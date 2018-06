HSV-News Arp, Ito & Co. bringen dicke Nachwuchsprämie ein

Gute Jugendarbeit zahlt sich aus: Erstmals belohnt die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Bundesliga-Clubs mit hohen Prämien für ihre Nachwuchsarbeit. Das berichtet die „Bild“-Zeitung am Sonnabend. Demnach kassiert der HSV 475.000 Euro für Talente wie Fiete Arp und Tatsuya Ito. Das Zusatzgeld kann der Bundesliga-Absteiger für die kommende Zweitliga-Saison gut gebrauchen.

Ausschlaggebend für die Ausschüttung sind die Einsatzzeiten der sogenannten „Local Player“. Dabei handelt es sich um Spieler, die höchstens 23 Jahre alt sind und im Nachwuchsbereich eines Clubs ausgebildet worden sind.

Fiete Arp (li.) und Tatsuya Ito bringen dem HSV eine Nachwuchsprämie von 475.000 Euro ein

Beim HSV sorgten in der vergangenen Spielzeit die Einsätze von Tatsuya Ito (1021 Minuten), Fiete Arp (845), Matti Steinmann (601), Stephan Ambrosius (45) und Josha Vagnoman (20) für die zusätzliche Gewinnsumme. „Es ist klasse, dass sich unsere Nachwuchsarbeit und das gute Zusammenspiel zwischen Profibereich und Nachwuchs in der vergangenen Saison auch in diesen Einsatzminuten widergespiegelt hat“, sagte Dieter Gudel, Leiter des Nachwuchs-Leistungszentrums, der „Bild“.

Insgesamt schüttete die DFL 20 Millionen Euro an 36 Profivereine der Bundesligen aus. Die Prämie stammt aus dem Topf für nationale Medien-Erlöse. Übrigens: Die Hamburger rangieren mit knapp einer halben Million Euro für die geleistete Nachwuchsarbeit auf Platz zehn. Am meisten Geld kassierten die Zweitligisten Greuther Fürth (1,4 Millionen Euro), 1. FC Nürnberg (1 Million Euro) und Dynamo Dresden (990.000 Euro).

