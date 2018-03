Bundesliga kann trotz BVB-Blamage ein wenig aufatmen

Eintrachts Russ träumt von der Königsklasse

Marco Russ träumt mit 32 Jahren noch einmal von einer Champions-League-Teilnahme mit Eintracht Frankfurt. "Für den Fall, dass es hinhauen sollte, würde ganz Frankfurt wohl komplett ausrasten", sagte der Abwehrspieler in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Man müsste sich dreimal die Augen reiben und viermal schlucken, weil man die Champions-League-Spiele nur aus dem Fernsehen kennt. Barcelona oder Madrid: Du könntest Gegner bekommen, die du bisher am Dienstag oder Mittwoch nur im Fernsehen verfolgt hast oder mit denen du auf der Playstation spielst."

Vor dem Rhein-Main-Derby gegen Mainz am Sonnabend steht die Eintracht als große Überraschungsmannschaft dieser Saison auf dem fünften Tabellenplatz. Zuletzt spielte der Verein in der Saison 2013/14 in einem internationalen Wettbewerb mit. "Vor vier Jahren in der Europa League waren nicht nur unsere Fans begeistert, sondern auch die der jeweiligen Heimmannschaft. Wir würden mit unserem Verein definitiv die Champions League schmücken."

Leno ist gegen den Videobeweis

Nationaltorhüter Bernd Leno hat sich deutlich gegen den Video-Beweis in der derzeit praktizierten Form ausgesprochen. "Wir stehen auf dem Feld und müssen mitunter minutenlang warten, bis endlich die Entscheidung fällt", beklagte der 26 Jahre alte Torwart des Bundesligisten Bayer Leverkusen im "Focus". "Die Zuschauer werden unruhig, die Spannung fällt ab."

Dann komme durch das Eingreifen des Video-Assistenten am Ende oft noch eine Entscheidung heraus, "die keiner nachvollziehen kann, weil wichtige Informationen fehlen". Nach Ansicht von Leno schafft der in dieser Saison in der Bundesliga erstmals getestete Video-Beweis mehr Verwirrung und stört den Spielfluss. "Mir ist es jedenfalls lieber, dass mal eine Fehlentscheidung gegen uns fällt als dieses Hin und Her mit dem Video-Beweis in der Hinrunde."

Uefa-Wertung: Bundesliga festigt Rang vier

Die Bundesliga hat trotz des blamablen Ausscheidens von Borussia Dortmund in der Europa League Platz vier in der Uefa-Fünfjahreswertung behauptet. Zwar könnte sich der Abstand auf die Top-Nationen Spanien, England und Italien bis Saisonende weiter vergrößern, doch auch der vierte Rang garantiert vier Startplätze in der Champions League.

Während die Bundesliga noch mit Bayern München (Champions League) und RB Leipzig (Europa League) punkten kann, ist Verfolger Frankreich nur noch mit Olympique Marseille (Europa League) im Rennen. Der Vorsprung der Bundesliga beträgt auf Rang fünf zudem beruhigende 15 Punkte.

Die Uefa-Fünfjahreswertung 2017/18 1. Spanien 103,998 Punkte 1 von 10

2. England 77,748 Punkte 2 von 10

3. Italien 74,749 Punkte 3 von 10

4. Deutschland 70,427 Punkte 4 von 10

5. Frankreich 55,415 Punkte 5 von 10

6. Russland 53,182 Punkte 6 von 10

7. Portugal 46,915 Punkte 7 von 10

8. Ukraine 41,133 Punkte 8 von 10

9. Belgien 38,500 Punkte 9 von 10

10.Türkei 35,800 Punkte 10 von 10

WM-Aus für Kokorin nach Spiel gegen Leipzig

Russlands Nationalspieler Aleksandr Kokorin wird die WM in seiner Heimat wegen einer Knieverletzung mit ziemlicher Sicherheit verpassen. Der 26-jährige Stürmer von Zenit St. Petersburg habe sich beim Europa-League-Spiel gegen RB Leipzig am Donnerstagabend einen Kreuzbandriss zugezogen, teilte sein Verein am Freitag mit.

