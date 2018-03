FC Bayern hatte in Istanbul nur mit einer Katze Probleme

Heidel lobt Mertesacker

Schalkes Sportvorstand Christian Heidel hat Per Mertesacker für dessen Aussagen zum Druck im Profifußball gelobt. "Ich habe mich gewundert, dass es so spät kommt", sagte der Manager. "Ich finde es gut, dass sich ein Spieler ein bisschen öffnet." Heidel betonte, dass von der enormen mentalen Belastung nicht nur die Spieler betroffen seien. "Wir müssen alle ehrlich sein. Es gibt Phasen, da geht der Druck an die Grenze", sagte er, "er ist auf Verantwortliche, die nicht auf dem Platz stehen, genauso groß."

Die Bundesliga-Clubs müssten sehr genau beobachten, wie Spieler mit dem extremen Leistungsdruck umgingen. "Wir haben die Verpflichtung, den Jungs Unterstützung zu geben", betonte Heidel. Mertesacker hatte im "Spiegel" unter anderem über seine Versagensängste während der WM 2006 gesprochen. Die Privilegien seien ihm bewusst, aber "irgendwann realisierst du, dass alles eine Belastung ist, körperlich und mental. Dass es null mehr um Spaß geht, sondern dass du abliefern musst, ohne Wenn und Aber. Selbst wenn du verletzt bist", sagte er.

Bayern-Stars schmunzeln über Katze

Über den kurzen Champions-League-Auftritt der rot getigerten Katze mussten auch die Stars des FC Bayern schmunzeln. "Ich weiß nicht, wie viele Katzen hier im Stadion zu Hause sind. Aber das war schon ein bisschen ein komischer Moment", sagte Weltmeister Thomas Müller nach dem 3:1 der Münchner im Achtelfinal-Rückspiel bei Besiktas Istanbul. "Das ist ja auch für die Ordner nicht ganz so einfach, eine Katze zu jagen."

Eine Katze sorgte im Rahmen des Champions-League-Spiels zwischen Besiktas und Bayern für große Unterhaltung

Wäre es ein Hund gewesen, dann hätte Angreifer Sandro Wagner möglicherweise eingegriffen. "Ich habe einen Hund, den hätte ich eingefangen. Mit Katzen kenne ich mich nicht so gut aus", witzelte der Nationalspieler. Außenverteidiger David Alaba fand es "schon witzig", dass sich die Katze auf den Rasen verirrt hatte und das Spiel deswegen kurz unterbrochen werden musste.

"Man hat gesehen, dass die Katze ein bisschen verängstigt war. Deswegen waren wir froh, dass sie dann den Sprung über die Werbebande geschafft hat", sagte Müller.

Rumpelfußball-Kritik prallt an Tedesco ab

Schalke-Trainer Domenico Tedesco sich gegen die Vorwürfe an der angeblich nicht so attraktiven Spielweise der Königsblauen zur Wehr gesetzt. "Die Kritik, dass wir unansehnlichen Fußball spielen, trifft uns nicht. Es war in Mainz kein Spektakel. Umso schöner ist es, dass das Team in puncto Siegeswille und Körperhaltung voll da ist", sagte der Coach.

Er verwies auf starke Auftritte in München und Leverkusen: "Wir hatten viele gute Halbzeiten und wissen es intern richtig einzuschätzen." Klar sei aber auch: "Wir müssen uns strecken, um Spiele zu gewinnen. Natürlich wollen wir uns fußballerisch entwickeln."

Iniesta-Entscheidung über Wechsel nach China naht

Barca-Kapitän Andres Iniesta will seine Entscheidung über einen möglichen Wechsel nach China bis Ende April bekannt geben. "Ich muss abschätzen, was für mich und für den Club das Beste ist", sagte der 33-Jährige, der mehr als 400 Spiele für Barcelona bestritten hat, nach dem 3:0 seines Teams gegen den FC Chelsea. "Ich werde die Entscheidung bis zum 30. April dem Verein mitteilen, danach wird es die Öffentlichkeit erfahren."

Wechselt Andres Iniesta mitten in der heißen Phase der Champions League ins Reich der Mitte?

Iniesta, der erst im Oktober des vergangenen Jahres seinen Vertrag verlängert hatte, war zuletzt mit Tianjin Quanjian in Verbindung gebracht worden. Der Verein aus dem Reich der Mitte hatte Gerüchte über eine Verpflichtung des Europameisters von 2008 und 2012 aber zuletzt energisch zurückgewiesen.

Spanische Medien hatten zuletzt über einen bevorstehenden Wechsel Iniestas berichtet. Als Ablösesumme waren rund 35 Millionen Euro im Gespräch. Tianjin hatte im Sommer 2016 sowie zu Beginn des Jahres 2017 durch die Verpflichtung von Anthony Modeste vom 1. FC Köln für 29 Millionen Euro sowie den Transfer des belgischen Nationalspielers Axel Witsel (20 Millionen Euro) und des Brasilianers Alexandre Pato (18 Millionen Euro) für Aufsehen gesorgt.

