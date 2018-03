Raúl steigt nächste Saison als Trainer bei Real Madrid ein

Favre hätte für den BVB eine Ausstiegsklausel

Die Spekulationen über einen möglichen Trainerwechsel bei Borussia Dortmund im Sommer werden weiter angeheizt. Wie die "Sport Bild" berichtet, enthält der Vertrag von Nizza-Trainer Lucien Favre eine Ausstiegsklausel. Favre könnte demnach im Sommer für einen Ablöse zwischen drei und fünf Millionen Euro den französischen Erstligisten verlassen und den derzeitigen BVB-Trainer Peter Stöger beerben.

Bereits vor dem Europa-League-Rückspiel der Dortmunder gegen Salzburg war der ehemalige Gladbach-Trainer in französischen Medien als Stöger-Nachfolger gehandelt worden. Das blamable Ausscheiden des BVB hat die Jobperspektiven Stögers bei den Schwarz-Gelben zudem nicht verbessert. Nach Informationen der "Sport Bild" gab es bislang noch keine Gespräche zwischen Favre und dem BVB.

Der Schweizer galt bereits im vergangenen Sommer als Wunschkandidat der BVB-Bosse, die Verantwortlichen in Nizza wollten Favre aber nicht ziehen lassen. Borussia Dortmund verpflichtete stattdessen den Niederländer Peter Bosz, der kurz nach dem frühen Ausscheiden der Dortmunder in der Champions League Anfang Dezember wieder entlassen wurde.

Raúl wird Trainer bei Real Madrid

Raúl will offenbar den ersten Schritt als Trainer wagen

Foto: Imago/Marca

Der frühere Weltstar Raúl will nun offenbar doch die Trainerkarriere einschlagen. Der 40-Jährige wird ab Sommer Coach der B-Jugend des spanischen Rekordmeisters Real Madrid. Der bisherige Trainer Alvaro Benito übernimmt die A-Jugend des Clubs. Das berichtete die spanische Sportzeitung Marca.

Raúl, von 1994 bis 2010 einer der erfolgreichsten Torjäger der Königlichen und im Anschluss noch zwei Jahre für Schalke 04 aktiv, arbeitet schon seit längerer Zeit als Assistenz von Manager Jose Angel Sanchez für Real.

Zunächst sah es so aus, als würde der dreimalige Champions-League-Sieger (1998, 2000, 2002) in die Geschäftsführung des spanischen Top-Clubs aufsteigen. Doch nun hat sich der 102-malige Nationalspieler Spanien doch die Arbeit als Trainer entschieden

Naldo hält Tedesco für einen "Glücksfall"

Für Abwehrchef Naldo ist Schalkes überraschender Erfolg vor allem ein Verdienst des Trainers Domenico Tedesco. "Er ist ein Glücksfall für Schalke", sagte der Deutsch-Brasilianer der Sport Bild: "Wenn er so weitermacht, steht er vor einer großen Trainer-Zukunft."

Naldo hob vor allem den Umgang mit der Mannschaft hervor. "Der Trainer sagt jedem Spieler: Du bist enorm wichtig. Und er sagt es nicht nur, er setzt es um. Jeder wird gleich behandelt. Egal ob alt oder jung", sagte Naldo. Die Folge: "Es ist wie am ersten Tag, jeder gibt Gas."

Auch die fachlichen Qualitäten Tedescos lobte er. "Er findet immer die Schwachstellen des Gegners und stellt uns sehr gut darauf ein. Wir gehen immer mit einem super Gefühl ins Spiel." Tedesco, der vor gut einem Jahr beim Zweitliga-Tabellenletzten Erzgebirge Aue ins Profigeschäft eingestiegen war, hat Schalke auf Platz zwei geführt.

Naldo, mit 35 drei Jahre älter als der Coach, denkt noch nicht an das Ende seiner Karriere. Seinen Vertrag hatte er erst im Dezember bis 2019 verlängert. Sportvorstand Christian Heidel habe ihm gesagt: "Wenn ich so weitermache, ist es nicht mein letzter Vertrag. Ich wünsche mir, auch über 2019 hinaus auf hohem Niveau spielen zu können. Fit genug bin ich."

DFB drohen wohl hohe Steuernachzahlungen

Dem DFB droht nach Informationen der Bild-Zeitung eine weitere Steuernachzahlung in Millionenhöhe sowie der vorübergehende Verlust der Gemeinnützigkeit. Demnach soll der Fiskus aufgrund von Verstößen gegen Marken- und Bandenrechte seit dem Jahr 2008 über 50 Millionen Euro fordern. Zudem werten die Finanzbehörden angeblich den Spielbetrieb der Nationalmannschaften als "kommerziell", sodass dieser aus dem gemeinnützigen DFB ausgegliedert werden müsste.

Der Verband wollte den Medienbericht inhaltlich nicht kommentieren. DFB-Mediendirektor Ralf Köttker teilte auf SID-Anfrage mit: "Der DFB befindet sich in einer turnusmäßigen Betriebsprüfung. Ergebnisse dazu liegen uns nicht vor, deshalb kommentieren wir keine Spekulationen." Die Aberkennung der Gemeinnützigkeit hätte für den DFB vorwiegend steuerrechtliche Konsequenzen.

