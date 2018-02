Deutsches Eishockey-Team: Gold verloren, die Herzen gewonnen

Pyeongchang. Im Moment der Niederlage die Freude zu finden, das gelingt Sportlern selten. Ausdruckslos stierten viele Spieler vor sich hin, nachdem der Puck im Netz eingeschlagen hatte und alle wussten, dass es vorbei ist. Einige wie Patrick Hager und Jonas Müller wurden in diesem Augenblick von der Wucht ihrer Enttäuschung noch ein zweites Mal besiegt, hemmungslos weinten sie. Marco Sturm, der Bundestrainer, wollte das nicht sehen, versammelte seine Spieler an der Bank und erklärte noch einmal mit Nachdruck, dass niemand einen Grund habe, traurig zu sein, wenn die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen die Silbermedaille gewinnt. Obwohl es eben fast Gold geworden wäre.

Sekunden fehlten nur, dann hätte die ohnehin unfassbare Geschichte, die die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Südkorea geschrieben hat, einen magischen Moment der deutschen Sporthistorie produziert. Ein Außenseiter, auf den vor zwei Wochen niemand etwas gegeben hatte, führte 3:2 gegen Rekordweltmeister Russland. Bis 55,5 Sekunden vor dem Ende der Ausgleich fiel. In Unterzahl musste Sturms Team schließlich in der zehnten Minute der Verlängerung das 3:4 (0:1, 1:0, 2:2, 0:1) hinnehmen und sich geschlagen geben.

"So ein Spiel gibt es nur einmal im Leben"

"Wer hätte gedacht, dass wir Russland in die Knie zwingen im Finale, wir waren kurz davor", sagte Stürmer Patrick Reimer. Natürlich tat es ein bisschen weh; wann sich so eine Chance wieder ergibt, steht in den Sternen. Reimer saß wegen hohen Stocks auf der Strafbank, als das entscheidende Tor fiel, wischte die Gedanken an die unglückliche Entscheidung aber schnell weg, als er die Medaille blinken sah und sie umgehangen bekam. "Yannic Seidenberg stand neben mir und sagte: ,Hey, das ist ein Bild, auf das schauen wir unser Leben lang zurück.' Da wollte ich nicht mit irgendeiner Grimasse dastehen, da wollte ich ein Lachen im Gesicht haben. Wir haben uns das verdient, dass wir lachen können", er­zählte Reimer. In jeder Sekunde des Turniers haben sie das, in jeder Sekunde des Finales, in dem das Team den ohnehin schon größten Erfolg des deutschen Eishockeys fast in eine goldene Dimension gehoben hätte. "Normalerweise sitzen wir zu Hause auf der Couch und schauen dieses Finale", sagte Bundestrainer Sturm, "so ein Spiel gibt es nur einmal im Leben."

So unwirklich, wie das Turnier verlief, in dem Deutschland im Viertel­finale den Weltmeister Schweden rauswarf, den Titelverteidiger und Rekord-Olympiasieger Kanada im Halbfinale blamierte, so wenig in Worte zu fassen war das Endspiel. Geprägt von Dramatik, vom Kampfgeist, vom Willen der deutschen Profis, die zusammen wahrhaft Großes vollbracht haben. "Für alle ist es das geilste Turnier gewesen, das wir jemals zusammengespielt haben. Die Jungs sind unglaublich, wir werden uns nie vergessen", sagte Stürmer Dominik Kahun, der sechs Minuten vor dem Ende das 2:2 erzielt hatte. In dieser Phase entwickelte die Partie ihre größte Intensität. Zuvor hatten die Russen zwecklos um Dominanz gerungen, mussten nach Führungstreffern erst durch Felix Schütz (30.) und dann Kahun den Ausgleich hinnehmen. Jonas Müller gelang sogar drei Minuten vor dem Ende das 3:2, das trotz Überzahl aber nicht über die Zeit gebracht werden konnte.