Kokorin werde nun für genauere Untersuchungen nach Rom reisen. Eine Operation sei nicht ausgeschlossen, hieß es. Ein genauer Zeitpunkt wurde jedoch nicht bekanntgegeben. Kokorin spielt seit 2011 in der Nationalmannschaft. Zenit-Trainer Roberto Mancini musste ihn nach acht Minuten auswechseln, nachdem der Angreifer sich bei einem Zweikampf mit RB-Kapitän Willi Orban verletzt hatte.

23 Bewerberstädte für WM 2026

Die USA, Kanada und Mexiko bewerben sich mit 23 möglichen Austragungsorten um die WM 2026. Jeweils drei Städte liegen in Kanada und Mexiko, 17 in den Vereinigten Staaten. Sollte der Verbund die Endrunde, die erstmals mit 48 Teams ausgetragen wird, am 13. Juni vom Fifa-Kongress zugesprochen bekommen, würde der Weltverband im Anschluss 16 WM-Städte auswählen. Einziger Konkurrent ist Marokko.

Während der WM würden Stand heute 60 Spiele in den USA ausgetragen werden, jeweils zehn in Kanada und Mexiko. Die K.o.-Runde würde nur noch in den Staaten stattfinden. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass unsere 23 Weltklasse-Arenen, die 150 bereits existierenden Trainingskomplexe und unser modernes Transportnetzwerk der Fifa helfen können, Einnahme- und Zuschauerrekorde zu erzielen", sagte John Kristick, verantwortlicher Direktor der Bewerbung.

Die Bewerberstädte im Überblick Mexiko Guadalajara, Monterrey, Mexiko-Stadt 1 von 3

Kanada Edmonton, Montreal, Toronto 2 von 3

USA Atlanta, Baltimore, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nashville, New York/New Jersey, Orlando, Philadelphia, San Francisco, Seattle, Washington 3 von 3

Brasilien bangt um Filipe Luis

Rekordweltmeister Brasilien bangt um die WM-Teilnahme von Filipe Luis. Der 32 Jahre alte Linksverteidiger von Atletico Madrid hat sich im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League bei Lokomotive Moskau (5:1) einen Wadenbeinbruch zugezogen. Das teilte sein Club am Freitag mit.

Luis fehlt damit auch im Länderspiel gegen Weltmeister Deutschland am 27. März in Berlin. Die WM in Russland beginnt am 14. Juni. Brasilien trifft in der Vorrunde auf die Schweiz, Serbien und Costa Rica.

Alle acht Gruppen der WM 2018 in Russland Gruppe A Russland Saudi-Arabien Ägypten Uruguay 1 von 8

Gruppe B Portugal Spanien Marokko Iran 2 von 8

Gruppe C Frankreich Australien Peru Dänemark 3 von 8

Gruppe D Argentinien Island Kroatien Nigeria 4 von 8

Gruppe E Brasilien Schweiz Costa Rica Serbien 5 von 8

Gruppe F Deutschland Mexiko Schweden Südkorea 6 von 8

Gruppe G Belgien Panama Tunesien England 7 von 8

Gruppe H Polen Senegal Kolumbien Japan 8 von 8

Seehofer gegen WM-Boykott

Trotz der sich immer weiter vertiefenden Kluft zu Moskau hält der neue Bundesinnenminister Horst Seehofer nichts von einem Boykott der WM in Russland. "Politische Probleme muss die Politik lösen und nicht der Sport", sagte der CSU-Chef der "Bild"-Zeitung. Nach einem Giftanschlag auf einen Ex-Doppelagenten und dessen Tochter in Großbritannien verdächtigt die britische Regierung Russland, daran beteiligt gewesen zu sein. Deutschland, Frankreich und die USA stellten sich hinter Großbritannien und verlangten von Moskau scharf Aufklärung. In der Kritik stehen darüber hinaus Russlands Vorgehen im syrischen Bürgerkrieg und die Ukraine-Politik Moskaus.

Großbritannien hat nach dem Giftanschlag bereits angekündigt, dass Regierungsvertreter und Mitglieder des Königshauses nicht zur WM nach Russland reisen würden. Seehofer ist als Bundesinnenminister auch Sportminister.