Skandal um Revolver-Auftritt erreicht Politik

Der griechische Skandal um den Revolver-Auftritt des Paok-Saloniki-Besitzers Ivan Savvidis schlägt nun auch Wellen in der Athener Politik. Griechenlands konservative Opposition warf dem linken Regierungschef Alexis Tsipras vor, enge Kontakte zu dem Boss des Traditionsvereins in Nordgriechenland zu unterhalten. Der aus Russland stammende Unternehmer sei "ein Oligarch", sagte der Chef der Partei Nea Dimokratia (ND), Kyriakos Mitsotakis, im staatlichen Fernsehen ERT. "Wir sind aber keine postsowjetische Republik."

Savvidis besitzt neben Paok Saloniki auch die Athener Tageszeitung "Ethnos", den TV-Sender Epsilon und einen Nachrichten-Radiosender. Diese Medien sympathisieren alle mit der Tsipras-Regierung.

Die Linksregierung ging derweil auf Distanz zu dem Paok-Clubchef. Regierungssprecher Dimitris Tzanakopoulos wies die Vorwürfe der Opposition zurück. Die Tsipras-Regierung werde den griechischen Fußball sanieren, ohne dabei an die politischen Kosten zu denken, sagte er.

Ivan Savvidis (M.), der Besitzer von Paok Saloniki, stürmte das Spielfeld mit einem Revolver im Schlepptau

Die Fifa hatte am Vortag strenge Maßnahmen zur Bekämpfung der Gewalt im griechischen Fußball gefordert. Andernfalls könnten griechische Mannschaften im Rahmen eines "Fußball-Grexits" von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen werden.

Der Skandal hatte sich daran entzündet, dass der Paok-Besitzer am Sonntag beim Spitzenspiel seines Clubs gegen AEK Athen mit einem Revolver an seinem Gürtel auf's Spielfeld gegangen war. Er wollte gegen eine Annullierung eines Tores seiner Mannschaft wegen Abseitsstellung protestieren. Dies löste eine Welle der Empörung im ganzen Land aus. Die griechische Regierung ordnete daraufhin die Unterbrechung der Meisterschaft für unbestimmte Zeit an.

Völler und Rummenigge kritisieren die Fifa

Kurz vor der Sitzung des Fifa-Councils wächst in der Bundesliga die Kritik an einer möglichen Aufstockung der Club-WM auf 24 Teilnehmer und die Einführung einer Global Nations League. Nach Karl-Heinz Rummenigge machte auch Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler seinen Unmut deutlich. "Der Kalender ist randvoll mit Terminen, das ist jetzt schon grenzwertig. Ich bin der Auffassung, dass keiner der diskutierten Wettbewerbe notwendig ist", sagte Völler.

Rummenigge hatte bereits am Dienstag deutliche Worte gefunden und indirekt mit einem Boykott gedroht. "Ich muss offen und ehrlich sagen, ich sehe langsam die Fifa und die Uefa in einer Situation, die, ich muss fast sagen, schamlos und aggressiv, die Gesundheit der Spieler gefährdet", beschwerte sich Rummenigge. Der Vorstandschef des FC Bayern empfahl beiden Verbänden, "die Rechnung nicht ohne die Clubs zu machen".

Beim Treffen des Fifa-Rates am Freitag in Bogota will Präsident Gianni Infantino seinen Plan einer von sieben auf 24 Teams ausgeweiteten Club-WM als Sommerturnier vorantreiben. Die Uefa steht aufseiten der kritischen Clubs aus Europa und lehnt die Pläne ab. Stattdessen will man aber die gerade gegründete Nations League um ein weltweites Finalturnier ergänzen und so die Global Nations League etablieren.

Keine Zukunft im internationalen Spielekalender wird hingegen mehr dem Confederations Cup eingeräumt, den Deutschland im vergangenen Sommer in Russland gewinnen konnte.

Southampton: Hughes folgt auf Pellegrino

Der abstiegsgefährdete FC Southampton hat den Waliser Mark Hughes zum neuen Teammanager ernannt. Der 54-Jährige tritt bei den Südengländern die Nachfolge des am Montag entlassenen Argentiniers Mauricio Pellegrino an. Hughes, der in der Saison 1987/88 für Bayern München gestürmt hatte, erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

Wales' ehemaliger Nationalcoach Mark Hughes ist zurück auf der Fußball-Bühne

Von seinen vorherigen Stationen Blackburn Rovers, Manchester City, FC Fulham, Queens Park Rangers und Stoke City bringt Hughes die Erfahrung von rund 450 Spielen auf der Trainerbank in Englands Eliteklasse mit. Außerdem war Hughes von 1999 bis 2004 Trainer der walisischen Nationalmannschaft.

( HA/sid/dpa )

