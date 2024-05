Hamburg. Je kleiner, desto exklusiver: Die Kreuzfahrtlinie Emerald Cruises bringt 2026 ein Schiff der Extraklasse an den Start – für 128 Gäste.

Dieses Schiff soll neue Maßstäbe im Luxus-Segment der Kreuzfahrten setzen: Ab April 2026 wird die neue Hochsee-Luxus-Yacht Emerald Kaia aus der Flotte von Emerald Cruises auslaufen. Das Ziel: die Gewässer des Mittelmeers, der Adria, der Seychellen und der Ägäis. Emerald Cruises will das 120 Meter lange Schiff zunächst im Mittelmeer einsetzen. In der Wintersaison soll es dann die Seychellen ansteuern.

Die edle Kreuzfahrt-Luxusyacht bietet nur Platz für 128 Passagiere, verfügt aber unter anderem über 64 geräumige Kabinen und Suiten, eine erweiterte Sky Lounge, ein vergrößertes Spa und viele weitere Annehmlichkeiten. Einen Eindruck zeigt die Fotostrecke in diesem Artikel.

Luxus-Kreuzfahrtschiff: Das All-inklusive-Schiff der Extra-Klasse

Da die Schiffe von Emerald Cruises auf Gruppenreisen ausgerichtet sind, gelten sie technisch gesehen immer noch als Kreuzfahrtschiffe. Das Ziel des Anbieters: Das Erlebnis eines Yacht-Urlaubes auch für Passagiere zugänglich werden, die sich das nie hätten vorstellen können, erklärt Robert Castro, Marketing-Vizepräsident der Scenic Group.

Wie zugänglich das Angebot wirklich ist, ist bei seinem Preis, der gleichzeitig der wohl größte Haken ist, allerdings fraglich: Denn wer sich den exklusiven Kreuzfahrturlaub der Luxusklasse gönnen will, muss tief in die Tasche greifen. Eine Nacht auf diesem Schiff soll laut Angaben des Unternehmens ab 720 Dollar (668 Euro) buchbar sein.

Observation Sun Deck der Emerald Kaia © Emerald Cruises | Emerald Cruises

Reservierte Liegen sucht man hier vergeblich: Auf dem Oberdeck befinden sich sowohl ein Café als auch ein Pool. Nur eine von insgesamt drei Schwimmstellen an Bord. © Emerald Cruise | Emerald Cruises

Die Marina verfügt über einen edlen Fitnessraum und Wasserspielzeuge wie einen Wasserscooter oder Stand-up-Paddleboards. Von hier ist ein direkter Meereszugang möglich. © Emerald Cruises | Emerald Cruises

Die neue Emerald Kaia ist sogar mit einer eigenen Wasserrutsche direkt ins Meer ausgestattet. © Emerald Cruises | Emerald Cruises

In den Genuss kulinarischer Highlights kommen die Passagiere auf dem Night Market Grill der Emerald Kaia. Insgesamt gibt es drei verschiedene Speisemöglichkeiten an Bord. © Emerald Cruises | Emerald Cruises

Die „Sky Bar“ und der Spa-Pool an Bord laden zum Entspannen ein. © Emerald Cruises | Emerald Cruises

Luxus-Kreuzfahrten: Der Markt boomt

Das Unternehmen Emerald Cruises wurde 2013 gegründet und ist eine Tochterfirma der australischen Scenic Group. Der preisgekrönte Reiseveranstalter hat sich auf luxuriöse Flusskreuzfahrten und Luxus-Yacht-Kreuzfahrten spezialisiert. Die Emerald Kaia ist neben der Emerlad Sakara und der Emerald Azzurra die dritte und größte Yacht der Flotte und steht bereits für Buchungen und Charter zur Verfügung.

So viel Exklusivität und Komfort kommen bei wohlhabenden Urlaubern gut an: Der Markt für Luxus-Kreuzfahrten boomt. Bereits vor der Vorstellung der Emerald Kaia vor wenigen Wochen meldete die Scenic Group einen Buchungsrekord im Januar mit einem Plus von 67 Prozent im Vergleich zum vorherigen Rekord im Januar 2020.