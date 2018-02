Ex-Bundesligaprofi mit perfidem Banner verunglimpft

Naldo mit Brasilien zur WM?

Brasiliens Nationaltrainer Tite hat Schalke-Verteidiger Naldo Hoffnung auf eine Teilnahme an der WM in Russland gemacht. "Er ist einer der Spieler, die wir im Blick haben", sagte der 56-Jährige im Interview mit dem Kicker. "Die Stellen, auch für Verteidiger, sind noch nicht alle vergeben. Alle, die auf hohem Niveau spielen, haben Chancen."

Der 35 Jahre alte Schalker Abwehrchef war zuletzt vor über acht Jahren für die Seleção nominiert worden. Der fünffache Weltmeister ist auch im Sommer in Russland einer der Titelfavoriten. In ihrer Vorrundengruppe treffen die Brasilianer auf Costa Rica, Serbien und die Schweiz.

Eigener Ball für K.o.-Runde der Champions League

Adidas hat am Montag den offiziellen Spielball für die K.o.-Spiele in der Champions League vorgestellt. Das Spielgerät wurde laut dem Sportartikelhersteller vom Ort des Endspiels, Kiew, inspiriert.

Das Design des neuen Balls greift Elemente des Olympia-Stadions von Kiew auf, in dem das Finale am 26. Mai stattfindet. Die gelben und blauen Sitze des Stadions finden sich in der Farbgebung wieder, die Lichtkuppeln am Dach tauchen abstrahiert als Illustration auf. Sichtbar sind die Elemente auf dem sternenförmigen Panel-Design, das erneut an das offizielle Logo der Champions League angelehnt ist.

Am Dienstag und Mittwoch stehen die ersten Achtelfinalhinspiele in der Königsklasse auf dem Programm. Unter anderem spielt Titelverteidiger Real Madrid gegen Paris St. Germain (Mittwoch, 20.45 Uhr/ZDF und Sky).

Hopp spielt in der Causa Flick auf Zeit

Mäzen Dietmar Hopp hat eine weitere Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Hansi Flick bei 1899 Hoffenheim offen gelassen. Der Milliardär bestätigte bei kicker.de, dass es ein Gespräch mit dem langjährigen Assistenten von Bundestrainer Joachim Löw gegeben hat. "Dabei wurden Überlegungen diskutiert, wie man das Wissen und die Beziehungen von Hansi Flick im Fußballgeschäft für die TSG optimiert einsetzen kann", sagte Hopp. "Wir haben vereinbart, dass sich Hansi Flick erst einmal die Zeit nehmen soll, die er braucht, um sich Gedanken über meine Vorschläge zu machen und wir uns im Anschluss wieder zusammensetzen."

Flick befindet sich nach Clubangaben derzeit im Urlaub. Der 52-Jährige war erst im vergangenen Sommer als Geschäftsführer Sport vom Bundesligisten aus dem Kraichgau verpflichtet worden und hatte einen Fünfjahresvertrag erhalten. In der vergangenen Woche war durchgesickert, dass es zu Grabenkämpfen bei der TSG gekommen ist.

Flicks Aufgabenbereich war von Anfang an nicht klar umrissen, da Alexander Rosen als Direktor für den Profifußball bislang der starke Mann neben Hopp und Trainer Julian Nagelsmann ist. "Den Inhalt unseres Gesprächs kannten nur Hansi Flick und ich. Warum daraus ein Machtkampf gemacht wurde, ist mir schleierhaft", sagte Hopp nun.

Rapid-Fans sorgen für Homophobie-Eklat

Dem österreichischen Rekordmeister Rapid Wien drohen aufgrund eines homophoben Spruchbands seiner Fans massive Sanktionen. Die Anhänger der Grün-Weißen hatten bei der 1:2-Niederlage gegen Admira Wacker Mödling am Sonntag ein riesiges Transparent mit der Aufschrift "Dem Woamen platzt a Wimmerl auf und ihr machts an Skandal daraus" ("Dem Schwulen platzt ein Pickel auf und ihr macht einen Skandal daraus") entrollt.

Holzhauser musste im Derby gegen Rapid vor den Fans geschützt werden

Foto: Imago/GEPA Pictures

Damit spielten die Fans auf eine Gesichtsverletzung an, die Austria-Wien-Spielmacher Raphael Holzhauser (ehemals VfB Stuttgart) beim Derby in der Vorwoche (1:1) durch einen Feuerzeugwurf aus der Rapid-Kurve davongetragen hatte. Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek verurteilte das Plakat: "Wir lehnen so eine Wortwahl eindeutig ab, der Verein bedauert das Transparent. Jegliche homophobe Anspielungen sind mit dem Leitbild des SK Rapid nicht vereinbar."

