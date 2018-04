1. FC Magdeburg feiert historischen Aufstieg

Magdeburg erstmals in der Zweiten Liga

Der 1. FC Magdeburg hat Vereinsgeschichte geschrieben und den erstmaligen Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt gemacht. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel gewann am Sonnabend gegen Fortuna Köln mit 2:0 (2:0) und kann drei Spieltage vor dem Saisonende der 3. Liga nicht mehr von einem der beiden Aufstiegsplätze verdrängt werden.

Vor 22.316 Zuschauern in der MDCC-Arena sorgten Philip Türpitz mit einem diskussionswürdigen Elfmeter (5.) und Nico Hammann per direkt verwandeltem Freistoß (33.) für den vorentscheidenden 24. Saisonerfolg, nach dem im Stadion alle Dämme brachen. Mit dem Abpfiff stürmten die Fans aufs Spielfeld, um mit der Mannschaft den historischen Erfolg euphorisch zu feiern. Die offiziellen Feierlichkeiten sollen dann am 13. Mai steigen.

Neben Magdeburg schaffte auch Tabellenführer Padenborn durch den 3:0 (3:0)-Erfolg gegen die SpVgg Unterhaching die vorzeitige Rückkehr ins deutsche Unterhaus. Das punktgleiche Spitzen-Duo hat vor dem Saisonendspurt uneinholbare 14 Zähler Vorsprung auf die Verfolger SV Wehen Wiesbaden und Karlsruher SC, der erst am Montag beim FSV Zwickau spielt.

Zuletzt hatte der Europapokalsieger von 1974 im Jahr 2007 die große Chance zum Sprung in die Zweitklassigkeit vergeben. Und auch in den vergangenen beiden Jahren war der FCM nah dran, scheiterte aber jeweils als Tabellen-Vierter. In dieser Saison überzeugte die Mannschaft um Erfolgscoach Härtel jedoch mit Beständigkeit und taktischer Disziplin, steckte auch Rückschläge immer wieder weg.

Auch Paderborn ist durch ein 3:0 (3:0) gegen die SpVgg Unterhaching in die Zweite Liga aufgestiegen. Sven Michel mit einem Doppelpack (3./31.) und Sebastian Schonlau (27., Foulelfmeter) erzielten vor 14.011 Zuschauern schon vor der Pause die Tore zum Aufstieg. Das Team von Trainer Steffen Baumgart kehrt somit nach nur zwei Jahren zurück in Liga zwei. Kurios: Die Ostwestfalen waren vor einem Jahr sportlich in die Regionalliga abgestiegen und hatten die Klasse nur gehalten, weil 1860 München keine Lizenz erhalten hatte.

Arsenal: Nagelsmann und Ancelotti reagieren

Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann sieht keine Chance auf einen Wechsel zum FC Arsenal als Nachfolger von Arsène Wenger. "Ich denke nicht, wie ich schon oft betont habe", sagte der Coach am Sonnabend bei Sky. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, 1899-Mäzen Dietmar Hopp würde Nagelsmann schon in diesem Sommer bei einem Angebot eines europäischen Top-Clubs die Freigabe aus seinem Vertrag erteilen.

Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann am Sonnabend vor dem Anstoß in Leipzig

Um den 30 Jahre alten Trainer ranken sich seit Monaten Spekulationen um einen vorzeitigen Abschied aus Hoffenheim. Nagelsmann galt als Kandidat für den FC Bayern und Borussia Dortmund. Erst für Mitte 2019 besitzt er allerdings eine Ausstiegsklausel aus seinem Vertrag bei den Kraichgauern. Zu den anhaltenden Gerüchten sagte Nagelsmann: "Das nervt mich gar nicht, ich konzentriere mich auf mein Team."

Nach fast 22 Jahren bei dem englischen Erstligisten hatte Arsenal-Trainer Wenger am Freitag öffentlich gemacht, dass er zum Saisonende zurücktreten wird. Als potenzielle Nachfolger werden auch der frühere Bayern-Coach Carlo Ancelotti, Ex-Barcelona-Trainer Luis Enrique sowie der frühere Arsenal-Spieler Patrick Vieira gehandelt.

Ancelotti selbst hat Interesse bereits angedeutet. "Die Gunners kennen ihre Zukunft. Wenn ihre Pläne mich einbeziehen, bin ich von einem professionellen Standpunkt her zufrieden", sagte der 58 Jahre alte Italiener dem "Evening Standard" zufolge. Im Moment gebe es dazu aber nicht mehr zu sagen. Weitere britische Medien berichteten, dass Ancelotti Interesse gezeigt habe, die Nachfolge von Arsène Wenger anzutreten.

Der Franzose Vieira sagte Medienberichten zufolge, dass er sich geehrt fühle, mit Arsenal in Verbindung gebracht zu werden. Er betonte aber auch, dass er mit seinem derzeitigen Job als Trainer vom US-Club New York City FC zufrieden sei.

Klopp und Liverpool verpatzen Generalprobe

Der FC Liverpool hat die Generalprobe für das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen AS Rom am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) verpatzt. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp kam am 35. Spieltag der Premier League beim Tabellenletzten West Bromwich Albion nach 2:0-Führung nicht über ein 2:2 hinaus.

Die Tore für die "Reds" erzielten Danny Ings (4.) und Top-Torjäger Mohamed Salah (72.). Jake Livermore (79.) und Jose Salomon Rondon (89.) bescherten West Brom, das vor Wochenfrist bei Rekordmeister Manchester United gewonnen und so die Meisterschaft zugunsten von Manchester City entschieden hatte, doch noch einen Punkt.

Trotz des Unentschiedens scheint Liverpool die erneute Qualifikation für die Champions League kaum noch zu nehmen. Drei Spieltage vor Saisonende liegt der 18-malige englische Meister weiterhin auf Rang drei und vergrößerte den Vorsprung auf Platz fünf, der nicht mehr zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigen würde, zunächst auf acht Punkte. Diesen belegt aktuell der FC Chelsea, der aber noch ein Spiel weniger auf dem Konto hat.

Kind wegen Heldt-Wechsel gesprächsbereit

Hannover-96-Präsident Martin Kind scheint einen Abgang von Sportdirektor Horst Heldt zum VfL Wolfsburg nicht komplett auszuschließen. "Offiziell weiß ich nichts, aber die Spekulationen habe ich mitbekommen. Wenn sich Wolfsburg meldet, dann müssen wir reden", wird Kind in Hannoveraner Medien am Sonnabend zitiert. Heldt wird seit Wochen als neuer Geschäftsführer Sport in Wolfsburg gehandelt. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll es bereits Gespräche zwischen beiden Seiten gegeben haben. Im Herbst 2017 war Heldt beim 1. FC Köln im Gespräch, damals legte Kind aber sein Veto gegen einen Wechsel ein.

Darmstadt robbt an St. Pauli heran

Für den FC St. Pauli wird die Situation im Abstiegskampf der 2. Bundesliga immer schwieriger. Am Sonnabend kassierten die Hanseaten bei Jahn Regensburg mit 1:3 (0:2) die dritte Niederlage in Folge, dazu zwei Platzverweise. Während Aufsteiger Regensburg Tabellenplatz drei weiter im Blick hat, verharrt St. Pauli auf dem Abstiegsrelegationsrang - und von hinten drängt der SV Darmstadt 98. Dem Tabellenvorletzten fehlen nach dem 1:1 (0:1) beim SV Sandhausen noch drei Punkte zu St. Pauli. Union Berlin und der FC Heidenheim teilten sich im dritten Sonnabendspiel beim 1:1 (0:0) ebenfalls die Punkte.

