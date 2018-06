Wieder fit: Andy Murray trainiert für die Fever-Tree Championships im Queen's Club Foto: Patrik Lundin / Getty Images for LTA

Tennis Vor Wimbledon: Andy Murray gibt Comeback in Queens

London. Nach fast einjähriger Verletzungspause gibt Tennisprofi Andy Murray beim Rasenturnier im Londoner Queen’s Club sein Comeback. Der 31 Jahre alte Schotte wird beim Wimbledon-Vorbereitungsturnier vom 18. bis 24. Juni für das Hauptfeld ausgelost, teilten die Veranstalter am Sonnabend via Twitter mit. „Andy Murray hat zugesagt, dass er bei den Fever-Tree-Championships spielen wird“, heißt es in der Mitteilung.

Sein letztes Match auf der ATP-Tour hatte der zweimalige Olympiasieger Murray am 12. Juli 2017 bei seinem Viertelfinal-Aus in Wimbledon bestritten. Im Januar unterzog sich der ehemalige Weltranglisten-Erste einer Hüftoperation. Murray ist seit 2005 Profi und hat in seiner Karriere bereits 45 Turniersiege gefeiert.

Das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon beginnt am 2. Juli.

