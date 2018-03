Ex-Schiedsrichter Merk verliert Prozess und wütet: "Paradox"

Merk verliert Schiedsrichter-Prozess

Ex-Schiedsrichter Markus Merk hat nach über einem Jahrzehnt einen Prozess gegen das Finanzamt verloren. Der Bundesfinanzhof in München hat den Fall nun endgültig entschieden, der 55-Jährige musste demnach seine Einnahmen als Fifa- und Uefa-Schiedsrichter von 2001 bis 2003 als Gewerbeeinkünfte versteuern – was der heutige Fernsehexperte beim Fußballsender Sky nicht wollte. Doch das Finanzamt darf demnach von Fußballschiedsrichtern Gewerbesteuer auch für Einsätze im Ausland verlangen, wie aus der Urteilsbegründung hervorgeht.

Markus Merk als Fifa-Schiedsrichter

Dagegen hatte Merk schon im vergangenen Jahrzehnt Klage eingereicht und in der ersten Gerichtsverhandlung vor dem Finanzgericht Rheinland-Pfalz in Neustadt auch gewonnen. Doch das oberste deutsche Finanzgericht sieht das anders: Steuerrechtlich ist die Tätigkeit als Schiedsrichter für die Fifa und die Uefa im Ausland demnach ein Gewerbebetrieb - weil Merk sich nach Meinung der Richter wirtschaftlich selbstständig betätigte und auch Gewinn erzielen wollte. Um die Besteuerung von Schiedsrichtern bei Bundesliga-Spielen und anderen Inlandseinsätzen ging es in dem Verfahren nicht.

Merk empfindet das Urteil als "vollkommen unrechtmäßig", wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte: "Die Schiedsrichter-Tätigkeit als Gewerbe zu bezeichnen, ist paradox. Wir haben gar keinen freien Markt. Und Spieler zahlen ja auch keine Gewerbesteuer."

Selbstverständlich habe er all die Jahre Einkommenssteuer bezahlt, vorsichtshalber sogar Gewerbesteuer. Diese könne er nun aber nicht zurückfordern. Merk leitete bei der WM 2002 in Japan/Südkorea zwei Spiele, bei der WM 2006 in Deutschland drei. Er war über viele Jahre der bekannteste Schiedsrichter in der Bundesliga und arbeitet inzwischen für den TV-Sender Sky.

Fans spielen dem Grünwalder Stadion einen Streich

Für Fußball-Nostalgiker: Die Anzeigetafel im Grünwalder Stadion

Regionalligist 1860 München ist offenbar Opfer eines Fan-Streichs der Anhänger von Lokalrivale FC Bayern geworden. Bislang unbekannte Täter haben aus dem Grünwalder Stadion, wo die Löwen seit Sommer wieder ihre Heimspiele austragen, die Zahlenschilder der Anzeigetafel entwendet. Einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge liegt der Verdacht nahe, dass die Diebe Bayern-Fans waren.

Anders als Sechzig hat die zweite Mannschaft des FC Bayern an der Grünwalder Straße in diesem Jahr bereits gespielt. Bei beiden Begegnungen war die historische, nicht elektronische Tafel leer geblieben. Die erste Partie von Regionalliga-Tabellenführer 1860 nach der Winterpause war wegen der vereisten Westtribüne, wo die härtesten Löwen-Fans stehen, verschoben worden.

Der TSV bestätigte der SZ, dass die Schilder von Unbekannten gestohlen worden seien. Nach Informationen der Zeitung soll sich die Tat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vorvergangener Woche ereignet haben - und damit einige Tage vor dem angesetzten Löwen-Spiel.

Der Diebstahl fiele zudem mit dem zehnten Jahrestag einer legendären Aktion der Bayern-Fans zusammen: Ende Februar 2008 hatten diese die Stufen der Westkurve Rot und Weiß gestrichen.

