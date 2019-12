Kommentar: Tim Wiese ist geboren für die Show beim Wrestling

Tim Wiese scheint seinen Platz gefunden zu haben – und zwar im Wrestling-Ring! Am Sonnabend feierte der ehemalige Nationaltorwart seinen ersten großen Auftritt bei der US-Serie WWE (World Wrestling Entertainment). Im Rahmen der Show in der Frankfurter Festhalle stieg Wiese nach einer Provokation in den Ring und ließ sich von den Fans mit Sprechchören feiern. Zuvor posierte der 32-Jährige bereits wie ein Profi, zeigte sich in Boxer-Posen, beantwortete alle Fragen der anwesenden Fernseh-Teams und Reporter und ließ sich mit deutschen Promis und US-Wrestling-Stars ablichten.

Seine in Rekordzeit aufgebauten Muskelpakete im Tanktop posierend, wirkt es so, als gehöre Wiese schon voll dazu – sein Styling, seine Gestik und sein prolliges Auftreten passen perfekt in die bunte WWE-Welt.

Für einige Betrachter der Sport-Szene kam Wieses Wrestling-Auftritt trotz der vielen Vorab-Gerüchte überraschend. Schließlich haben viele immer noch den Fußball-Torhüter Tim Wiese vor Augen, der noch bis 2016 einen Vertrag bei 1899 Hoffenheim hat, dort allerdings nicht mehr berücksichtigt wird und vom Trainingsbetrieb freigestellt ist. Doch war Wieses erste Wrestling-Show wirklich eine Überraschung? Nein, keinesfalls! Denn dass Wiese diesen Karriere-Weg einschlagen wird, war eigentlich schon lange Zeit absehbar.

Wiese-Showeinlage kostete Werder CL-Viertelfinale



Egal ob knallbunte Trikots, übertriebene Show-Einlagen auf dem Platz, blonde Strähnen in den Haaren oder seine Gel-Frisur – Wiese lag schon immer viel daran, auch als vermeintlich im Abseits stehender Torwart den Mittelpunkt des Geschehens einzunehmen.

Der langjährige Torwart von Werder Bremen polarisierte schon immer mit theatralischen Flugeinlagen nach einfachen Paraden. Selbst eine folgenschwere Show-Einlage gegen Juventus Turin, die Werder 2006 das Champions-League-Viertelfinale kostete, ließ Wiese nicht von seiner extravaganten Spielart abbringen.

Auch der Spott von gegnerischen Fans, den Wiese wegen seines eng anliegenden rosa-farbenen Trikots und der gegelten Haare erntete, ließ Wiese kalt. Denn Wiese liebt die Show! Für flotte Sprüche war er schon immer bekannt. 2012 sorgte der damalige Bremer Schlussmann für einen Lacher unter den Fußball-Fans, als er einen Wechsel zu Real Madrid ankündigte und letztlich bei Hoffenheim landete.

Setzt Wiese seine Karriere im Dschungelcamp fort?



Wiese passte nie in die unprollige Welt von Werder und der Nationalmannschaft. Die Welt der Fitnessclubs sowie Bars und Diskotheken steht ihm viel besser als Auftritte auf einem öden Fußballplatz, bei denen es nur auf sportliche Werte ankommt. Steht’s als Außenseiter für Schlagzeilen sorgend, war Wiese lange Zeit auf der Suche nach seinem Platz. Bei seinem Kung-Fu-Tritt 2008 im Nordderby gegen HSV-Stürmer Ivica Olic verfehlte Wiese schon einmal die Sportart. Aufmerksamen Beobachtern fiel bereits damals auf, dass dieser Torwart auch im Wrestling-Ring eine gute Figur abgeben würde.

Nun steht Wiese kurz vor einem Engagement als Profi-Wrestler. Der Ex-Bundesliga-Torwart scheint seine wahre Berufung gefunden zu haben. Doch man darf sich sicher sein, dass Wiese auch nach seiner Wrestling-Karriere noch für Schlagzeilen sorgen wird. Die Macher des Dschungelcamps und von Promi Big Brother werden den Werdegang des früheren Nationaltorwarts aufmerksam verfolgen.