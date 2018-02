Streich und Khedira räumen Probleme der Bundesliga ein

James fällt bei Bayern wohl aus

Bayern München muss im Bundesligaspiel am Sonnabend gegen Hertha BSC (15.30 Uhr/Sky) womöglich auf Mittelfeldspieler James verzichten. Der Kolumbianer erlitt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Besiktas Istanbul (5:0) eine Wadenverhärtung, wie Trainer Jupp Heynckes im Anschluss berichtete.

"Ich denke, dass die Verletzung nicht so schlimm ist. Ich weiß aber nicht, ob es einige Tage dauert oder wie lange, das muss mal absehen", sagte der 72-Jährige und verwies auf eine weitere Untersuchung am Mittwoch.

James (26) habe "keinen Stich bekommen wie bei einem Faserriss, sondern es ist schleichend gekommen". Die Muskulatur sei hart gewesen, "deswegen war es besser, dass er ausgewechselt wurde". Für James war in der 44. Minute Arjen Robben ins Spiel gekommen, auf den Heynckes zunächst verzichtet hatte.

Khedira schließt Bundesliga-Comeback nicht aus

Sami Khedira kann sich eine Rückkehr in die Bundesliga grundsätzlich vorstellen, fühlt sich aber als Wandervogel im internationalen Fußball pudelwohl. "Man kann im Fußball nie etwas ausschließen", sagte der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler von Juventus Turin bei einem Sponsorentermin. Der Starspieler stand außerdem fünf Jahre bei Real Madrid unter Vertrag.

"Die Bundesliga ist eine tolle Liga, auch wenn sie im Augenblick Probleme hat. Sie ist aber sehr attraktiv", betonte der Ex-Stuttgarter. Allerdings fühle er sich in Italien bei der alten Damen aus Turin sehr wohl: "Ich habe sehr gute Erfahrungen im Ausland gemacht. Mich reizen neue Herausforderungen, mich reizen Dinge, die ich noch nicht kenne. Dinge, wo ich nicht weiß, was mich erwartet. Wo man sich neu erfinden muss, eine neue Mentalität, eine neue Stadt, ein neues Land. Das sind die Dinge, die mich reizen. Ich bin noch relativ jung, ich habe noch ein paar Jahre. Aber eine Rückkehr in die Bundesliga würde ich dennoch nicht ausschließen."

Streich sorgt sich um die Bundesliga

Christian Streich sorgt sich als Trainer des SC Freiburg um die fußballerische Klasse der Bundesliga. "Wir verlieren in der Bundesliga immer weiter Spieler mit hoher individueller Qualität, weil sie dorthin gehen, wo sie mehr Geld verdienen können, oder weil sie eine andere Liga als attraktiver empfinden", sagte der 52-Jährige in einem Video-Interview, das Nationalspieler Toni Kroos für die "Sport Bild" (Mittwoch) führte. "Dadurch geht uns Vereinen fußballerische Qualität verloren."

Nachdenklich: Freiburgs Trainer Christian Streich

Foto: Imago/Eibner

Streich bestätigte zudem, was bereits einige Experten wie der frühere Bayern-Sportvorstand Matthias Sammer bemängelt hatten: "Die Tendenz geht verstärkt auf Organisation gegen den Ball und weniger auf das Fußballspielen."

Strategisch hat sich Streich vom früheren Freiburger Chefcoach Volker Finke und vom Spiel des FC Barcelona inspirieren lassen. "Ich habe probiert, diesen Rundumblick von Iniesta, diesen Rundumblick von Xavi, mit dem die beiden den ganzen Raum beherrscht haben, den Jungs hier zu vermitteln", erklärte er. Er selbst sei als Spieler "sehr langsam" gewesen - "also musste sich spielerische Lösungen suchen, um trotzdem an den Ball zu kommen".

16 Bewerber für DFB-Pokalrechte

16 Unternehmen haben ihr Interesse an den audiovisuellen Medienrechten für den DFB-Pokal von 2019 bis 2022 bekundet. Dies teilte der DFB am Mittwoch mit. Alle potenziellen Bewerber erhalten in diesen Tagen die Ausschreibungsunterlagen und können bis Mitte März ihr Gebot beim DFB abgeben. Derzeit werden ausgewählte Pokalspiele in der ARD gezeigt, beim Bezahlsender Sky können die Fans alle Partien sehen.