Italiens Presse trauert um Daniele Astori

Daniele Astori wurde nur 31 Jahre alt

Nach dem Tod des italienischen Nationalspielers Davide Astori werden alle Auswahlmannschaften des Fußballverbandes FIGC in den kommenden Tagen als Zeichen der Trauer in ihren Spielen Schweigeminuten einlegen und mit Trauerflor antreten. Den Anfang habe Italiens U19-Team der Frauen gemacht, das am Sonntag gegen Norwegen mit Trauerflor gespielt habe, teilte der FIGC am Montag mit. Die Frauen-Nationalmannschaft trete am Montag in ihrer Partie gegen Finnland ebenfalls mit Trauerflor an.

Buffon rührt mit Gedanken an Astoris Tochter

Der 31 Jahre alte Astori, Kapitän des Erstligisten AC Florenz, war am Sonntag in der Stadt Udine tot aufgefunden worden, wo Florenz am Sonntag gegen den lokalen Club antreten sollte. Er war nach Angaben der Behörden an einem Herzstillstand gestorben. Der Verband sagte alle Sonntagsspiele der Serie A und Serie B ab. Astori hatte 14 mal für die italienische Nationalmannschaft gespielt. Vor dem Sitz und den Ausbildungsstätten des Verbandes wehten die Flaggen auf halbmast.

Pressestimmen zum Tode Daniele Astoris Gazzetta dello Sport "Diese Tragödie hat sich nicht auf dem Spielfeld, oder auf einer Rennbahn ereignet, wie es mit Casartelli, Morosini, oder Simoncelli der Fall war. Das Fernsehen zeigt uns nicht die gnadenlosen Bilder eines jungen Helden, der vor den Augen der Zuschauer im Kampf das Leben verliert. In Astoris Fall erleben wir die Absurdität des Todes eines jungen Athleten, der im Schlaf erlischt, offenkundig ohne Grund." 1 von 6

Corriere dello Sport "Adieu Signor Capitano. Astori war eine Eiche, ein Symbol, ein Beispiel, um den sowohl seine Teamkollegen als auch seine Rivalen trauern. Er war ein Mann mit starker Persönlichkeit. Mit seinem Tod verliert Fiorentina ein Fundament. Ausgewogenheit war das Hauptmerkmal Astoris, der mit Vernunft, praktischem Geschick und Liebe für Fiorentina seine Mannschaft geführt hat." 2 von 6

Tuttosport "Astori - ein stiller Held. Sein plötzlicher Tod macht den Fußball ärmer und beraubt die Fiorentina eines ihrer Symbole. Es gibt Spieler, die Sicherheit einflößen und als Garantie für die Zukunft gelten. Der große Abwehrspieler von AC Florenz war mit seiner Lebensfreunde einer dieser Spieler." 3 von 6

Corriere della Sera "Ciao Capitano! Astoris Drama bewegt Italien. Der Fußball kommt zum Erliegen. Dieser Tod erschüttert wegen Astoris jungen Alters, wegen seiner physischen Kraft und wegen der Idee, dass ein Sportler wie er ein unbesiegbarer Mensch ist. Außerdem werden Fußballprofis ständigen medizinischen Checks unterzogen. Diese Tragödie ohne Warnsignale ist unbegreiflich." 4 von 6

La Repubblica "Wie viel Zerbrechlichkeit versteckt sich in der trügerischen Perfektion vieler Sportler? Wie viele Gefahren verbirgt auch ein junger, starker und trainierter Körper? Astori ist im Stillen eines Hotelzimmers gestorben und nicht vor laufenden Kameras. Es ist schwierig zu akzeptieren, dass man so sterben kann inmitten seiner besten Lebenszeit." 5 von 6

La Stampa "Der italienische Fußball erschaudert vor Astoris Tod. Die Stadt Florenz ist erschüttert und erschaudert. Niemand will glauben, dass Fiorentina seinen Kapitän mit seinem strahlendem Lachen und seinem höflichen Verhalten verloren hat. Nicht umsonst hat Florenz' Bürgermeister einen Trauertag für Astori ausgerufen." 6 von 6

FCK-Etat würde bei Abstieg halbiert werden

Der 1. FC Kaiserslautern würde seinen Etat im Fall eines Abstieg in die 3. Liga auf etwa fünf Millionen Euro halbieren. Dies kündigte der neue Sport-Vorstand Martin Bader in einem Kicker-Interview an.

