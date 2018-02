Ronaldo schießt Real zum Sieg – Torfestival für Jürgen Klopp

Madrid/Porto. Titelverteidiger Real Madrid hat sich dank Cristiano Ronaldo im Spitzenduell des Champions-League-Achtelfinales gegen Paris Saint-Germain einen Vorteil erarbeitet. Der Superstar der Königlichen erzielte am Mittwochabend im Estadio Santiago Bernabeu zwei Tore zum 3:1 (1:1)-Erfolg.

In der 45. Minute verwandelte der Portugiese einen Foulelfmeter. Der deutsche Fußball-Nationalspieler Toni Kroos war zuvor von Giovani Lo Celso zu Fall gebracht worden. In der 83. Minute sorgte Ronaldo für die Führung, die der Brasilianer Marcelo drei Minuten später noch zum Endstand erhöhte.

Arien Rabiot hatte den französischen Meister in der 33. Minute in Führung gebracht. Der deutsche Nationalspieler Julian Draxler kam bei PSG nur zu einem Kurzeinsatz in der Schlussphase. Das Rückspiel im Duell der großen Titelfavoriten findet am 6. März in Paris statt.

FC Liverpool feiert Torfestival

Trainer Jürgen Klopp hat unterdessen mit dem FC Liverpool im Hinspiel beim FC Porto einen riesigen Schritt zum Erreichen des Viertelfinals in der Champions League gemacht. Die Reds setzten sich am Mittwochabend beim portugiesischen Spitzenclub mit 5:0 (2:0) durch. Sadio Mané (25./53.(85. Minute) mit einem Dreierpack, Mohamed Salah (29.) nach einer tollen technischen Einlage und der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino (70.) erzielten die Tore für die Engländer.

Liverpools deutscher Torwart Loris Karius wurde nur wenig geprüft. Das Rückspiel findet am 6. März an der Anfield Road statt. Liverpool hatte die Runde der letzten Acht in der Fußball-Königsklasse zuletzt 2009 erreicht.

