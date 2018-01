Leon Bailey kommentiert seinen Kunstschuss ungerührt

Hasenhüttl schweigt zu Super-Talent

Trainer Ralph Hasenhüttl hat zu den Spekulationen über einen Wechsel eines der begehrtesten Talente Europas zu RB Leipzig keine Stellung genommen. "Heute kann ich gar nichts dazu sagen", sagte Hasenhüttl nach dem 1:2 (0:0) beim SC Freiburg. Medienberichten zufolge sollen die Sachsen vor einer Verpflichtung des 16 Jahre alten Umaro Embalo vom portugiesischen Spitzenclub Benfica Lissabon stehen.

Bailey erklärt seinen Kunstschuss gegen Hoffenheim

Leon Bailey scheint an seine überragenden Leistungen aus der Hinrunde anknüpfen zu können

Er erzielte das Tor des Spieltages: In der 43. Minute bugsierte Leon Bailey per Hacke den Ball zur Leverkusener Führung beim späteren 4:1-Sieg in Hoffenheim über die Linie – mit dem Rücken zum Tor. Den lapidaren Kommentar dazu gab der Kunstschütze dann nach dem Spiel ab. "Ich wusste, das Tor bewegt sich ja nicht", sagte Bailey.

Freiburgs Schwolow mit starker Prellung

Torhüter Alexander Schwolow vom SC Freiburg hat sich laut Trainer Christian Streich eine "starke Prellung" im Oberschenkel zugezogen. "Wir müssen abwarten", sagte der Coach nach dem 2:1 (0:0) gegen RB Leipzig. Schwolow war in der ersten Halbzeit mit dem Leipziger Stürmer Jean-Kevin Augustin zusammengeprallt und in der 27. Minute ausgewechselt worden.

Bochum blamiert sich bei Generalprobe

Vier Tage vor dem Auftakt in der 2. Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf die Generalprobe bestanden. Der Spitzenreiter siegte am Sonnabend in einem Testspiel beim Landesligisten SV 1919 Sonsbeck mit 2:0 (1:0). Davor Lovren (38. Minute) und Havard Nielsen (47.) erzielten die Tore für die Fortuna, die am Mittwochabend (20.30 Uhr/Sky) Erzgebirge Aue erwartet. Düsseldorfs Liga-Konkurrent VfL Bochum verlor hingegen seinen letzten Härtetest vor dem Revierderby am Dienstag gegen den MSV Duisburg (18.30 Uhr/Sky). Beim früheren Bundesligisten Alemannia Aachen unterlag Bochum mit 0:1 (0:0).

Pannewitz gibt Comeback in der Dritten Liga

Der SC Paderborn hat im ersten Spiel nach der Winterpause die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga übernommen. Das Team von Coach Steffen Baumgart setzte sich beim Tabellenvorletzten Chemnitzer FC mit 2:0 (1:0) durch. Herbstmeister 1. FC Magdeburg kann aber mit einem Erfolg am Montagabend gegen den Letzten FC Rot-Weiß Erfurt wieder auf Platz eins springen.

Der SV Wehen Wiesbaden feierte mit dem 5:1 (4:1) gegen den VfL Osnabrück den höchsten Sieg des 21. Spieltages und festigte damit Relegationsplatz drei.

Kevin Pannewitz Ende 2015 im Trikot des Berlin-Ligisten VSG Altglienicke – damals brachte das einstige Top-Talent mehr als 100 Kilogramm auf die Wage

Drei Punkte dahinter rangiert Fortuna Köln, das sich gegen den FC Carl Zeiss Jena mit 1:0 (0:0) behauptete. Bemerkenswert war das Comeback von Kevin Pannewitz. Einst galt der Abwehrspieler als eines der größten Talente im deutschen Fußball. 2012 wechselte er von Hansa Rostock zum Bundesligisten VfL Wolfsburg. Von dort ging es für ihn ab 2013 aber abwärts bis zum Sechstligisten Oranienburg.

Kaum wiederzuerkennen: Kevin Pannewitz im Januar 2018 als Spieler von Carl-Zeiss Jena

Auch dort spielte er dann irgendwann nicht mehr. Nach erheblichen Gewichtsproblemen nahm Pannewitz im vergangenen Jahr rund 30 Kilogramm ab und kam nun zu seinem ersten Drittliga-Einsatz für Jena.

Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC gewann gegen die SpVgg Unterhaching mit 3:1 (1:1) und ist damit als einziges Drittliga-Team zu Hause weiter ungeschlagen. Die Sportfreunde Lotte feierten mit dem 1:0 (0:0) gegen den FSV Zwickau ihren siebten Saisonerfolg. Der Hallesche FC setzte sich mit 3:2 (2:0) gegen den VfR Aalen durch.