"Neben dem Thema Stadionmiete muss man Einsparungen in allen Bereichen vornehmen", sagte der 50-Jährige. "Der Weg des FCK würde jünger und einen Tick regionaler werden - mit einer höheren Identifikation bei den Spielern." Bader öffnete zudem Ex-Trainer Jeff Strasser eine Hintertür, um zu den Pfälzern zurückzukehren.

Der 43 Jahre alte Luxemburger musste im Januar während des Spiels in Darmstadt wegen Herzrhythmusstörungen ins Krankenhaus gebracht werden. Er wurde am 1. Februar durch Michael Frontzeck ersetzt. Beim Klassenverbleib der Pfälzer gilt Strassers Vertrag noch bis 2019.

"Entscheidend ist ja nicht nur, was wir gerne möchten, sondern auch, was sich Jeff vorstellt. Sobald er wieder gesund und voll belastbar ist, ist es unser klarer Wunsch, ihn in irgendeiner Funktion wieder in den Verein einzubinden", sagte Bader. Der vierfache deutsche Meister liegt auf dem letzten Tabellenplatz der 2. Liga, hat aber in diesem Jahr bereits zwölf Punkte aus sieben Spielen geholt.

Sané-Wechsel von Werder in die USA perfekt

Der Wechsel des ehemaligen Werder-Profis Lamine Sane in die Major League Soccer (MLS) zum Orlando FC ist perfekt. Der 30 Jahre alte Abwehrspieler erhielt kurz vor dem Saisonauftakt in den USA die Freigabe für seinen neuen Club, kam jedoch im Heimspiel gegen D.C. United (1:1) noch nicht zum Einsatz,

Der Vertrag zwischen den Bremern und Sane war Anfang Februar vorzeitig aufgelöst worden. Der Senegalese war an der Weser in Ungnade gefallen, nachdem er im Januar Trainingseinheiten und andere offizielle Termine geschwänzt hatte, um einen Wechsel zu erzwingen.

FC ermittelt nach Fan-Gepöbel gegen Zieler

Der 1. FC Köln hat nach den üblen Beleidigungen und Schmährufen einiger Fans gegen den Stuttgarter Torhüter Ron-Robert Zieler Ermittlungen aufgenommen. Dies teilte der FC einen Tag nach der 2:3-Niederlage gegen den VfB Stuttgart am Montag mit. "Der FC wird versuchen, den oder die Täter zu ermitteln, und behält sich Konsequenzen gegen diese Personen vor", hieß es in einem Statement.

Ron-Robert Zieler beim Spiel in Köln

Nach Informationen des Express werde der FC nun alle Informationen prüfen und Videobilder auswerten. FC-Ultras hatten den in Köln geborenen Zieler in der zweiten Halbzeit übel beleidigt, als der Stuttgarter Torhüter vor der Südkurve spielte. Dies war über die TV-Mikrofone deutlich zu hören.

Zieler (29) nahm die Vorfälle gelassen hin. "Was soll ich machen? Natürlich höre ich das, der Typ steht ja fünf Meter hinter mir", sagte der Weltmeister von 2014 dem Express: "Ich nehme das sportlich, als Torwart ist man einiges gewohnt. Und: Ich bin Kölner, von ganzem Herzen, und das bleibe ich auch."

Kroos kehrt bei Real für PSG-Spiel zurück

Toni Kroos steht Titelverteidiger Real Madrid für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) bei Paris St. Germain zur Verfügung. Der 28-Jährige gehört nach seiner Knieverletzung zum 24-köpfigen Kader für die Partie im Prinzenpark-Stadion. Dies teilte der Verein am Montag mit. Kroos war am Sonntag wieder ins Training zurückgegekehrt.

Kroos hatte sich im Hinspiel gegen Paris (3:1) am 14. Februar eine Verstauchung im Außenband des linken Knies zugezogen und war die vergangenen fünf Spiele in der Primera Division ausgefallen. Neben Kroos steht der ebenfalls zuvor verletzte Spielmacher Luka Modric wieder im Aufgebot.

