Thiem kommt definitiv – Mayer sagt in Hamburg Tschüs

Hamburg. Altmeister Florian Mayer (Bayreuth) verabschiedet sich in Hamburg von der deutschen Tennis-Bühne. Der 34-Jährige erhielt am Dienstag von Turnierdirektor Michael Stich eine Wildcard für die German Open am Rothenbaum (21. bis 29. Juli). „An einem guten Tag kann ich noch gegen viele gewinnen, auch wenn das Feld in diesem Jahr sehr stark ist“, sagte Vorjahresfinalist Mayer. Nach den US Open beendet der Weltranglisten-94. seine Karriere. „Die Wildcard soll auch ein Dankeschön an ihn sein. „Er hat so oft wie kein anderer Deutscher hier gespielt und sich immer stark präsentiert“, sagte Stich.

Die anderen beiden Wildcards vergab Stich an Rudi Molleker (Berlin) und den Norweger Casper Ruud. Angeführt wird das Hauptfeld der mit 1.619.935 Euro dotierten Sandplatzveranstaltung von French-Open-Finalist Dominic Thiem aus Österreich. „Thiem wird definitiv kommen. Er hat sich bereits ein Hotelzimmer gebucht und ist fit“, erklärte Stich. In Wimbledon musste der 24-Jährige in der ersten Runde verletzt aufgeben.

Marvin Möller erhält Quali-Wildcard

Der Turnierdirektor zeigte sich mit dem Teilnehmerfeld „extremst zufrieden“ – auch wenn die beiden Hamburger Alexander und Mischa Zverev erneut nicht aufschlagen.

Mit Philipp Kohlschreiber (Augsburg), Peter Gojowczyk (München), Maximilian Marterer (Nürnberg) und Jan-Lennard Struff (Warstein) sowie Mayer und Molleker stehen damit sechs Deutsche sicher im Hauptfeld bei dem Traditionsturnier in Hamburg, dessen Zukunft offen ist.

Außerdem erhalten Marvin Möller (Hamburg), Daniel Masur (Bückeburg) und Niklas Guttau (Timmendorfer Strand) Wildcards für die Qualifikation.

Für Stich, Wimbledonsieger von 1991, sind es vorerst die letzten German Open als Turnierdirektor. Das Legenden-Match bestreitet Stich am Sonntag (18.00 Uhr) gegen John McEnroe. „Das Match mit John ist für mich ein toller Abschluss, ein absolutes Highlight“, betonte Stich. „Schön zu wissen, dass die Menschen zwei ältere Herren noch einmal sehen wollen“, witzelte der 49-Jährige. Die Partie wird im Free-TV von Sky Sport News HD übertragen. Der Sender zeigt ab dem kommenden Montag zudem ein Spiel pro Tag, das gesamte Turnier wird bei Sky übertragen.

Für die Zuschauer in Hamburg ist der Eintritt zur Anlage und auf den Nebenplätzen kostenlos.

