Bayern-Mannschaftsarzt rechnet mit Pep Guardiola ab

Jamie Carragher als Sky-Experte suspendiert

Der langjährige Liverpool-Profi Jamie Carragher ist nach seiner Spuckattacke gegen ein 14-jähriges Mädchen von Sky bis zum Saisonende suspendiert worden. Das teilte der TV-Sender, für den der 40-Jährige zuletzt als Experte gearbeitet hatte, via Twitter mit.

Britische Medien hatten zuletzt ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie Carragher nach dem 2:1 in der englischen Premier-League zwischen Manchester United und dem FC Liverpool das Fenster seines Autos herunterfährt und auf ein neben ihm fahrendes Fahrzeug spuckt. Laut unterschiedlichen Berichten traf Carragher dabei auch das Mädchen auf dem Beifahrersitz. Carragher soll provoziert worden sein. Er entschuldigte sich nach dem Vorfall bei der gesamten Familie.

FC St. Pauli: Zwei Heimspiele ausverkauft

Der FC St. Pauli ist weiter "in" bei seinen Fans. Nach einer Mitteilung des Vereins sind alle Tickets für die Heimspiele gegen den 1. FC Union Berlin (14. April/13 Uhr) und Arminia Bielefeld (6. Mai/15.30 Uhr) innerhalb weniger Stunden des am Mittwoch gestarteten freien Verkaufs abgesetzt worden. Für die Partie am Millerntor gegen die SpVgg Greuther Fürth (28. April/13 Uhr) seien hingegen noch einige Sitzplatzkarten auf der Nordtribüne erhältlich. Die Fürther haben das ihnen zustehende Kartenkontingent nicht komplett benötigt.

Was wird aus Benedikt Höwedes?

Der ehemalige Schalker Benedikt Höwedes kommt bei Juventus Turin nicht auf die Beine. Der Abwehrspieler wird von Adduktorenproblemen im rechten Oberschenkels geplagt. Weltmeister Höwedes hat sich seit seinem Wechsel von Schalke 04 drei schwere Verletzungen zugezogen, in der Serie A kam der 30-Jährige bislang erst einmal zum Einsatz. Ob er im Sommer nach Ende des Leihvertrages zu Schalke 04 zurückkehrt oder in Turin bleibt, ist weiterhin offen.

Schlimmer Verdacht gegen Ismail H.

Der niederländische Profi Ismail H., der zuletzt auf Leihbasis beim belgischen Zweitligisten KVC Westerlo unter Vertrag stand, steht unter dem Verdacht, an fünf bewaffneten Überfällen im belgischen Turnhout und Umgebung beteiligt gewesen zu sein. Der 22-Jährige sitzt zurzeit in U-Haft. Im Januar war Ismail H. von Westerlo nicht mehr weiterbeschäftigt worden, er wollte eigentlich zu AS Rom zurückkehren. In Westerlo war der Spieler durch mehrere Disziplinlosigkeiten mehrfach negativ aufgefallen, sodass sich der Club zur Trennung entschloss.

Thorsten Fink einigt sich auf Vertragsauflösung

Ex-HSV-Trainer Thorsten Fink hat sich mit Austria Wien auf eine sofortige Auflösung seines Arbeitsvertrages geeinigt. Das berichtete Sky Austria. Fink, dessen Vertrag bis Mitte 2019 befristet war, war am 26. Februar dieses Jahres nach zuvor drei Niederlagen in Folge beurlaubt worden. Er hatte sein Amt beim österreichischen Hauptstadt-Club 2015 angetreten.

Rot-Weiß Erfurt insolvent

Die Krise des Drittligisten Rot-Weiß Erfurt hat ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Das Gründungsmitglied der 3. Liga hat am Dienstagabend beim Amtsgericht den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens eingereicht. Die DFB-Spielordnung sieht für den Insolvenzfall den Abzug von neun Punkten vor. Für das ohnehin abgeschlagene Schlusslicht bedeutet dies den praktisch sicheren Abstieg in die Regionalliga. Erst am Dienstag hatte RWE seinen Einspruch gegen einen vom DFB verhängten Punktabzug zurückgezogen. Erfurt war wegen eines Verstoßes gegen die Zulassungsauflagen ein Zähler abgezogen worden.

Müller-Wohlfahrt über Pep Guardiolas Schwächen

Er ist eine Legende – und er hatte Stress mit Pep Guardiola: Bayern Münchens Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (75) hat Jupp Heynckes aus sportmedizinischer Sicht als perfekten Coach für den FC Bayern bezeichnet. "Heynckes ist der Idealfall eines Trainers", sagte der Mediziner der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Im Gegensatz zu dem von ihm scharf kritisierten Pep Guardiola lege Heynckes großen Wert auf Prävention, wodurch sich die Zahl der Verletzungen reduziere. Heynckes habe ein Gefühl: "Wer ist jetzt im körperlichen Bestzustand, und wer zeigt Schwächen? Es geht um Nuancen, und er sieht sie. Dann sagt er dem Spieler: Ich glaube, es ist besser, wenn du mal aussetzt, und nächste Woche bist du wieder dran." Müller-Wohlfahrt hatte im April 2015 wegen Differenzen mit Guardiola den Verein verlassen. "Wir hatten im Triple-Jahr mit Heynckes nur drei Muskelverletzungen. Dann kam Guardiola, und sie häuften sich. Ein systematisches Aufwärmprogramm gab es bei ihm so gut wie nicht."

Gomes denkt wie Mertesacker

Andre Gomes (FC Barcelona) beschwert sich ähnlich wie Per Mertesacker über den Druck im Profifußball. "Vielleicht ist es nicht das beste Wort, aber für mich ist es in Barcelona ein bisschen wie in der Hölle", sagt Gomes. Mehr als einmal habe er das Haus nicht verlassen wollen, wie er in einem Interview sagte. Das Selbstvertrauen des 27-maligen Nationalspielers ist gehörig angekratzt. "Ich fühle mich während der Spiele schlecht. Ich denke zu viel über die negativen Dinge nach", sagte Gomes.

( sid/dpa/HA )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.