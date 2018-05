Mona Barthel verlängert Carina Witthöfts Niederlagenserie

Nürnberg. Carina Witthöft hat beim WTA-Tennisturnier in Nürnberg den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Die 23-Jährige aus Wentorf bei Hamburg musste sich im Nordduell der ersten Runde gegen Mona Barthel aus Neumünster mit 5:7, 3:6 geschlagen geben. Die Partie war am Montagabend wegen Regens nach dem ersten Satz abgebrochen worden.

Für Witthöft stand nach 1:43 Stunden Spielzeit die bereits fünfte Erstrundenniederlage in einem WTA-Hauptfeld nacheinander fest. Im vergangenen Jahr war die Weltranglisten-58. in Nürnberg noch ins Viertelfinale vorgedrungen, bevor sie im Herbst in Luxemburg ihren bislang einzigen Turniersieg auf der WTA-Tour feiern konnte. Auch vergangene Woche musste Witthöft bei ihrem Bundesliga-Gastspiel für den Club an der Alster eine Niederlage hinnehmen.

Petkovic mit schwerem Auftaktlos

Barthel ist in der Weltrangliste 64 Plätze schlechter notiert als Witthöft. Ihre nächste Gegnerin beim letzten Test vor den French Open ab Sonntag in Paris ist die an Nummer drei gesetzte Niederländerin Kiki Bertens.

Von den insgesamt sechs deutschen Spielerinnen im Hauptfeld des mit 250.000 Euro dotierten Nürnberger Versicherungscup hatte am Dienstagnachmittag nur noch Andrea Petkovic (Darmstadt) die Chance auf den Einzug in die Runde der besten 16. Die frühere Top-Ten-Spielerin muss in ihrem Auftaktmatch gegen die an Nummer sechs eingestufte Rumänin Sorana Cirstea antreten. Die übrigen drei deutschen Teilnehmerinnen um Julia Görges (Bad Oldesloe) waren bereits zu Wochenbeginn in ihren Erstrundenmatches gescheitert.

( SID/HA )

