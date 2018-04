Heynckes und Kahn zählen Juan Bernat an

Sevilla/München. Dank eines 2:1 (1:1)-Siegs beim FC Sevilla im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League hat der deutsche Fußballrekordmeister FC Bayern München das Tor zum Halbfinale weit aufgestoßen. Die Tore für die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes erzielten der Spanier Jesus Naval per Eigentor (37.) sowie Thiago (68.). Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch in der Allianz Arena statt.

Die Statistik FC Sevilla Soria - Jesus Navas, Kjaer, Lenglet, Escudero - Pizarro, N’Zonzi - Sarabia, Vazquez, Correa (78. Sandro) - Ben Yedder (80. Muriel). - Trainer: Montella 1 von 7

Bayern München Ulreich - Kimmich, Jerome Boateng, Hummels, Bernat (46. Rafinha) - Martinez - Thomas Müller, Vidal (36. James), Thiago, Ribery (79. Robben) - Lewandowski. - Trainer: Heynckes 2 von 7

Schiedsrichter Daniele Orsato (Italien) 3 von 7

Tore 1:0 Sarabia (32.), 1:1 Jesus Navas (37., Eigentor), 1:2 Thiago (68.) 4 von 7

Zuschauer 40.635 5 von 7

Gelbe Karten Correa (2), Pizarro (2) - Ribery (2), Bernat, Thomas Müller 6 von 7

Torschüsse 10:14 7 von 7

Abendblatt.de hält Sie über die Königsklasse und die Bayern auf dem Laufenden.

Bayerns schwache Spanien-Bilanz aufpoliert

Nach mehreren schmerzhaften Spanien-Reisen hat der FC Bayern München dort wieder einen Sieg eingefahren. Nachdem die Münchner in den vergangenen vier Jahren immer gegen eine Mannschaft aus der Primera División ausgeschieden waren, hat der deutsche Meister nun nach dem 2:1 am Dienstagabend in Sevilla beste Chancen auf das Weiterkommen. Wie 2013, beim bis Dienstag letzten Sieg in Spanien, durften die Bayern wieder unter Trainer Jupp Heynckes jubeln. Insgesamt bleibt die jüngste Bilanz der Bayern in Spanien aber ernüchternd: In den vergangenen neun Spielen gab es nur zwei Siege.

Bayerns CL-Bilanz in Spanien 03.04.2018 FC Sevilla - FC Bayern München 1:2 Viertelfinale 1 von 20

18.04.2017 Real Madrid - FC Bayern München 4:2 Viertelfinale 2 von 20

28.09.2016 Atlético Madrid - FC Bayern München 1:0 Gruppenphase (FC Bayern für nächste Turnier-Phase qualifiziert) 3 von 20

27.04.2016 Atlético Madrid - FC Bayern München 1:0 Halbfinale 4 von 20

06.05.2015 FC Barcelona - FC Bayern München 3:0 Halbfinale 5 von 20

23.04.2014 Real Madrid - FC Bayern München 1:0 Halbfinale 6 von 20

01.05.2013 FC Barcelona - FC Bayern München 0:3 Halbfinale (FC Bayern weitergekommen) 7 von 20

20.11.2012 FC Valencia - FC Bayern München 1:1 Gruppenphase (FC Bayern für nächste Turnier-Phase qualifiziert) 8 von 20

25.04.2012 Real Madrid - FC Bayern München 2:1 Halbfinale (FC Bayern weitergekommen) 9 von 20

14.09.2011 FC Villarreal - FC Bayern München 0:2 Gruppenphase (FC Bayern für nächste Turnier-Phase qualifiziert) 10 von 20

08.04.2009 FC Barcelona - FC Bayern München 4:0 Viertelfinale 11 von 20

20.02.2007 Real Madrid - FC Bayern München 3:2 Achtelfinale (FC Bayern weitergekommen) 12 von 20

10.03.2004 Real Madrid - FC Bayern München 1:0 Achtelfinale 13 von 20

29.10.2002 Dep. La Coruña - FC Bayern München 2:1 Gruppenphase 14 von 20

10.04.2002 Real Madrid - FC Bayern München 2:0 Viertelfinale 15 von 20

01.05.2001 Real Madrid - FC Bayern München 0:1 Halbfinale (FC Bayern weitergekommen) 16 von 20

03.05.2000 Real Madrid - FC Bayern München 2:0 Halbfinale 17 von 20

29.02.2000 Real Madrid - FC Bayern München 2:4 Gruppenphase 2 (FC Bayern für nächste Turnier-Phase qualifiziert) 18 von 20

20.10.1999 FC Valencia - FC Bayern München 1:1 Gruppenphase 1 (FC Bayern für nächste Turnier-Phase qualifiziert) 19 von 20

04.11.1998 FC Barcelona - FC Bayern München 1:2 Gruppenphase 20 von 20

Fast 10 Millionen Zuschauer im ZDF

Im Schnitt 9,37 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.45 Uhr das Bayern-Spiel in Sevilla. Das war ein Marktanteil von 29,7 Prozent für das ZDF. Schwester Hanna und Bürgermeister Wöller, üblicherweise am Dienstagabend Quotensieger, konnten diesmal nicht mithalten: Ab 20.15 Uhr schalteten die populäre Familienserie "Um Himmels Willen" im Ersten, in der die resolute Nonne und der selbstverliebte Verwaltungschef die Hauptrollen spielen, 4,86 Millionen Zuschauer (5,2 Prozent) ein. Das reichte bei weitem nicht für den ersten Platz. Die "Tagesschau" direkt davor interessierte allein im Ersten 5,02 Millionen Zuschauer (17,1 Prozent).