Die Partie zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und dem FC Hansa Rostock musste wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden.

VfB-Panne mit Aufenthaltsgenehmigung

Aufgrund einer technischen Panne und einer vorübergehend abgelaufenen Spielgenehmigung konnte der VfB Stuttgart am Sonnabend im Bundesliga-Spiel bei Mainz 05 nicht seinen Sechs-Millionen-Euro Einkauf Chadrac Akolo einsetzen. Das bestätigte ein Vereinssprecher kurz vor dem Anpfiff der Partie. "Wir gehen im Moment davon aus, dass der Fehler bei uns lag und müssen das intern aufarbeiten", sagte Sportvorstand Michael Reschke dem TV-Sender Sky.

Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler aus der Demokratischen Republik Kongo war im vergangenen Juli vom FC Sion nach Stuttgart gewechselt und hatte nach Angaben des Vereins zunächst nur eine erste Aufenthaltsgenehmigung erhalten, die an diesem Freitag ablief. Der VfB schickte der DFL bereits im August die Bestätigung einer verlängerten Aufenthaltsgenehmigung. Doch wie sich erst am Samstag rund zwei Stunden vor dem Anpfiff des Spiels herausstellte, kam diese Bestätigung bei der DFL nie an.

Der Dachverband der 36 Proficlubs musste Akolo deshalb am Freitag formhalber die Spielberechtigung entziehen, da die Aufenthaltsgenehmigung nach seinem Kenntnisstand abgelaufen war. Und ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland darf kein Spieler in der Bundesliga eingesetzt werden.

"Wir machen der DFL keinen Vorwurf", sagte VfB-Sprecher Tobias Herwerth. Die Stuttgarter wollen die Aufenthaltsgenehmigung nun nachreichen und Akolo in der nächsten Woche beim Heimspiel gegen Schalke wieder einsetzen. Der Offensivspieler bestritt in dieser Saison bereits 15 Bundesliga-Spiele für den VfB.

Groß und Brighton ungeschickt in Chelsea

Der englische Meister Chelsea hat am 24. Spieltag der Premier League den ersten Sieg des Jahres gefeiert. Bei Aufsteiger Brighton & Hove Albion setzten sich die Blues am Sonnabend auch dank eines Blitzstarts souverän mit 4:0 (2:0) durch.

Der Belgier Eden Hazard (3. Minute) und der Brasilianer Willian (6.) sorgten im Falmer Stadion von Brighton für die frühe Chelsea-Führung. In der Schlussviertelstunde war es erneut Hazard (77.), der mit seinem Tor für die Gäste alles klarmachte, bevor Victor Moses (89.) den Endstand besorgte. Aufsteiger Brighton mit dem deutschen Profi Pascal Groß kam zwar zu einigen Chancen, agierte letztlich aber vor dem Tor zu ungeschickt.

Chelsea verbesserte sich durch den Sieg zumindest bis Montag auf Platz vier der Tabelle. Dann könnte der FC Liverpool durch einen Sieg mit mindestens drei Toren Unterschied beim Tabellenletzten Swansea City wieder vorbeiziehen. Brighton & Hove Albion war nach der Partie gegen Chelsea 16., konnte am Sonnabend aber noch auf den 17. Platz fallen.

50 Millionen Euro für Aubameyang?

Nach Informationen des "Kicker" hat der FC Arsenal ein offizielles Angebot für Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang abgegeben. Dem Bericht zufolge soll der Premier-League-Club bereit sein, umgerechnet mehr als 50 Millionen Euro an Borussia Dortmund zu zahlen. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke bestätigte am Sonnabend eine erste Anfrage der Londoner.

Arsenal-Trainer Arsène Wenger hatte sein Interesse am Dortmunder Angreifer bereits unter der Woche geäußert. Im BVB-Kader für das Spiel bei Hertha BSC (1:1) am Freitagabend hatte der 28-Jährige gefehlt. Nach Abpfiff tauchten Fotos auf, die Aubameyang beim Fußballspielen mit Freunden in einer Halle zeigten. Er trug dabei ausgerechnet ein BVB-Trikot von Offensivspieler Ousmane Dembélé, der im vergangenen Sommer seinen Wechsel zum FC Barcelona mit einem Streik erzwungen hatte.

