Tennis Alexander Zverev schreit sich in die nächste Runde

Miami. Nach einem weiteren Dreisatzsieg hat Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev beim Hartplatz-Turnier in Miami das Achtelfinale erreicht. Der 20-jährige Hamburger besiegte in der dritten Runde am Montag (Ortszeit) den Spanier David Ferrer nach knapp 1:50 Stunden mit 2:6, 6:2, 6:4. Das entscheidende Break gelang dem Weltranglisten-Fünften im neunten Spiel des dritten Satzes.

Im Achtelfinale trifft der an Nummer vier gesetzte Zverev auf den Australier Nick Kyrgios (Nr. 17). Der 22-jährige Kyrgios gewann sein Drittrunden-Match gegen den Italiener Fabio Fognini 6:3, 6:3. Im direkten Vergleich mit dem Australier liegt Zvererv mit 2:3 im Hintertreffen. Im vergangenen Jahr war Zverev in der Runde der letzten Acht an Kyrgios gescheitert.

Zverev, der als Nummer vier der Setzliste in der ersten Runde ein Freilos hatte, hatte bereits in seinem ersten Match gegen den Russen Daniil Medwedew einen Satz abgegeben. Zverev ist der letzte deutsche Spieler beim mit knapp acht Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turnier in Florida.

( dpa/sid )