Vidal und Bernat erneut angechlagen

Die Bayern beklagen nach dem Sieg in Sevilla zwei verletzte Spieler. Die beiden gegen Borussia Dortmund fehlenden Profis Arturo Vidal und Juan Bernat treten die Rückreise nach München mit Blessuren an. Vidal, der das 6:0 gegen Dortmund am Sonnabend wegen einer Oberschenkelverletzung verpasste hatte, hat nach Angaben der Münchner Knieschmerzen. Für den Chilenen war in der 36. Minute der Kolumbianer James gekommen. Bernat zog sich am Dienstagabend eine Fleischwunde oberhalb des Sprunggelenks zu.

Heynckes zählt Juan Bernat an

Auch Juan Bernat (l.) hatte beim Gegentor das Nachsehen

Foto: Imago/DeFodi

Bernat war nach dem Spiel ohnehin von Jupp Heynckes angezählt worden. "Juan Bernat war nicht so sicher", sagte Bayern Trainer über den spanischen Linksverteidiger, der in Sevilla sein Saisondebüt in der Champions League gegeben hatte. "Da hat man auch gemerkt, dass der Gegner dies ausgenutzt hat", urteilte Heynckes im ZDF. Der 25-Jährige stand in der Tat mehrfach neben sich, kassierte eine Gelbe Karte und war auch beim Gegentor durch Pablo Sarabia schlecht positioniert. "Bernat muss versuchen, vor den Gegenspieler zu kommen. Er bekommt keine richtige Einstellung zu der Flanke", urteilte auch ZDF-Experte Oliver Kahn.

In der Halbzeit wurde Bernat folgerichtig gegen Rafinha ausgetauscht. Der Brasilianer wirkte anschließend deutlich routinierter und auch im Zusammenspiel mit Franck Ribéry wesentlich eingespielter.

Ronaldo zieht Messi davon

Cristiano Ronaldo hat am Dienstag beim 3:0-Erfolg von Titelverteidiger Real Madrid im Viertelfinalhinspiel bei Juventus Turin seine Europacup-Treffer Nummer 121 und 122 erzielt. Der Weltfußballer brachte die Königlichen bereits in der 3. Minute aus kurzer Distanz in Führung. In der 64. Minute ließ der portugiesische Europameister mit einem traumhaften Fallrückzieher das 2:0 folgen. Ronaldo erzielte allein 119 Tore in der Königsklasse.

Den zweiten Platz in der Rangliste nimmt sein Dauerrivale Lionel Messi (FC Barcelona/103 Tore) ein. Treffsicherster Deutscher in der Rangliste ist Gerd Müller, der einstige "Bomber der Nation", der 69-mal im Europacup traf und auf Position fünf platziert ist.

Die Spieler mit den meisten Europacuptoren 1. Cristiano Ronaldo (Manchester United/Real Madrid) 122 Tore 1 von 5

2. Lionel Messi (FC Barcelona) 103 Tore 2 von 5

3. Raul (Real Madrid/Schalke 04) 76 Tore (Karriere beendet) 3 von 5

4. Filippo Inzaghi (AC Parma/Juventus Turin/AC Mailand) 70 Tore (Karriere beendet) 4 von 5

5. Gerd Müller (Bayern München) 69 Tore (Karriere beendet) 5 von 5

Heynckes baut seinen Sieg-Rekord aus

Jupp Heynckes hat seine Rekordserie in der Champions League ausgebaut. Das 2:1 beim FC Sevilla war der zwölfte Sieg in der Königsklasse nacheinander. Louis van Gaal und Carlo Ancelotti liegen in dieser Rangliste auf Platz zwei. Der Niederländer und der Italiener gewannen jeweils zehnmal in Serie.

Heynckes' Bayern-Rekordserie 02.04.2013 FC Bayern - Juventus Turin 2:0 Viertelfinale 1 von 12

10.04.2013 Juventus Turin - FC Bayern 0:2 Viertelfinale 2 von 12

23.04.2013 FC Bayern - FC Barcelona 4:0 Halbfinale 3 von 12

01.05.2013 FC Barcelona - FC Bayern 0:3 Halbfinale 4 von 12

25.05.2013 Borussia Dortmund - FC Bayern 1:2 Endspiel 5 von 12

18.10.2017 FC Bayern - Celtic Glasgow 3:0 Gruppenphase 6 von 12

31.10.2017 Celtic Glasgow - FC Bayern 1:2 Gruppenphase 7 von 12

22.11.2017 RSC Anderlecht - FC Bayern 1:2 Gruppenphase 8 von 12

05.12.2017 FC Bayern - Paris Saint-Germain 3:1 Gruppenphase 9 von 12

20.02.2018 FC Bayern - Besiktas Istanbul 5:0 Achtelfinale 10 von 12

14.03.2018 Besiktas Istanbul - FC Bayern 1:3 Achtelfinale 11 von 12

03.04.2018 FC Sevilla - FC Bayern 1:2 Viertelfinale 12 von 12

( HA/sid/dpa )

