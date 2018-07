Fussball-Ticker Nach Rauswurf: Kruse will zurück in die Nationalmannschaft

Bremer Kruse hat Nationalmannschaft noch nicht abgehakt

Auch mehr als zwei Jahre nach seinem Rauswurf aus der deutschen Nationalmannschaft hat Max Kruse vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen eine Fortsetzung seiner Länderspielkarriere noch nicht abgehakt. „Solange ich aktiv bin, wird es mein Ziel sein, in der Nationalelf zu spielen“, sagte der 29-Jährige im 11-FREUNDE-Interview.

Werder Bremens Max Kruse

Foto: LEON KUEGELER / REUTERS

Der Offensivspieler wird nach mehreren privaten Fehltritten von Bundestrainer Joachim Löw nicht mehr berücksichtigt. Von 2013 bis 2015 kam er zu 14 Einsätzen und erzielte dabei vier Tore.

Über eine Verlängerung seines zum Saisonende auslaufenden Vertrages bei den Hanseaten ist sich Kruse noch nicht schlüssig: „Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich werde nächstes Jahr 31, aber ich könnte 2019 erstmals ablösefrei wechseln und war noch nie in meiner Karriere im Ausland.“

Bayer-Profi Bellarabi nach Kreislaufkollaps im Krankenhaus

Nach seinem Kreislaufkollaps beim Testspiel mit Bayer Leverkusen beim Regionalligisten Wuppertaler SV hat Fußballprofi Karim Bellarabi die Nacht im Krankenhaus verbracht. Der 28 Jahre alte Nationalspieler hatte nach seiner Auswechslung zur Halbzeit der Partie am Dienstag mit Anstoß 19.00 Uhr im Wuppertaler Zoostadion zunächst geduscht und war auf die Ersatzbank zurückgekehrt, ehe er wenig später zusammenbrach. Nach der notärztlichen Versorgung war er zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht worden. „Die Gesundheit ist natürlich das Wichtigste“, sagte Mitspieler Kai Havertz. „Wir hoffen, dass er schnell zurückkommt.“

Trainer Heiko Herrlich vermutete, dass Bellarabi vielleicht zu wenig getrunken hatte. „Aber bei der Hitze ist es natürlich extrem. Selbst wenn du nicht spielst, ist es eine brutale Belastung für den Organismus“, sagte Herrlich nach der Partie, die Bayer bei Temperaturen um 35 Grad mit 2:0 gewann.

Leverkusen hat wegen der Hitze sein Training seit vergangener Woche bereits in die Morgenstunden verlegt. Eine für Freitagnachmittag (16.00 Uhr) geplante Einheit findet nun bereits um 9.30 Uhr statt. „Und wir sagen den Spielern immer wieder, sie sollen ausreichen trinken“, berichtete Schönhals. Eine Absage des nächsten Testspiels am Samstag (18.00 Uhr) bei Fortuna Sittard ist nicht geplant.

Boateng-Wechsel zu Paris scheint möglich

Ein Wechsel von Bayern Münchens Nationalspieler Jerome Boateng zum französischen Topklub Paris St. Germain scheint tatsächlich möglich. FCB-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bestätigte in Philadelphia auf der USA-Reise des Fußball-Rekordmeisters, dass sich Boatengs Berater mit PSG im Austausch befänden.

Jerome Boateng vom FC Bayern München

Foto: Sven Hoppe / dpa

„Es gibt im Moment keinen direkten Kontakt zwischen beiden Klubs, aber es gibt einen Kontakt zwischen den Beratern. Jerome hat ja zwei“, sagte Rummenigge. Offenbar könnte das Gelingen des Transfers von einer zufriedenstellenden Ablösesumme abhängen. „Jetzt muss man abwarten, ob man am Ende des Tages eine Basis findet, um zusammenzukommen. Wir müssen eine Ablöse finden, die für beide Seiten akzeptabel ist“, ergänzte der 62-Jährige.

PSG-Trainer Thomas Tuchel hatte sich offenbar schon vor der WM mit seinem Wunschspieler getroffen. Die Sport Bild berichtete von einem Treffen im Mai mit dem Ergebnis, dass beide Seiten an einem Transfer interessiert seien. Bayern-Präsident Uli Hoeneß betonte jedoch, dass Paris noch nicht an den FC Bayern herangetreten sei: „Wenn es ein konkretes Angebot gäbe, wäre ich unterrichtet. Das ist im Moment nicht der Fall.“

FC Bayern verpflichtet kanadisches Talent Davies

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat das kanadische Top-Talent Alphonso Davies verpflichtet. „Er hat unterschrieben, die medizinische Untersuchung muss aber noch gemacht werden. Dann wird er zum 1. Januar, wenn er 18 wird, nach Europa kommen und für den FC Bayern spielen“, bestätigte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Dienstagabend (Ortszeit) in Philadelphia am Rande der USA-Reise der Münchner.

