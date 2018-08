Rummenigge kritisiert Özil: „Teilweise wie Märchenstunde“

Karl-Heinz Rummenigge spricht nach der Rückkehr von der PR-Reise in die USA Klartext. Der Bayern-Chef ist kein Fan von Mesut Özil Foto: Alexandra Beier / Bongarts/Getty Images

Bayern-Chef warnt vor überzogener Rassismus-Debatte im Fall Özil

Karl-Heinz Rummenigge übt weiter scharfe Kritik an Mesut Özil und dessen Beratern. Mit Rassismus habe die ganze Diskussion dem Ursprung nach nichts zu tun, sagte der Vorstandschef des FC Bayern München der „Sport Bild“. „Bitte: Er ist doch nicht kritisiert worden, weil er türkischer Abstammung ist. Das ist eine Fabel, die von seinen Beratern erzählt wird. Das geht mir ohnehin zunehmend auf die Nerven: Die Berater geben heute immer mehr die Statements und die Interviews. Das ist teilweise wie Märchenstunde“, sagte Rummenigge.

Nach der heftigen Kritik von Vereinspräsident Uli Hoeneß an Özil sieht auch Rummenigge die sportlichen Qualitäten des Arsenal-Stars nicht als Bayern-like an. „Auf dem Ohr waren Uli und ich immer taub. Das war nie ein Spieler, mit dem wir uns auch nur zu einem Prozent beschäftigt haben. Nie!“, sagte Rummenigge. „Wenn wir in London gespielt haben, hat Uli immer gesagt: Hoffentlich spielt der heute.“ Der Mittelfeldspieler galt für Hoeneß als Schwachpunkt des FC Arsenal, die Münchner hatten sich wiederholt gegen den Club aus London durchgesetzt.

Mesut Özil weilt mit Arsenal London gerade in Asien, wo der Premier-League-Club eine PR-Reise abhält

Foto: witters

Özil war vor der WM wegen Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in die Kritik geraten. In einer Erklärung nach der Endrunde hatte der Profi des FC Arsenal Rassismus-Vorwürfe gegen den Deutschen Fußball-Bund und Präsident Reinhard Grindel erhoben.

RB Leipzig will im Kader des FC Bayern wildern

RB Leipzig hat nach Sport-Bild-Informationen Interesse an einer Verpflichtung von Nationalspieler Sebastian Rudy von Bayern München. Demnach gab es bereits ersten Kontakt mit Rudys Management. Der 28-Jährige soll absoluter Wunschspieler von RB-Trainer Ralf Rangnick sein, der für einen Transfer sogar bereit sei, die internen Transferregeln zu umgehen. Die Leipziger hatten in ihrer Philosophie verankert, keine Spieler zu kaufen, die älter als 24 Jahre sind. Zudem soll das Maximalgehalt für einen Spieler die Grenze von rund vier Millionen Euro nicht überschreiten.

Higuain wird Teamkollege von Ex-HSV-Profi Halilovic beim AC Mailand

Der argentinische Nationalspieler Gonzalo Higuain steht vor einem Wechsel vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin zum AC Mailand. Das berichtet die „Gazzetta dello Sport“. Juve muss sich von Spielern trennen, um den millionenschweren Transfer von Cristiano Ronaldo zu finanzieren.

Gonzalo Higuain will künftig für den AC Mailand in der Serie A auf Torejagd gehen

Foto: witters / Witters

Der 30-jährige Higuain soll zunächst an Milan verliehen werden, danach habe der Club eine Kaufoption in Höhe von 36 Millionen Euro, berichten italienische Medien. Der Argentinier fordert angeblich ein Gehalt von neun Millionen Euro pro Saison, Milan bietet bisher 7,5 Millionen Euro an. Juventus hatte Higuain 2016 vom SSC Neapel für 90 Millionen Euro gekauft. Es war bis dahin der teuerste Transfer der Serie A.

( dpa/sid/HA )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.