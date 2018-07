Kevin-Prince Boateng und Cristiano Ronaldo nach Italien?

"Marca": Juve verhandelt mit Cristiano Ronaldo

Der italienische Meister Juventus Turin hat offenbar Interesse, Weltfußballer Cristiano Ronaldo von Real Madrid zu verpflichten. Die Verhandlungen mit dem spanischen Champions-League-Sieger seien bereits im Gange, berichtete die generell gut informierte spanische Sportzeitung „Marca“ am Dienstag. Demnach will Juve für einen Vierjahresvertrag mit dem 33-jährigen Portugiesen 120 Millionen Euro bieten. Der Stürmerstar hatte zuletzt mehrmals durchblicken lassen, Real Madrid verlassen zu wollen.

Cristiano Ronaldo schied bei der WM mit Portugal im Achtelfinale aus

Eigentlich läuft Ronaldos Vertrag bei „Los Blancos“ noch bis 2021. Darin ist eine Ablöseklausel von einer Milliarde Euro verankert. „Aber alles ist verhandelbar“, schrieb „Marca“. „Juventus und der Spieler selbst wissen, dass er Madrid für einen geringeren und völlig akzeptablen Betrag verlassen kann.“

Zudem hatte das Online-Portal „OK Diario“ in der vergangenen Woche - allerdings ohne Nennung von Quellen - berichtet, die Ablösesumme sei von einer Milliarde auf 120 Millionen Euro reduziert worden. Die neue Regelung gelte allerdings nicht für zwei europäische Spitzenclubs: Den Erzrivalen FC Barcelona und Paris Saint-Germain. Seit Wochen kursieren Gerüchte, wonach CR7 den Verein wechseln will, weil Real-Präsident Florentino Pérez seinen Forderungen nach einer Verbesserung seines Vertrags nicht nachkomme.

Juventus Turin war in der vergangenen Saison zum siebten Mal in Folge Meister in der Serie A geworden. Für den Traditionsverein spielt auch der deutsche Mittelfeldstar Sami Khedira.

TV-Sender entschuldigt sich für Neymar-Ente

Nach dem Dementi von Champions-League-Sieger Real Madrid über einen angeblichen Wechsel des brasilianischen Superstars Neymar von Paris St. Germain zu den Königlichen ist der spanische TV-Sender am Dienstag zurückgerudert. "Obwohl TVE an Quellen herangetreten ist, die der Sender für höchst vertrauenswürdig hält, bedauern wir, mit diesem Thema für Verwirrung gesorgt zu haben", teilte die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt auf ihrer Webseite mit.

Am Montagabend hatte TVE über ein vermeintliches Real-Angebot über 310 Millionen Euro für den Ausnahme-Spieler berichtet, für den PSG beim Wechsel vom FC Barcelona an die Seine die Weltrekord-Ablöse von 222 Millionen Euro gezahlt hatte. Das Dementi der Königlichen folgte noch am Montagabend: Diese Informationen sei "völlig falsch", teilte der Klub von Toni Kroos mit: "Real hat weder PSG noch dem Spieler irgendein Angebot unterbreitet."

In der Vergangenheit hatte es mehrfach Gerüchte über einen möglichen Wechsel Neymars zu den Madrilenen gegeben. Ob PSG seinem Zugpferd die Freigabe erteilt, gilt ohnehin als sehr fraglich.

Boateng vor Wechsel nach Italien?

Bei Frankfurts Pokalfeier gab Boateng noch das Feierbiest

Kevin-Prince Boateng vom DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt soll nach übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zum italienischen Erstligisten Sassuolo Calcio stehen. Das berichten „Bild“ und „Kicker“. Der 31-Jährige habe den hessischen Bundesligisten bereits über seine Wechselabsichten informiert.

Noch würden Frankfurt und Sassuolo über die Ablöse verhandeln, eine Einigung sei aber wahrscheinlich, hieß es. Boateng war vor einem Jahr trotz eines laufenden Vertrages ablösefrei vom damaligen spanischen Erstligisten Las Palmas an den Main gewechselt.

Die Kleinstadt Sassuolo liegt gut zweieinhalb Stunden entfernt von Mailand, dem Lebensmittelpunkt von Boateng. Dort leben Ehefrau und Sohn. Sassuolo Calcio belegte in der vergangenen Saison Platz elf in der Serie A.

Vertonghen köpft sich zum WM-Rekord

Der belgische Innenverteidiger Jan Vertonghen hat mit seinem Kopfballtor zum 1:2 beim 3:2-Erfolg der Roten Teufel gegen Japan im WM-Achtelfinale in Rostow am Don eine Bestmarke aufgestellt. Der 31-Jährige von Tottenham Hotspur traf in der 69. Minute aus 18,6 Metern. Eine größere Distanz bei einem Kopfballtor hatte seit Beginn der Datenerfassung bei WM-Endrunden 1966 noch niemand überwunden.

Vertonghens Treffer leitete die Aufholjagd der Belgier ein. In der Nachspielzeit kam der Mitfavorit auf den WM-Titel zum 3:2-Siegtreffer.

Matthäus nimmt Lewandowski in die Pflicht

Lothar Matthäus hat deutliche Kritik an Robert Lewandowski, geübt. "Er sollte seine Wechselwunsch-Pläne in die unterste Schublade stecken und diese so fest wie nur möglich zumachen. Es ist jetzt wieder an der Zeit, mit Leistung zurückzuzahlen, was er vom Club und den Fans bekommt", schrieb Matthäus in seiner skysport.de-Kolumne "So sehe ich das" über den polnischen Torjäger von Bayern München,.

Matthäus hat klare Forderungen an den Star: "Robert war für mich der beste Stürmer der Welt. Das muss er jetzt wieder zeigen und unter Beweis stellen." Zuletzt hatte Lewandowski trotz seines bis 2021 laufenden Vertrages angedeutet, den FC Bayern verlassen zu wollen.

Der neue Bayern-Chefcoach Niko Kovac hatte am Montag beim Trainingsauftakt erklärt: "Ich freue mich auf ihn. Er ist ein Weltklassestürmer, der in München noch viel leisten wird. Wir gehen nicht davon ab, dass er in München bleibt." Er habe dem Angreifer in einem Telefonat "meinen Standpunkt mitgeteilt".

Leipzig an französischem U-Nationalspieler dran?

RB Leipzig soll einem Bericht von „France Football“ zufolge starkes Interesse an dem 20 Jahre alten französischen Junioren-Auswahlspieler Ronaël Pierre-Gabriel haben. Pierre-Gabriel, der als einer der vielversprechendsten Talente auf der Außenverteidiger-Position in der Ligue 1 angesehen werde, absolvierte sein Debüt in der französischen Liga Ende November 2015 und kam in den Junioren-Teams der Franzosen bisher viermal zum Einsatz.

Die Leipziger holten allerdings auch schon zwei Abwehrspieler. Neben dem Linksverteidiger Marcelo Saracchi (20) aus Uruguay vom argentinischen Rekordmeister River Plate, sicherten sich die Sachsen in Nordi Mukiele vom HSC Montpellier bereits einen 20 Jahre alten Franzosen für die rechte Defensive. In den beiden 19-Jährigen Dayot Upamecano und Ibrahim Konaté sind bereits zwei Franzosen aus der Abwehr des Bundesligisten kaum mehr wegzudenken.

