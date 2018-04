England-Wahlen: Leroy Sané verliert und gewinnt zugleich

Salah und Sané siegen bei England-Wahl

Stürmerstar Mohamed Salah vom FC Liverpool ist erstmals zum Fußballer des Jahres in England gewählt worden. Der ägyptische Toptorjäger der Premier League wurde am späten Sonntagabend durch die Professional Footballers' Association (PFA) ausgezeichnet. Er setzte sich bei der von den Fußball-Profis auf der Insel vorgenommenen Wahl gegen Harry Kane (Tottenham Hotspur), David De Gea (Manchester United), Kevin De Bruyne, David Silva und den deutschen Nationalspieler Leroy Sané (alle Manchester City) durch. Sané ging trotzdem nicht leer aus: Er wurde als bester Nachwuchskicker der Saison 2017/2018 im Fußball-Mutterland geehrt.

Leroy Sané hofft noch auf die WM-Teilnahme mit der deutschen Nationalmannschaft

Nach seinem Wechsel vom AS Rom zu Liverpool im vergangenen Sommer erzielte Salah bislang 41 Tore in 46 Pflichtspielen für das Team von Jürgen Klopp, das nun im Champions-League-Halbfinale auf die Römer trifft. Die Torjägerliste der Premier League führt der 25-Jährige mit 31 Treffern an. Vor allem seine Tempodribblings und Abschlussstärke bereiten gegnerischen Abwehrreihen größte Probleme, zusammen mit seinen Liverpooler Mannschaftskollegen Roberto Firmino und Sadio Mané bildet er ein kaum zu stoppendes Sturmtrio. Im Januar war Salah, der Ägypten zur ersten WM-Teilnahme seit 1990 führte und in seiner Heimat als Nationalheld gilt, bereits als Afrikas Spieler des Jahres 2017 ausgezeichnet worden.

Auch Sané konnte diese Saison mit guten Leistungen überzeugen, zeigte dabei aber nicht die gleiche Konstanz wie Salah. Der 22 Jahre alte Flügelstürmer, der gemeinsam mit DFB-Kollege Ilkay Gündogan für Manchester City spielt, kommt bislang auf neun Tore und zwölf Vorlagen in 28 Ligaspielen unter Trainer Pep Guardiola. Sané war im Sommer 2016 für etwas mehr als 50 Millionen Euro vom FC Schalke 04 gekommen und gilt als aussichtsreicher Kandidat für den deutschen WM-Kader.

Leipzig erhält trotz 2:5 trainingsfrei

Trotz der 2:5-Pleite gegen die TSG Hoffenheim hat Trainer Ralph Hasenhüttl seinem Team einen trainingsfreien Montag gegönnt. Nach dem Auslaufen am Sonntag müssen die Profis von RB Leipzig erst am Dienstagnachmittag wieder auf den Platz. Bis zum Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky live) beim abstiegsbedrohten FSV Mainz bleiben noch fünf Trainingseinheiten, um die zuletzt eklatanten Fehler in der Defensive abzustellen.

Die Sachsen hatten in den letzten vier Begegnungen insgesamt 15 Gegentore kassiert. Sportdirektor Ralf Rangnick sprach nach der Heimschlappe von einer "wahren Gegentorflut" und vertagte alle Vertragsverhandlungen beim deutschen Vizemeister RB Leipzig bis auf Saisonschluss.

Damit ist auch die Zukunft des Österreichers Hasenhüttl in Leipzig weiter offen. "Das habe ich so in meiner Karriere auch noch nicht erlebt. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht zu meinen Gunsten im Moment wirkt", meinte der 50 Jahre alte Trainer nach dem Spiel gegen die Hoffenheimer. "Aber wir werden das Problem angehen und in den Griff kriegen, genauso wie wir viele andere Dinge in dieser Saison schon in den Griff bekommen haben."

Draxler bei PSG-Sieg eingewechselt

Frankreichs Meister Paris St. Germain hat sein Auswärtsspiel bei Girondins Bordeaux mit 1:0 (0:0) gewonnen. Julian Draxler wurde in der Begegnung der Ligue 1 am Sonntag in der 62. Minute eingewechselt, Torhüter Kevin Trapp sass erneut nur auf der Reservebank. Der Argentinier Giovani Lo Celso erzielte das Siegtor für die Gäste in der 67. Minute. Für Paris war es der 29. Saison-Sieg in Frankreichs Eliteliga. Das Team aus der Hauptstadt hatte den Titelgewinn in der vergangenen Woche perfekt gemacht.

