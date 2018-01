Wrestler Wiese gibt den USA einen Korb und trainiert ab

Wiese legt Wrestling-Karriere auf Eis

"The Machine" Tim Wiese bei seinem Wrestling-Debüt im November 2016

Die angestrebte Wrestling-Karriere des früheren Werder-Torhüters Tim Wiese liegt auf Eis. "Die Amis wollten, dass ich für drei Jahre nach Amerika komme. Damit war ich nicht einverstanden", sagte Wiese der Fußball-Bild. Als Reaktion darauf hat der 36-Jährige einen Teil seiner aufgebauten Muskelmasse abtrainiert. Wiese hat sein Gewicht von 130 auf 110 Kilo reduziert.

Mit Blick auf die WM-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) glaubt Wiese nicht an ein Comeback des nach wie vor verletzten Nationaltorwarts Manuel Neuer: "Ich denke nicht, dass er spielen wird. So ein Fußbruch ist kompliziert."

Real Madrid nach Blamage ausgeschieden

Der spanische Meister Real Madrid ist überraschend im Pokal ausgeschieden. Das Team von Trainer Zinédine Zidane blamierte sich vor eigenem Publikum im Estadio Santiago Bernabéu und unterlag im Viertelfinal-Rückspiel CD Leganes 1:2 (0:1).

Das Hinspiel hatte Madrid noch 1:0 gewonnen. Eraso (31. Minute) brachte die Gäste in Führung. Nach der Pause glich Real zunächst durch Karim Benzema (47.) aus, doch Gabriel traf kurz danach erneut für Leganes (55.) und brachte den Außenseiter so ins in das Copa-del-Rey-Halbfinale.

Real-Coach Zidane hatte wie bereits im Hinspiel auf zahlreiche Stars verzichtet. So standen der deutsche Weltmeister Toni Kroos sowie Weltfußballer Cristiano Ronaldo nicht einmal im Aufgebot der Königlichen.

Bader neuer Sportchef in Lautern

Martin Bader wird ab sofort beim stark abstiegsgefährdeten Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern der starke Mann. Der 49-Jährige wird nach Informationen der Rheinpfalz und des SID bei den Roten Teufeln neuer Sportvorstand und wohl am Freitag auf dem Betzenberg offiziell vorgestellt.

Bader war im März vergangenen Jahres als Geschäftsführer Sport beim Erstligisten Hannover 96 beurlaubt worden. Zuvor arbeitete der Sport-Ökonom für Hertha BSC und den 1. FC Nürnberg. Mit dem Club feierte Bader 2007 den DFB-Pokalsieg, mit Hannover stieg er 2016 aus der Bundesliga ab.

Für den sportlichen Bereich bei den Pfälzern ist derzeit noch Boris Notzon verantwortlich. Der frühere Chefscout des FCK hatte im vergangenen Sommer die Nachfolge von Uwe Stöver angetreten, der mittlerweile für Ligakonkurrent FC St. Pauli tätig ist.