Geschichte dieser Mannschaft wird in Erinnerung bleiben

Das schmälert nicht die Leistung der deutschen Mannschaft, die durch Kirill Kaprizows Tor schließlich in der Verlängerung bezwungen wurde. Sie traf auf einen Kontrahenten, der gegen die Schmach anspielte, das bisher letzte olympische Gold 26 Jahre zuvor gewonnen zu haben. Der bei den Spielen in Sotschi 2014 gedemütigt worden war, der die Abwesenheit der NHL-Profis unbedingt nutzen wollte, um den Titel endlich wieder zu gewinnen. Natürlich war das Fehlen der NHL-Profis im Turnier ein Vorteil für das deutsche Team, weil es in Relation auf weniger Leistungsträger verzichten musste. Aber gegen die individuell viel stärkeren Russen war das deutsche Team ebenbürtig. "Das wird es nicht so schnell wieder geben. Man kann nur davon träumen, so einen offenen Schlagabtausch mit den Russen zu führen. Das geht mir sehr nahe", sagte DEB-Präsident Franz Reindl, der die Medaillenübergabe begleitete. Silber strahlte auf der Brust der neuen deutschen Helden – das Finale zeigte einmal mehr, dass sie unter ihrem Trikot ein großes Kämpferherz haben.

Dem deutschen Eishockey erwies diese Mannschaft einen überaus wertvollen Dienst. "Wir haben uns Respekt verschafft", sagte Kahun. Durch die Rückmeldungen aus der Heimat wissen die Spieler, was sie dort entfacht haben. "Niemand spricht mehr über Fußball, alle reden über Eishockey", sagte Marcel Noebels. Vielleicht hat dieses Team die Chance eröffnet, die Entwicklung der Sportart voranzutreiben. "Ich hoffe, dass es einen großen Push gibt. Heute haben ganz viele zugeschaut, wir sind stolz darauf, dass wir ein Land so mitziehen konnten", sagte Verteidiger Christian Ehrhoff, der bei der Abschlussfeier die deutsche Fahne ins Stadion von Pyeongchang trug.

Die Geschichte dieser Mannschaft wird lange in Erinnerung bleiben. Genau wie die Geschichte der Mannschaft von 1976, die damals in Innsbruck Bronze gewann und Generationen von deutschen Eishockeyspielern als Inspiration diente. Torhüter Danny aus den Birken sagte: "Wir lassen uns jetzt auch 40 Jahre feiern. Vielleicht hat ja Hollywood Lust, einen Film über uns zu machen. Ich möchte nur, dass Brad Pitt mich spielt." Er hatte seinen Humor also schnell wiedergefunden.

Francesco Friedrich (r.) führte seinen Viererbob zu einer souveränen Goldmedaille Foto: ARND WIEGMANN / REUTERS

Auch Silber im Viererbob ging an Deutschland um Bobpilot Nico Walther. Im Medaillenspiegel schließt Deutschland auf Rang zwei hinter Norwegen ab Foto: Tobias Hase / dpa

Trotz der unglücklichen Finalniederlage überwiegt die Freude: Kapitän Christian Ehrhoff (r.) und Daryl Boyle konnten sich schon kurz nach dem Spiel gegen Russland über Silber freuen. 55 Sekunden fehlten für die Sensation, die dann auch Rang eins im Medaillenspiegel bedeutet hätte Foto: Michael Kappeler / dpa

Die deutschen Snowboarderinnen Selina Jörg (l.) und Ramona Theresia Hofmeister freuen sich über Silber und Bronze im Parallel-Riesenslalom Foto: dpa

Die deutschen Biathleten Erik Lesser (v.l.), Benedikt Doll, Arndt Peiffer und Simon Schempp freuen sich über Bronze mit der Staffel – bei einer besseren Schießleistung wäre aber sogar der Sieg drin gewesen Foto: Hendrik Schmidt/dp



