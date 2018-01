Der Deutsche hat starke Schmerzen und musste den zweiten Durchgang auslassen. Bundestrainer erhebt schwere Kritik an der Jury.

Richard Freitag verletzte sich bei seinem Sturz in Innsbruck

Vierschanzentournee Freitag nach Sturz-Drama in Klinik – harsche Kritik an Jury

Innsbruck. Drama um Richard Freitag bei der Vierschanzentournee! Der deutsche Überflieger muss seine Hoffnungen auf den Gesamtsieg beim bedeutendsten Skispringen des Jahres nach einem Sturz begraben. Der 26-Jährige überkreuzte beim dritten Springen in Innsbruck im ersten Durchgang nach einem Sprung auf 130 Meter die Skier und kam zu Fall.

Sein Duell gegen den Schweizer Killian Peier gewann Freitag trotzdem und landete auf Rang 22. Der zweite Durchgang findet allerdings ohne Freitag statt. "Er hat wohl keine ernsthafte Verletzung, wird aber keinen zweiten Durchgang bestreiten können. Dafür sind seine Schmerzen an der Hüfte zu stark – so hat es keinen Sinn", sagte der Sportliche Leiter des Deutschen Skisprungverbands (DSV), Horst Hüttel. Freitag habe sich niedergeschlagen und wortkarg im Behandlungsraum verhalten.

Während die anderen Springer den zweiten Durchgang vom Bergisel absolvierten, wurde Freitag in ein Krankenhaus gebracht, um routinemäßig durchgecheckt zu werden. Wie schwer er sich verletzte und ob er am Sonnabend beim Abschlussspringen in Bischofshofen (16 Uhr/ARD/Eurosport) starten kann, ist noch unklar.

Scharfe Kritik an der Jury

Bundestrainer Werner Schuster machte seinen Schützling trotz eines klaren Fehlers nicht für den Sturz verantwortlich, sondern kritisierte vielmehr die Jury. "Es war definitiv zu viel Anlauf. Ich habe das gestern schon befürchtet. Bei diesen Bedingungen darf man nie und nimmer so weit springen lassen. Das Ergebnis ist schade für uns, für Richard und die Tournee." Auch Hüttel teilte diese Ansicht.

Nach dem zweiten Durchgang legte Schuster mit seiner harschen Kritik nach: "Permanent den Anlauf zu verändert, ist nicht der richtige Weg, sondern feige!"

Stoch jagt Hannawald-Rekord

Gewonnen hat einmal mehr Kamil Stoch. Der polnische Titelverteidiger darf nun endgültig auf die Wiederholung des Vierfachsieges von Sven Hannawald hoffen. Olympiasieger Stoch gewann mit Versuchen auf 130 und 128,5 Meter deutlich vor der Konkurrenz. Den zweiten Platz belegte der Norweger Daniel Andre Tande, das Podest auf Rang drei komplettierte Andreas Wellinger mit Sprüngen auf 133 und 126 Meter.

Die Deutschen erzielten auch ohne ihren Gesamtweltcup-Führenden ein starkes Teamergebnis. Hinter Wellinger landeten auch Markus Eisenbichler (8.), Stephan Leyhe (9.) und Karl Geiger (12.) in der erweiterten Weltspitze. Der Sieg bei der Tournee ist Stoch kaum noch zu nehmen, sein Polster auf alle Rivalen ist riesig nach dem Ausfall von Freitag, der aus den Top Twenty fiel und im Gesamtranking nur noch als 21. geführt wird.

Wellinger nun Zweiter hinter Stoch

Neuer "Verfolger" ist Wellinger (769) mit mehr als 60 Punkten Rückstand auf Stoch (833), der sich als faire Sportsmann zeigte. "Es tut mir leid, dass er gestürzt ist. Ich hätte mich über einen Zweikampf bis zum letzten Springen gefreut", sagte Stoch über seinen Rivalen Freitag.

Für die Österreicher lief es ähnlich schlecht wie in Garmisch-Partenkirchen vor drei Tagen. Doppel-Weltmeister Stefan Kraft kam nicht über Rang 24 hinaus, Rekord-Weltcupsieger Gregor Schlierenzauer schaffte es erst gar nicht in den zweiten Durchgang.

( wal/dpa )