Bayern sichten Argentinier als Kimmich-Backup

Nationalspieler Joshua Kimmich steht vor einer vorzeitigen Verlängerung seines Vertrages beim FC Bayern. Wie der Kicker berichtet, soll der 23 Jahre alte Rechtsverteidiger demnächst unterschreiben.

Nur die neue Laufzeit seines Arbeitspapiers sei noch offen, hieß es. Im Gespräch ist ein Vertragsende 2022 oder 2023. Der aktuelle Kontrakt von Kimmich, der 2015 von RB Leipzig zum deutschen Rekordmeister kam, läuft bis 2020.

Durchsetzungsstark: Fabricio Bustos (r.) von CA Independiente

Als Backup für Kimmich auf der rechten Abwehrseite sichten die Bayern laut kicker seit geraumer Zeit den Argentinier Fabricio Bustos. Der 21-Jährige ist noch bis 2019 an CA Independiente gebunden. Bustos kann auch im rechten Mittelfeld eingesetzt werden.

Außerdem werde der Portugiese Diogo Dalot (18/FC Porto) mit den Bayern in Verbindung gebracht. Wie Kimmich spielt in München Rafinha rechts hinten, der Vertrag des 32-Jährigen läuft aber aus.

Der uruguayische Stürmer Diego Rossi hat Los Angeles FC bei der Premiere des Klubs in der nordamerikanischen Profiliga MLS einen Sieg beschert. Der Treffer des Angreifers (11.) einen Tag vor dessen 20. Geburtstag bescherte der Mannschaft von Trainer Bob Bradley ein 1:0 (1:0) bei Vizemeister Seattle Sounders.

Magic Johnson jubelt über Premierensieg

Der LAFC gehört einer Gruppe um Basketballlegende Magic Johnson, Hollywood-Schauspieler Will Ferrell und der früheren US-Nationalspielerin Mia Hamm an. Geschäftsführender Vorsitzender ist der Unternehmer Peter Gruber, der auch Mitbesitzer des NBA-Clubs Golden State Warriors und der MLB-Franchise Los Angeles Dodgers ist.

Earvin "Magic" Johsnon

"Ich bin so begeistert, dass meine Fußballmannschaft ihr erstes Spiel in der MLS gewonnen hat", schrieb Johnson bei Twitter und gratulierte den Spielern, dem früheren US-Nationaltrainer Bradley sowie seinen Partnern und den Fans zum Sieg.

Star in Bradleys Team ist der mexikanische Nationalspieler Carlos Vela, der den Siegtreffer vorbereitete. Weil das Heimstadion von Los Angeles noch im Bau ist, wird der Club erst am 29. April seine Premiere vor Heimpublikum geben. Der Club wurde 2014 gegründet und übernahm die MLS-Lizenz vom aufgelösten CD Chivas USA.

Thank you to our fans that flew in from LA to support the team. I’m looking forward to a great season! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 5. März 2018

FA-Chef verärgert jüdische Gemeinde

Martin Glenn, Geschäftsführer des englischen Fußball-Verbandes FA, hat mit unglücklichen Aussagen die britische jüdische Gemeinde gegen sich aufgebracht. Glenn hatte den Davidstern als politisches Symbol bezeichnet, das die FA genau wie das Hakenkreuz nicht in Fußballstadien sehen wolle.

Simon Johnson, Geschäftsführer des Jewish Leadership Council und einst führender FA-Offizieller, nannte dies "beleidigend und unangemessen". Glenns Aussage fiel bei dem Versuch, das Vorgehen des Verbandes gegen Pep Guardiola zu rechtfertigen.

Der Teammanager von Manchester City hatte zuletzt als Zeichen seiner Solidarität mit inhaftierten Führern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung eine gelbe Schleife getragen. Die FA sieht darin einen Verstoß gegen das Verbot, politische Symbole zu tragen.

Auf der Liste an Dingen, die der Verband nicht sehen wolle, stehen laut Glenn "starke religiöse Symbole, der Davidstern, Hammer und Sichel, das Hakenkreuz und so etwas wie Robert Mugabe auf dem Shirt". Guardiolas gelbe Schleife sei ganz klar ein politisches Symbol, "und ich versichere Ihnen, dass viele Spanier darüber stinksauer sind".