Unabhängig von dieser Causa könnte den Verband auch die Affäre um die Vergabe der WM-Endrunde 2006 teuer zu stehen kommen. Anfang März hatten Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR berichtet, dass das zuständige Finanzamt Frankfurt I wegen der Verschleierung einer weiterhin ungeklärten Millionen-Zahlung der WM-Macher an die Fifa insgesamt zwischen 20 und 25 Millionen Euro vom DFB fordern soll. Auch hier drohen dem Verband neben der 2,72 Millionen Euro betragenden Nachzahlung sowie den aufgelaufenen Zinsen durch die mögliche Aberkennung der Gemeinnützigkeit für das Jahr 2006 weitere Zahlungen.

Naki nimmt an Hungersrteik teil

Der ehemalige St.-Pauli-Profi Deniz Naki nimmt vor dem UN-Gebäude in Genf an einem Hungerstreik teil. Der Deutsch-Kurde will damit gegen die militärische Intervention der Türkei in Syrien protestieren. "Mit diesem Hungerstreik möchten wir die Vereinten Nationen an ihre Verantwortung erinnern und gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der türkischen Regierung protestieren", sagte Naki der "Welt".

Deniz Naki (Archiv)

Foto: Picture Alliance

Der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler ist von der türkischen Fußballföderation (TFF) lebenslang gesperrt. Naki, der in Düren aufgewachsen ist, spielte zuletzt beim türkischen Drittligisten Amed Sportif Faaliyetler in Diyarbakir. Wegen "massiver Sicherheitsbedenken" hatte der 28-Jährige erklärt, nicht mehr in die Türkei zurückkehren zu wollen.

Anfang Januar war Naki bei einem Heimatbesuch in seinem Auto auf der A4 nahe Düren beschossen worden. Naki hatte den Verdacht geäußert, dass der türkische Geheimdienst MIT hinter den Schüssen stecken könnte. Bis heute sind die Hintergründe jedoch unklar. Seit Jahren gilt Naki als Kritiker des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Wegen angeblicher Terrorpropaganda für die kurdische Arbeiterpartei PKK war der Fußballer zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Alonso hat einen Tipp für den BVB

Ex-Profi Xabi Alonso hat seinem früheren Teamkollegen Robert Lewandowski einen Verbleib bei den Bayern ans Herz gelegt. "Ich bin der Meinung, dass er bei Bayern am besten ‎aufgehoben ist. Er macht jedes Jahr seine Tore, er kennt den Club, die Liga, er gewinnt Titel", sagte Alonso in einem Interview der Online-Plattform "Sportbuzzer".

Zuletzt hat es immer wieder Spekulationen über einen Wechsel zu Real Madrid gegeben. In München hat Lewandowski allerdings noch einen Vertrag bis 2021.

Alonso äußerte sich auch zu den Problemen von Borussia Dortmund. "Sie ‎haben viele Talente, viele gute Spieler in der Offensive. Aber was ihnen fehlt, sind Persönlichkeiten und ‎Anführer. Am Ende braucht es immer einen Mix aus beidem", sagte der 36-jährige Spanier. "Ich glaube, wenn Dortmund das hinbekommt, ‎werden sie auch wieder näher an Bayern heranrücken."

Forsberg reagiert auf Streit-Berichte

RB Leipzigs Spielmacher Emil Forsberg hat Gerüchte über einen Zwist mit Trainer Ralph Hasenhüttl bestritten. "Ich habe eine großartige Beziehung zum Coach, wir hatten nie Ärger", sagte Forsberg der schwedischen Zeitung Aftonbladet: "Ich bin auch niemand, der Streit sucht. Wir hatten immer eine gute Beziehung." Zuvor hatte die Bild über eine Auseinandersetzung zwischen Forsberg und Hasenhüttl im Training berichtet.

Vor dem Spiel gegen Bayern München (2:1) am vergangenen Sonntag soll Forsberg laut Bild Hasenhüttl im Abschlusstraining beschimpft haben. Der Schwede, der aktuell bei der Nationalmannschaft weilt, ist nach seiner langwierigen Bauchmuskelverletzung noch nicht wieder voll auf der Höhe. Gegen Bayern wurde er erst nach 70 Minuten eingewechselt, von neun Pflichtspielpartien seit der Blessur absolvierte der 26-Jährige nur zwei über die volle Distanz.

Forsberg, der RB in der Vorsaison mit acht Toren und 22 Vorlagen mit zur Vizemeisterschaft geschossen hatte, ist immer wieder Gegenstand von Transfergerüchten. Neben dem AC Mailand, der in der Vergangenheit immer wieder als Interessent gehandelt worden war, sollen auch Juventus Turin, der FC Arsenal und auch Bayern München eine Verpflichtung in Betracht ziehen. In Leipzig besitzt Forsberg noch einen Vertrag bis 2022.

Ronaldinho geht in die Politik

Der zweimalige Weltfußballer Ronaldinho geht in die Politik und hat sich am Dienstag der Partido Republicano Brasileiro (PRB) angeschlossen. Der im Januar offiziell in den Fußball-Ruhestand getretene 37-Jährige soll der 2003 gegründeten Mitte-rechts-Partei bei den Wahlen im kommenden Oktober mit seiner Popularität zu Stimmen verhelfen. Brasiliens Medien spekulieren, dass der Weltmeister von 2002 gar selber für einen Sitz im Senat kandidieren soll.

Im Bundessenat, dem Oberhaus des Nationalkongresses, agiert bereits in Romario ein weiterer Ex-Weltmeister, der diese Woche seine mögliche Kandidatur für den Gouverneursposten im Bundesland Rio de Janeiro angekündigt hatte. Dessen Partei Podemos hatte sich im vergangenen November auch Bebeto angeschlossen. Romarios Sturmpartner beim WM-Triumph 1994 in den USA sitzt bis Jahresende noch als Abgeordneter im Landtag von Rio.