Der kanadische Spieler Alphonso Davies

Foto: Darryl Dyck / dpa

Amerikanischen Medienberichten zufolge waren die Bayern bereit, für den 17-Jährigen eine Ablösesumme von etwas über zehn Millionen Euro an dessen Klub Vancouver Whitecaps zu überweisen. Der kanadische Nationalspieler, der in Ghana geboren wurde, ist damit der Rekordtransfer der Major League Soccer (MLS).

Aufgrund seines Alters müssen sich die Bayern bis Januar gedulden, ehe Davies fest an die Isar kommt. Dort soll er zunächst in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga spielen, aber (auch) bei den Profis trainieren. Davies weilt derzeit bei den Bayern in Philadelphia.

Schalke-Verteidiger Naldo gegen Videobeweis

Innenverteidiger Naldo von Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat sich gegen den Videobeweis ausgesprochen. „Ich finde es ein wenig schade. Klar steht der Schiedsrichter immer unter Druck - aber das ist bei den Spielern auch so. Das ist Fußball und gehört dazu“, sagte der Brasilianer im Interview mit Transfermarkt.de.

„Es dauert sehr lang, bis der Schiedsrichter entscheidet. Außerdem wird der Videobeweis in sehr vielen Situationen angefragt“, sagte der 35-Jährige. In der vergangenen Bundesliga-Saison sei der Einsatz des Videobeweises etwas durchwachsen gelaufen.

Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann

Foto: Jan Woitas / dpa

Nagelsmann begründet Real-Absage auch mit Alter - „Komfortable Lage“

Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann hat seine Absage an Champions-League-Sieger Real Madrid unter anderem mit seinem Alter begründet. „Ich bin in der komfortablen Lage, dass ich erst 30 bin. Wenn meine Trainerkarriere einigermaßen weiterläuft, bietet sich vielleicht später noch einmal die Gelegenheit, einen Verein in dieser Kategorie zu übernehmen“, sagte Nagelsmann, der stattdessen ab 2019 bei RB Leipzig übernimmt, in einem Interview mit dem Fußball-Magazin „11Freunde“, das als Bundesliga-Sonderheft erscheint. Nach dem plötzlichen Abgang von Erfolgscoach Zinedine Zidane bei den Königlichen bot sich für den gebürtigen Oberbayern die Chance auf den begehrten Posten bei Real Madrid.

Nagelsmann, der privat öfter im Raum München ist, erklärte die bemerkenswerte Absage auch mit familiären Gründen. „Es ist auch nicht so, dass ich nicht über das Angebot nachgedacht habe. Wer würde wegdrücken, wenn Real Madrid anruft?“, betonte der Trainer, der 1899 Hoffenheim zweimal in Serie in den internationalen Wettbewerb führte.

Schürrle vor Wechsel zu Fulham

Offensivspieler Andre Schürrle steht unmittelbar vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Fulham. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird der Weltmeister von 2014 in Kürze den Medizincheck beim Premier-League-Aufsteiger absolvieren. Das vermeldeten der britische Sky-Sender und das Fachmagazin kicker. Der kicker spekulierte zudem, dass es sich um ein Leihgeschäft handeln könnte.

Der BVB hatte Schürrle von der USA-Reise „aufgrund von Verhandlungen mit einem anderen Klub“ freigestellt. Für den 27-Jährigen wäre es nicht die erste Station auf der Insel: Zwischen 2013 und 2015 stand er beim FC Chelsea unter Vertrag.

Dortmund hatte Schürrle vor zwei Jahren für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg verpflichtet, die Erwartungen konnte er nicht erfüllen. In 33 Bundesligaspielen im Trikot der Schwarz-Gelben gelangen Schürrle lediglich drei Tore und zehn Vorlagen.

Türkischer HSV-Profi Altintas vor Wechsel in die Heimat

Fußball-Profi Batuhan Altintas vom Hamburger SV steht vor einem Wechsel in die Türkei. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat der türkische Erstliga-Absteiger Osmanlispor großes Interesse an der Verpflichtung des Stürmers, der beim norddeutschen Zweitligisten noch ein Jahr unter Vertrag steht. Der 22-Jährige war 2015 zum HSV gekommen, konnte sich dort aber nicht durchsetzen und absolvierte nur ein Bundesliga-Spiel. Deshalb hatten die Hanseaten den Angreifer zuletzt an den türkischen Zweitligisten Giresunspor ausgeliehen.

