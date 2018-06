Abendblatt-Mannschaft gewinnt Funke-Teamcup 2018

Braunschweig/Hamburg. Es waren Bedingungen wie in Brasilien. Mehr als 30 Grad, tropische Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit. Als im Stadion des SV Olympia '92 Braunschweig die letzten Sekunden des Funke-Teamcups 2018 liefen, hielten sich die zwölf Spieler nur noch mit Mühe auf den Beinen. Nach dem Schlusspfiff sanken dann beide Mannschaften zu Boden. Das Team des Hamburger Abendblatts (Hamburger Platzhirsche) vor Freude, die Spieler der Braunschweiger Zeitung (Braunschweiger Jungs) vor Enttäuschung.

Mit 1:0 sicherte sich die Hamburger Auswahl wie schon 2016 den begehrten Titel. Felix Feist erzielte für das Abendblatt-Team das goldene Tor im Finale. "Wir sind sehr glücklich, den Pokal wieder nach Hamburg zu holen", sagte Feist.

Nach drei Siegen in drei Gruppenspielen gewannen die Hamburger im Halbfinale gegen den Titelverteidiger Tallai's Eleven (Thüringer Allgemeine), der 2017 im eigenen Stadion von Erfurt den Pokal geholt hatte.

Funke-Geschäftsführer Claas Schmedtje, verantwortlich für die Standorte Hamburg und Braunschweig, sah gemeinsam mit 200 Zuschauern ein spannendes Finale und überreichte dem Hamburger Teamkapitän Andre Bleick den Wanderpokal, der jetzt für ein Jahr beim Abendblatt am Großen Burstah in der Hansestadt steht. Nach der gelungenen Veranstaltung in Braunschweig findet das Turnier im kommenden Jahr in der Hauptstadt Berlin statt.

( HA )