Johnson, der Englands gescheiterte Bewerbung für die WM 2018 geleitet hatte, betonte: "Der Davidstern ist ein religiöses jüdisches Symbol von gewaltiger Bedeutung für Juden weltweit." Es gehe nicht an, dieses Zeichen auf eine Stufe mit dem Hakenkreuz oder dem früheren Diktator Robert Mugabe aus Simbabwe zu stellen.

Russen-Coach: Uns betrifft Doping nicht

100 Tage vor der WM will sich Russlands Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow von Medien-Debatten über Doping nicht aus der Ruhe bringen lassen. "Uns betrifft das nicht", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Moskau. "Ich bin zuständig für die Mannschaft, und darauf konzentriere ich mich. Jeder macht hier seinen Job." Eine Antwort auf die Frage, wie er auf konkrete Doping-Vorwürfe reagieren würde, lehnte er als spekulativ ab.

In den vergangenen Monaten hatten westliche Medien Doping-Vorwürfe auch gegen Spieler der russischen WM-Mannschaft 2014 in Brasilien aufgegriffen. Die Debatten wurden aber nicht so konkret wie im russischen Wintersport und in der Leichtathletik. Unter dem Eindruck des russischen Doping-Skandals war Multifunktionär Witali Mutko im Dezember von seinen Posten als Chef des Fußballverbands und WM-Cheforganisator zurückgetreten, blieb aber Vizeregierungschef.

Zu Mutkos Rückzug sagte Tschertschessow: "Das hat keine Unruhe bei uns ausgelöst. Den Alltagsjob erledigt jetzt Alexander Alajew, der geschäftsführende Verbandspräsident, aber Mutko bleibt Mutko. Wir stehen permanent in Kontakt miteinander." Mutko habe sich eine Auszeit von bestimmten Aufgaben genommen. Das wolle er nicht bewerten, er respektiere es einfach, sagte Tschertschessow.

Frauen mit Goeßling nur Remis gegen England

Die deutschen Frauen haben beim Vier-Nationen-Turnier in den USA den ersten Sieg verpasst. Drei Tage nach dem 0:1 gegen die Amerikanerinnen kam die Mannschaft von Bundestrainerin Steffi Jones am Sonntag gegen England nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Vor 25.706 Zuschauern in Harrison brachten Hasret Kayikci (17. Minute) und ein Eigentor von Millie Bright (51.) die DFB-Auswahl zweimal in Front. Doch Ellen White (18./73.) glich jeweils aus und verhinderte den 21. deutschen Erfolg im 25. Duell mit England.

Hasret Kayikci (l., mit Sara Däbritz und Alexandra Popp) brachte Deutschland in Führung

Damit hat die deutsche Elf keine Chance mehr auf den Turniersieg beim SheBelieves Cup. Vor dem abschließenden Spiel gegen die Französinnen am Mittwoch in Orlando (22.00 Uhr MEZ/Sport1) ist Deutschland mit nur einem Punkt Tabellen-Dritter hinter den punktgleichen Teams aus England und Gastgeber USA (beide 4) sowie Frankreich (1). Vor der deutschen Partie hatten sich die USA und Frankreich mit 1:1 getrennt.

Jones musste gegen das Team des neuen englischen Trainers Phil Neville auf Abwehrchefin Babett Peter verzichten, die sich gegen die USA eine Achillessehnenverletzung zugezogen hatte und schon wieder nach Deutschland gereist ist. Für sie rückte Lena Goeßling in die Startelf, zudem spielte Stürmerin Kayikci für Leonie Maier.

In der temporeichen Partie schenkten sich die Kontrahentinnen nichts. Die Führung der Freiburgerin Kayikci nach einem Gewühl im Strafraum glich White mit einem abgefälschten Schuss postwendend aus. Beide Team erspielten sich noch einige Möglichkeiten. Nach Brights kuriosem Billard-Eigentor sicherte White den Engländerinnen mit ihrem zweiten Treffer noch das verdiente Remis.

