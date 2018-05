Deutsches Eishockey-Team kann die WM abhaken

Herning. Das Wunder von Pyeongchang ist vergessen: Deutschlands Eishockey-Nationalteam steht bei der WM in Dänemark vor dem Vorrunden-Aus. Nach dem 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) gegen Lettland hat der neuformierte Olympia-Zweite von Südkorea nur noch theoretische Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale.

Die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm präsentierte sich am Sonnabend in Herning engagiert, musste aber auch wegen der mangelnden Chancenverwertung im fünften WM-Vorrundenspiel die vierte Niederlage hinnehmen. "Man kann keinem einen Mangel an Einstellung vorwerfen. Wir haben bis zum Letzten gekämpft. Wir wollen uns jetzt mit Anstand verkaufen", sagte Kölns Moritz Müller.