Mischa Zverev kann Kunststück des Bruders nicht wiederholen

Die Brüder Mischa (l.) und Alexander Zverev treten in Halle auch im Doppel an Foto: Thomas Starke / Getty Images

Halle (Westfalen). Tennisprofi Mischa Zverev ist beim Rasenturnier im westfälischen Halle bereits in der Auftaktrunde gescheitert. Der 30 Jahre alte Hamburger unterlag dem acht Jahre jüngeren Russen Karen Chatschanow mit 6:7 (5:7), 3:6. Für Zverev, der in der Weltrangliste an Position 65 geführt wird, war es in diesem Jahr bereits die zehnte Erstrundenniederlage im Einzel. Sein Bruder Alexander hatte den Weltranglisten-32. Chatschanow bei den French Open im Achtelfinale in fünf Sätzen niedergerungen.

Die früheren Titelträger Philipp Kohlschreiber (34) und Florian Mayer (34) haben dagegen den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Der gebürtige Augsburger Kohlschreiber setzte sich am Dienstag gegen den Ungarn Marton Fucsovics durch, der beim Stand von 4:6, 6:3, 2:1 für Kohlschreiber verletzt aufgeben musste. Mayer gewann beim überraschend deutlichen 6:2, 6:2 gegen den Franzosen Richard Gasquet erst sein zweites Hauptfeldmatch in diesem Jahr auf der ATP-Tour.

In der Runde der letzten 16 der Wimbledon-Generalprobe trifft Kohlschreiber, der 2011 in Halle triumphiert hatte, auf Matthew Ebden aus Australien. Der Bayreuther Mayer bekommt es bei seinem letzten Auftritt bei den Gerry Weber Open entweder mit Andreas Seppi oder Matteo Berrettini (beide Italien) zu tun. Der Halle-Sieger von 2016 beendet nach den diesjährigen US Open seine Karriere.

Gojowczyk wird erneut von seiner Hüfte gestoppt

„Das Match war hart umkämpft. Es war auf jeden Fall eine Steigerung. Es war sehr schade, dass das Match so zu Ende geht. So will man nicht gewinnen“, sagte Kohlschreiber. In Stuttgart waren Kohlschreiber und Mayer zu Beginn der Rasensaison jeweils noch am Usbeken Denis Istomin gescheitert – Kohlschreiber in der ersten Runde, Mayer nach seinem Auftaktsieg gegen Yannick Maden (Stuttgart) im Achtelfinale.

Am Montag waren Lokalmatador Jan-Lennard Struff (Warstein), Maximilian Marterer (Nürnberg) und Matthias Bachinger (München) in der ersten Runde in Halle ausgeschieden. Peter Gojowczyk musste sein Erstrundenmatch gegen Rudolf Molleker aus Berlin wegen einer Hüftverletzung absagen. Der Münchner hatte bereits in Stuttgart wegen der gleichen Verletzung kurzfristig passen müssen.