Auch Alaba fehlt den Bayern gegen Werder

Nach dem Erfolg auf dem Transfermarkt mit der Verpflichtung von Nationalspieler Leon Goretzka will sich der FC Bayern die Laune am Wochenende auf dem Platz nicht verderben lassen. Vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen am Sonntag (15.30 Uhr) warnte Trainer Jupp Heynckes vor einem Schlendrian. Der Bremer Trainer Florian Kohfeldt habe "vieles verändert und die Mannschaft defensiv stabil formiert", sagte Heynckes vor dem zweiten Spiel der Bundesliga-Rückrunde. "Das ist eine Aufgabe, wo wir uns nicht nur gut vorbereiten, sondern auch hoch motiviert sein müssen."

Die Bilanz der Bremer in München ist aber verheerend. In den vergangenen 16 Pflichtspielen gegen den früheren Rivalen aus dem Süden kassierte Werder 16 Niederlagen bei 8:59 Toren. Insgesamt gab es seit 2008 nur einen Werder-Sieg (5:2 in München am 20. September 2008), drei Unentschieden und 18 Pleiten (16:69 Tore).

Personell muss der souveräne Tabellenführer auf Weltmeister Mats Hummels wegen den Folgen einer fiebrigen Erkältung und David Alaba wegen eines Magen-Darm-Infekts verzichten. Robert Lewandowski sei dagegen nach seiner Verletzungspause zum Rückrundenstart wieder fit.

Die Bremen dagegen haben keine Sorgen, was den Kader betrifft. Und auch sportlich will Kohfeldt den Negativtrend gegen die Bayern ausblenden. "Die Jahre zuvor spielen keine Rolle", betonte der Coach des Tabellen-Drittletzten.

Griezmann im Sommer von Atlético zu Barca?

Der Wechsel des französischen Nationalspielers Antoine Griezmann (26) von Atletico Madrid zum FC Barcelona soll im Sommer über die Bühne geben. Die Ablösesumme für den Angreifer soll 100 Millionen Euro betragen. Dies berichtete die gewöhnlich gut unterrichtet Tageszeitung Sport aus Barcelona. Im Augenblick beziffert die Ausstiegsklausel von Griezmann die festgeschriebene Ablöse noch auf 200 Millionen Euro, zum 1. Juli soll sich die Summe jedoch halbieren.

Von Barcelona gab es allerdings postwendend ein vehementes Dementi, von einer Einigung könne keine Rede sein. Erst kürzlich hatten die Katalanen den Brasilianer Philippe Coutinho für 180 Millionen Euro vom FC Liverpool losgeeist.

Der für 105 Millionen Euro plus Bonuszahlungen bis zu 42 Millionen Euro von Borussia Dortmund im vergangenen Sommer verpflichtete französische Angreifer Ousmane Dembele stand Barca verletzungsbedingt nur in wenigen Spielen zur Verfügung. Barcelona hatte den brasilianischen Superstar Neymar im vergangenen Sommer für 222 Millionen Euro an Paris St. Germain abgegeben.

Hansa Rostock hat schneefrei

Das Spiel der 3. Liga zwischen Sonnenhof Großaspach und Hansa Rostock ist infolge starken Schneefalls ausgefallen. Die für 14 Uhr angesetzte Begegnung des 21. Spieltags wurde durch Schiedsrichter Sven Waschitzki am Vormittag nach einer Platzbegehung abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

"Am Freitagnachmittag herrschten hier noch für die Jahreszeit und die zuvor anhaltenden Regentage optimale Bedingungen, doch der starke und nahezu durchgehende Schneefall seit dem gestrigen Abend macht eine Austragung der Partie nicht möglich", sagte Großaspachs Geschäftsführer Thomas Deters. Für beide Clubs wäre es die erste Ligapartie des Jahres gewesen.

Fjörtoft-Sohn erfüllt sich Profi-Traum

Die Seattle Sounders haben Markus Fjörtoft, Sohn des ehemaligen Bundesliga-Torjägers Jan-Age Fjörtoft, verpflichtet. Der Club aus der nordamerikanischen Profiliga MLS wählte den 24-Jährigen im "MLS Superdraft" am Freitagabend aus. Fjörtoft junior darf damit für einen Platz im Profikader des Clubs vorspielen und in Seattle seinen Master machen.

Markus Fjörtoft

"Das war ein Ziel und ein Traum", sagte Fjörtoft der Zeitung Verdens Gang, "und es ist ein befriedigendes Gefühl, das erreicht zu haben." In den vergangenen vier Jahren hatte der Verteidiger für die Duke University in Durham/North Carolina gespielt.

"Es ist noch ein weiter Weg bis zu einem Vertrag oder Stammplatz, aber jetzt hat er die Chance", sagte Papa Fjörtoft (50), der von 1998 bis 2001 für Eintracht Frankfurt auf Torejagd war: "Ich freue mich sehr für ihn, weil ich weiß, wie viel er dafür gearbeitet hat."