RW Erfurt prüft Insolvenzverfahren

Die Verantwortlichen des Drittligisten FC Rot-Weiß Erfurt ziehen ein geordnetes Insolvenzverfahren in Betracht. Das teilte der Verein am Dienstag in einer Mitteilung auf seiner Vereinsseite mit. Demnach werden in den kommenden Tagen die Voraussetzungen und Folgen eines etwaigen Planinsolvenzverfahrens geprüft.

Zuvor hatten sich den Angaben zufolge der Aufsichtsrat und Präsident Frank Nowag intensiv mit der aktuellen sportlichen und wirtschaftlichen Situation beschäftigt. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Bei der Anmeldung einer Insolvenz durch den Verein in der laufenden Saison würden den Erfurtern neun Punkte abgezogen.

Damit wäre der Abstieg in die Regionalliga kaum noch zu verhindern. Die Chancen auf einen Klassenverbleib sind ohnehin schon gering. Als Tabellenletzter liegen die Erfurter bereits zehn Punkte hinter einem Nichtabstiegsplatz. Zudem droht dem Gründungsmitglied der 3. Liga weiterhin ein Punktabzug durch den Deutschen Fußball-Bund aufgrund einer nicht vollständig geschlossen Finanzlücke.

Müller und Dreßen tauschen Trikots

Trikottausch mal anders: Nach dem 5:0-Kantersieg von Bayern München gegen Besiktas Istanbul im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League tauschte Torjäger Thomas Müller sein Trikot nicht wie gewohnt mit einem gegnerischen Spieler, sondern mit Skifahrer Thomas Dreßen.

Thomas Dreßen vor dem Anpfiff gegen Besiktas

Foto: Imago/Jan Hübner

Der 24-Jährige, der im Januar sensationell die Abfahrt auf der legendären Streif gewonnen hatte, ist großer Bayern-Fan und war am Dienstagabend auf Einladung des Weltmeisters in der Allianz Arena zu Gast. Im Anschluss kam es zu dem ungewöhnlichen Trikottausch mit Müller. Dreßen erhielt das Trikot des zweifachen Torschützen mit der Rückennummer 25. Im Gegenzug überreichte er Müller sein Leibchen vom Super G in Kitzbühel mit der Startnummer 20. Von seinem Siegerleibchen von der Abfahrt konnte er sich dagegen nicht trennen.

"Das war ein grandioser Abend. Die Ausgangslage für Bayern ist super", sagte Dreßen. Auf die Frage, ob er mit Müller auch mal Skifahren gehen würde, antwortete der Streif-Held grinsend: "Wenn er Lust hat, gerne."

Müller selbst freute sich über das Leibchen, das "noch spezieller als mein Trikot ist, auch wenn es nur vom Super-G ist." Nach dem Sieg bestens gelaunt scherzte er: "Wenn ich das jetzt anziehe, habe ich beim Skifahren freie Fahrt."

Osnabrück und Enochs lösen Vertrag auf

Drittligist VfL Osnabrück hat den Vertrag mit Joe Enochs aufgelöst. Der Klub hatte sich im Oktober von dem 46 Jahre alten Trainer getrennt, der insgesamt mehr als 21 Jahre lang beim VfL unter Vertrag gestanden hatte. Als Nachfolger des Ex-Profis arbeitet Daniel Thioune.

Bailey will Begriff "Vizekusen" ausmerzen

Bayer-Fußballer Leon Bailey hat ein persönliches Ziel: Er will mit dem Gewinn des DFB-Cups 2018 dafür sorgen, dass der Begriff "Vizekusen" in Leverkusen an Bedeutung einbüßt. "Wenn wir ins Pokalfinale einziehen, dann werden wir auch gewinnen. Versprochen! Das wäre das Ende von Vizekusen", sagte der 20-Jährige aus Jamaika der "Sport Bild" (Mittwoch).

Zwei Fakten hat Bailey, dem "Vizekusen" bislang unbekannt war, indes unterschlagen: Im Halbfinale am 17. April gastiert Rekord-Cupgewinner Bayern München in Leverkusen – ein schwerer Gegner, der den Einzug der Werkself in das Endspiel verhindern möchte. Und der Begriff "Vizekusen" wird ohnehin so schnell nicht vergessen werden. Denn immerhin haben sich die Bayer-Verantwortlichen diese Formulierung schon 2010 rechtlich schützen lassen.

Der Begriff "Vizekusen" wurde erstmals im Jahr 2010 als dezent abfällige Bemerkung verwendet. Damals belegte Bayer in der Bundesliga, im DFB-Pokal und auch in der Champions League jeweils den zweiten Platz.

( HA/sid/dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.