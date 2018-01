Wolfsburger Meisterheld beendet seine Karriere kurios

Rückzieher: Wolfsburg-Held Grafite beendet Karriere

Leistungsgründe: Grafite will nicht mehr

Knapp neun Jahre nach der deutschen Meisterschaft mit dem VfL Wolfsburg will Torjäger Grafite die Fußballschuhe an den Nagel hängen. Der 38-Jährige widerrief am Montag seine erst vor 19 Tagen unterschriebene Vertragsverlängerung beim Zweitliga-Absteiger Santa Cruz Recife "aus Leistungsgründen" und verkündete anschließend beim TV-Sender Globo: "Alles ist auf dem Weg gebracht, dass dies das Ende sein wird."

Der Bundesliga-Torschützenkönig der Saison 2008/09 soll seinem Heimatclub aus dem Nordosten Brasiliens aber vorerst als Botschafter erhalten bleiben.

Grafite 2009 mit der Meisterschale

Für Wolfsburg traf Grafite zwischen 2007 und 2011 in 107 Bundesligaspiele 59-mal, sicherte sich mit 28 Treffern in der Meistersaison die Torjägerkrone, bildete dabei an der Seite des Bosniers Edin Dzeko das bis heute mit 54 Toren beste Sturmduo der Bundesliga-Historie und markierte zudem per Hacke beim 5:1 gegen Bayern München (4. April 2009) das Tor des Jahres.

Nach dem Abschied aus Niedersachsen zog es den Ex-Nationalspieler, der 2010 in Brasiliens WM-Kader stand, über Zwischenstopps in Dubai und Katar wieder in die Heimat. Die letzte Saison verlief aber enttäuschend. Erst löste er seinen Vertrag beim Erstligisten Atletico Paranaense nach nur einem Tor in 24 Spielen freiwillig auf. Anschließend konnte er den Absturz von Santa Cruz in die Drittklassigkeit nicht verhindern, brachte parallel aber schon neue Projekte auf dem Weg, denen er sich nun ausschließlich widmen will.

Fall Goretzka: Bierhoff appelliert an Schalke

Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff hat die Verantwortlichen von Schalke 04 zu einem professionellen Umgang mit dem zu Bayern München wechselnden Leon Goretzka aufgefordert. "Ein Verein hat Verantwortung für seine Spieler. Schalke darf Leon nicht im Regen stehen lassen", sagte Bierhoff der Fußball-Bild: "So wie ein Verein das Recht hat, mit einem Spieler nach Ablauf des Vertrages nicht zu verlängern, so kann sich auch ein Spieler für eine andere Herausforderung entscheiden."

Goretzka (22) wird im Sommer zum Rekordmeister aus München wechseln und war am Wochenende von den Schalker Fans massiv angefeindet worden. S04-Boss Clemens Tönnies hatte Goretzka öffentlich kritisiert und dem Nationalspieler gedroht, unter Umständen den Rest der Saison auf der Tribüne zu verbringen. Bierhoff hat dafür kein Verständnis. "Er (Tönnies, d. Red.) ist halt sehr emotional. Aber er muss sich klar darüber sein, welche Reaktionen er mit seinen Aussagen auslösen kann", sagte Bierhoff.

Der 49-Jährige führte aus, er habe volles Verständnis für Goretzkas Wechsel. "Ein ambitionierter Jung-Nationalspieler will Titel gewinnen und sitzt ungern mittwochs auf der Couch, wenn andere Champions League spielen", sagte er: "Wir alle sollten froh sein, dass Leon höchste sportliche Ziele hat und der Bundesliga erhalten bleibt, anstatt nach England oder Spanien zu gehen, wo er wahrscheinlich mehr hätte verdienen können."

Bayern bleibt Vierter in der Geldliga

Der FC Bayern hat trotz der Übermacht der Premier-League-Vereine in der weltweiten Fußball-Geldliga den vierten Platz verteidigt. Die Münchner kamen in der Saison 2016/17 nach Berechnungen der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte auf einen Umsatz von 587,8 Millionen Euro. Die Einnahmen fielen damit etwas niedriger als ein Jahr zuvor (592 Mio.) aus.

Die Bayern schafften es damit zum zehnten Mal in Serie in die Top fünf der Rangliste der weltweit umsatzstärksten Vereine. Die 21. Auflage der Studie wurde am Dienstag veröffentlicht.

Dank der TV-Milliarden sind erstmals zehn Premier-League-Clubs auf den ersten 20 Plätzen zu finden. Erster blieb Europa-League-Gewinner Manchester United trotz eines leichten Umsatzrückgangs von 689 auf 676,3 Millionen Euro. Champions-League-Sieger Real Madrid (674,6 Mio.) verdrängte seinen nationalen Rivalen FC Barcelona (648,3 Mio.) von Rang zwei.

Der Umsatz des deutschen Pokalsiegers Borussia Dortmund stieg von 283,9 auf 332,6 Millionen Euro, dennoch verlor der BVB einen Platz und ist nun Zwölfter, der FC Schalke 04 ist mit 230,2 Millionen Euro 16. Noch vor einem Jahr wurde der Club mit 224,5 Millionen Euro an 14. Stelle geführt.

Deloitte erstellt die Rangliste auf Basis der veröffentlichten Jahresabschlüsse unter dem Titel "Football Money League". Transfererlöse werden nicht mit einberechnet, weshalb die Zahlen teils deutlich von den Angaben der Vereine abweichen.