Trainer Stange geht nach Syrien

Der frühere DDR-Auswahltrainer Bernd Stange übernimmt die syrische Nationalmannschaft. Syriens Fußballverband teilte am Montag mit, er habe sich mit dem 69-Jährigen auf einen Vertrag über ein Jahr geeinigt. Stange werde Ende der Woche in Damaskus eintreffen, um das Papier zu unterzeichnen.

Als Trainer soll Stange den 76. der Fifa-Weltrangliste auf die Asienmeisterschaft Anfang 2019 vorbereiten. Für das Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist Syrien bereits qualifiziert. Die Mannschaft hatte im vergangenen Jahr knapp die Qualifikation für die Fußball-WM in Russland in den Playoffs gegen Australien verpasst.

Wegen des Bürgerkriegs sind viele Spieler im Ausland aktiv. Zudem muss Syrien seine Heimspiele in anderen Ländern austragen. Stange hatte in einem Interview des Fachmagazins "Kicker" erklärt, er wolle sich aus der Politik raushalten. Der 69-Jährige war in der Vergangenheit unter anderem Trainer im Irak und in Weißrussland.

Rangnick scheut Mega-Transfers für RB

Für RB Leipzig macht ein Spieler-Neuzugang für 30 oder 40 Millionen laut Sportdirektor Ralf Rangnick keinen Sinn. Denn dahinter stehe noch zusätzlich ein Spielergehalt, das in der Regel mit solch einer Ablöse korreliere, sagte der 59-Jährige in einem Interview dem Kicker. "Und dann kommt wieder unser Gefüge ins Spiel, welches wir definitiv nicht in die Luft jagen werden."

Mit Gefüge meint Rangnick die selbst auferlegte Gehaltsobergrenze des aktuellen Tabellenzweiten der Bundesliga. Diese liegt derzeit bei 4,5 Millionen Euro. "Ich will nicht ausschließen, dass wir in den nächsten Jahren auch mal 25 Millionen für einen Spieler ausgeben", bekräftigte Rangnick. "Aber die Dimension von 30 oder 40 Millionen sehe ich in diesem Zeitraum als nicht möglich beziehungsweise sinnvoll an."

Bisheriger Rekordeinkauf der Leipziger ist Kevin Kampl. Der Mittelfeldspieler war im vergangenen Sommer von Bayer Leverkusen nach Leipzig gewechselt.

Rangnick sagte in dem Interview allerdings auch, dass es unwahrscheinlich wäre, die Gehaltsobergrenze nicht deutlich anheben zu müssen, wenn man Spieler wie Nationalstürmer Timo Werner halten will. "Wir wissen schon sehr genau, welche Bedeutung welcher Spieler bei uns hat. Aber wir werden uns auch in Zukunft klare Leitplanken setzen, die sich an der sportlichen Entwicklung orientieren."

Fan-Gewalt in Italien nimmt zu

Die Gewalt von Hooligans im italienischen Fußball nimmt zu. Laut einer neuer Studien des Innenministeriums ist die Anzahl der Verletzten durch Krawalle gestiegen, ebenso die Zahl der von der Polizei angezeigten Randalierer.

Die Zahl der wegen Ausschreitungen mit Anzeigen bedachten Problemfans kletterte gegenüber dem Vergleichszeitraum in der Saison 2016/17 von 80 auf 215, jene der festgenommenen Hooligans von 3 auf 15. Das berichtete das Innenministerium in Rom.

20 Spiele mit Verletzten wurden seit Anfang dieser Saison gemeldet, im Vergleichszeitraum 2016/17 waren es acht. Verletzt wurden unter anderem neun Polizisten.

Besser ist die Lage in der Serie B. Hier sank die Zahl der angezeigten Problemfans von 181 auf 58 und jene der festgenommenen Randalierer halbierte sich von 10 auf 5. Bei vier Serie-B-Partien gab es Verletzte, im Vergleichszeitraum 2016/17 waren es noch sechs. Bei Spielen der 3. Liga verdoppelte sich die Zahl der Anzeigen von 82 auf 158.

( HA/sid/dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.