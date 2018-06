Vogel-Teamkollegin Welte: „Kristina ist eine Kämpferin“

Berlin. Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte hat „geschockt und fassungslos“ auf den dramatischen Trainingsunfall ihrer langjährigen Teamkollegin Kristina Vogel reagiert. „Ich bin in Gedanken bei ihr und hoffe, dass alles gut verläuft. Wir müssen abwarten, was passiert“, sagte Welte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Wie ein Sprecher des Berliner Unfallkrankenhauses in Marzahn bestätigte, wurde Vogel in der Nacht zum Mittwoch mehrere Stunden lang operiert. Zum Gesundheitszustand der schwer an der Wirbelsäule verletzten Erfurterin konnte er keine Angaben machen.

Welte, die 2012 bei den Olympischen Spielen in London zusammen mit Vogel Gold im Teamsprint gewonnen hatte, erfuhr am Dienstagnachmittag von dem Unglück auf der Trainingsbahn in Cottbus. „Ich habe ihrem Lebensgefährten Michael Seidenbecher geschrieben, dass ich an sie denke“, berichtete die 31-jährige Kaiserslauterin und fügte hinzu: „Kristina ist eine absolute Kämpferin und ein positiver Mensch, sie ist schon einmal nach einem schweren Unfall zurückgekommen.“

Am 20. Mai 2009 nahm der damals 18-jährigen Vogel ein Zivilfahrzeug der Polizei die Vorfahrt und rammte sie vom Rad. Sie erlitt schwere Verletzungen und lag zwei Tage im Koma. Anschließend bangte die Thüringerin um ihre Karriere.

Zuspruch auch von Moritz Fürste

Die elfmalige Weltmeisterin Vogel hatte am Dienstagvormittag zusammen mit der vierfachen Junioren-Weltmeisterin Pauline Grabosch in Cottbus trainiert. Als Grabosch von der Bahn fuhr, habe Vogel beschleunigt und sei dann mit einem anderen Sportler kollidiert, der plötzlich auf die Bahn gefahren sei.

Viele Sportler zeigten sich von der Nachricht betroffen. Zuspruch für Vogel kam auch aus anderen Sportarten. Hamburgs zweimaliger Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste, reagierte via Twitter.

Alle Kraft für dich @KristinaVogel Komm ganz schnell wieder auf die Beine.... #Horrornews — Mo Fürste (@MoritzFuerste) June 27, 2018

Rodel-Olympiasieger Felix Loch schrieb bei Twitter: „„Was für ein Schock! Wir denken an dich und drücken fest die Daumen! Du schaffst das!!“ Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow schrieb: „Ich wünsche Kristina Vogel rasche Genesung und sende ihr meine besten Wünsche!“

