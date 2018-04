Todesnachricht schockt Darts-Star Peter Wright auf der Bühne

Legende Eric Bristow stirbt am Rande eines PDC-Spieltags in Liverpool. Der 60-jährige Ex-Weltmeister verhalf Phil Taylor zu Weltruhm.

Foto: Imago/Action Plus

Liverpool. Die Dartswelt trauert um den fünfmaligen Weltmeister Eric Bristow. Der Brite erlag am Donnerstagabend am Rande der Premier-League-Veranstaltung des Verbandes PDC in Liverpool einem Herzinfarkt. Bristow wurde 60 Jahre alt.

Bristow errang zwischen 1980 und 1986 fünf WM-Titel und wurde 2005 in die Ruhmeshalle der Professional Darts Corporation (PDC) aufgenommen. Zudem galt er als Entdecker und Förderer des jüngst zurückgetretenen Rekord-Weltmeister Phil Taylor. Nach seinem Karriereende war "The Crafty Cockney" (den Spitznamen verdankte er seinem prägnanten Cockney-Akzent) als Experte für das britische Fernsehen aktiv.

Peter Wright lässt Tränen freien Lauf

Peter Wright (l.) und Konkurrent Daryl Gurney nahmen sich nach ihrem Spiel in Liverpool angesicht des Todes von Eric Bristow liebevoll in den Arm

Foto: Imago/Action Plus

Die Nachricht von Bristows Tod verbreitete sich noch am Donnerstagabend in der Echo Arena in Liverpool, woraufhin die Fans das Lied vom "Bristow Wonderland" anstimmten und dem früheren Weltmeister mit Schildern "Eric Bristow Legend" gedachten.

Peter Wright trauert um Eric Bristow

Auf der Bühne reagierte Darts-Star Peter Wright sichtlich ergriffen. Am Ende seines Spiels gegen den Nordiren Daryl Gurney ließ "Snakebite" seinen Tränen freien Lauf. "Er war Darts, er hat mir so viel bedeutet. Ich kann es nicht glauben", schrieb der Niederländer Raymond van Barneveld.

Und auch Phil Taylor kondolierte am Morgen danach via Twitter. "Worte können nicht beschreiben, wie traurig und geschockt ich bin", schrieb der "The Power". Seinen Förderer nannte der 57-Jährige einen "Charakter, der größer ist als das Leben": "Die Welt hat eine Legende verloren."

Was ein Abend in Liverpool. Die Fans gedenken dem großen Eric Bristow, der heute Abend an einem Herzinfarkt verstorben ist. Minutenlange Gesänge für den 5-maligen Weltmeister, der für seine Verdiente im Darts zum Ritter geschlagen wurde und auch Phil Taylor entdeckte. RIP, Eric. — Elmar Paulke (@ElmarPaulke) April 5, 2018

( sid/dpa/HA )