Gold für Deutschland: Die deutschen Kombinierer Vinzenz Geiger, Fabian Rießle, Eric Frenzel und Johannes Rydzek siegten erstmals seit 1988 mit der Staffel Foto: Reuters/Carlos Barria

Das Duo Mariama Jamanka (r., Pilotin) und Anschieberin Lisa Buckwitz stellte mit seinem Sieg im Zweierbob bereits am zwölften Tag den Gold-Rekord für eine deutsches Olympiateam ein Foto: Reuters

Historischer Dreifachsieg in der nordischen Kombination: Johannes Rydzek (Nr. 5) holte Gold, Fabian Rießle (6) Silber und Eric Frenzel (4) Bronze. Foto: Reuters

Stephan Leyhe, Karl Geiger, Richard Freitag und Andreas Wellinger (v. l. n. r.) jubeln über Silber im Mannschaftsspringen Foto: Daniel Karmann / dpa

Francesco Friedrich (vorn) und Anschieber Thorsten Margis holten Gold im Zweierbob Foto: EDGAR SU / REUTERS



Fotofinish: Biathlet Simon Schempp (l.) hätte im Massenstart beinahe sogar Gold gewonnen. Am Ende musste er sich nur dem Franzosen Martin Fourcade geschlagen geben Foto: Reuters

Normalschanzen-Olympiasieger Andreas Wellinger flog auf der Großschanze zu Silber Foto: Christian Walgram / imago/GEPA pictures

Jacqueline Lölling jubelt über Silber im Skeleton Foto: Tom Pennington / Getty Images

Die Rodler Tobias Wendl, Tobias Arlt, Nathalie Geisenberger und Johannes Ludwig (v. l. n. r.) jubeln über Gold in der Mixed-Teamstaffel Foto: ARND WIEGMANN / REUTERS

Laura Dahlmeier gewann im Biathlon-Einzelrennen nach zweimal Gold ihre dritte Medaille in Pyeongchang: Bronze Foto: TOBY MELVILLE / REUTERS



So sehen Sieger aus: Die Eiskunstläufer Aljona Savchenko und Bruno Massot bei ihrer goldenen Ehrenrunde. Das Paar lief nach einer starken Kür noch von Platz vier zu Gold Foto: dpa

Die Rodler Tobias Wendl und Tobias Arlt holten Gold im Doppelsitzer Foto: Getty Images

Für das Weltmeister-Duo Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) blieb immerhin noch Bronze Foto: Reuters

Fantastisch: Eric Frenzel (M.) verteidigte in der nordischen Kombination seinen Titel. Österreichs Lukas Klapfer (l., Bronze) und der japanische Silbermedaillen-Gewinner Akito Watabe gratulierten dem deutschen Fahnenträger Foto: Reuters

Natalie Geisenberger gewann als erste Rodlerin zum dritten Mal Gold Foto: EDGAR SU / REUTERS



Dajana Eitberger machte mit Silber den deutschen Doppelsieg im Rodeln perfekt Foto: Tobias Hase / dpa

Skispringerin Katharina Althaus jubelte über Silber Foto: dpa

Benedikt Doll sorgte mit Bronze über 12,5 Kilometer Verfolgung für die zweite Medaille der deutschen Biathlon-Herren Foto: dpa

Biathletin Laura Dahlmeier triumphierte auch in der Verfolgung und holte damit ihre zweite Goldmedaille in Pyeongchang Foto: Reuters

Johannes Ludwig gewann völlig unerwartet die Bronzemedaille im Rodeln Foto: Getty



Arnd Peiffer holte überraschend Gold im Biathlon-Sprint

Andreas Wellinger siegte von der Normalschanze und holte damit das erste deutsche Skisprung-Gold im Einzel seit Jens Weißflog 1994 Foto: Getty Images

Laura Dahlmeier holte Gold im Biathlon über 7,5 Kilometer und eröffnete damit den erhofften deutschen Medaillenregen in Pyeongchang Foto: dpa

