Hamburg. Renovierungsbedürftig? Fieser Gestank? Ein YouTuber testet die günstigste Kreuzfahrt Amerikas. Seine Erkenntnisse überraschen.

Wie sieht ein Urlaub auf Amerikas billigster Kreuzfahrtreise aus? Wie gut ist der Komfort? Und wie hoch ist der Erholungsfaktor? Fragen, denen der amerikanische YouTuber und Schauspieler Lucas Cruikshank für seine 3,4 Millionen Follower auf den Grund ging. Gemeinsam mit einem Freund entschied er sich, die günstigste Kreuzfahrt, die es in den USA zu erwerben gibt, zu testen.

Kotgeruch? Die billigste Kreuzfahrt Amerikas im Test

Wie er in seinem YouTube-Clip, der bereits 443.000 Aufrufe erzielt hat, berichtet, wählte er bewusst die billigste Kreuzfahrt mit den schlechtesten Bewertungen aus, die er finden konnte. So ging es für ihn mit der „Margaritaville At Sea“ auf einen zweitägigen Trip von Miami (Florida) zu den Bahamas. Ein echtes Schnäppchen: Die günstigste Kabine –ohne Fenster– wird für knapp 22,90 Euro (pro Person/Nacht) angeboten. Von den miserablen Bewertungen auf Tripadvisor oder Yelp ließ sich der Blogger, der sich zum ersten Mal auf ein Kreuzfahrtschiff wagte, nicht abschrecken.

„‘Margaritaville at Sea Paradise‘ hat ziemlich miese Rezensionen, aber wir wissen alle, dass die Leute bei 1-Stern-Bewertungen schon mal dramatisch werden“, so Lucas in seinem Clip. „Als ob die Leute schlechte Laune haben und diese an den Bewertungsseiten auslassen.“

Doch die ein oder andere Bewertung – „Es roch in der Kabine nach Kot“ oder „schwimmendes Super-8-Hotel“ – habe ihn vor dem Antritt der Reise beschäftigt. Sein Plan: Das Schiff, das 1991 gebaut wurde, selbst unter die Lupe zu nehmen.

In der Kabine erlebte er eine Überraschung

Schon gleich zu Beginn zeigte sich der YouTuber, der rund 92 Euro pro Nacht für eine Kabine mit Meerblick bezahlt hatte – die günstigsten waren bereits alle belegt –, positiv überrascht: „Obwohl das Schiff über drei Jahrzehnte alt ist, haben sie es frisch renoviert“, sagte er direkt beim Betreten des Schiffes in seine Kamera. Auch wenn er später ein paar „Risse“ entdecken sollte, habe ihn das erste Erscheinungsbild des Schiffes beeindruckt.

Und auch die von ihm gebuchte Kabine war größer, als er erwartet habe. Einige Passagiere hatten online den schlechten Zustand ihrer Unterkunft kritisiert. Eine Bewertung, die der testende Kreuzfahrtneuling jedenfalls nicht teilen konnte. Lediglich ein Haar auf dem Nachttisch hatte er zu beanstanden.

Kreuzfahrt-Verpflegung: „Ein mittelmäßiges Buffet“

Doch wie ist das Essen auf der günstigsten Kreuzfahrt Amerikas? Laut Cruikshank gab es im Netz einige „verachtende“ Rezensionen zum Thema Verpflegung an Bord. Sein überraschendes Fazit: Das Angebot sei gut gewesen. „Das Buffet war in Ordnung. Es war natürlich kein Michelin-Stern-Essen“, erklärt Cruikshank und fügt hinzu: „Ich habe viele ekelhafte Buffets gesehen. Das hier war keines davon. Es war ein mittelmäßiges Buffet.“

Doch ein paar Dinge hat der erfolgreiche Content Creator dann doch zu beanstanden: Die Portionen, die in ihrem gebuchten Paket inklusive waren, seien klein ausgefallen. Ein Nachschlag sei mit knapp 7,40 Euro berechnet worden. Das Essen, wie beispielsweise eine Schüssel Makkaroni, habe zwar nicht immer „ansprechend“ ausgesehen, dafür aber im Geschmack überzeugt. Das Wasser habe zudem leicht nach Chlor geschmeckt, sei aber laut Angaben des US-TV-Stars trinkbar gewesen.

YouTuber zieht Kreuzfahrt-Fazit

Auch das Unterhaltungsprogramm an Bord wurde an beiden Abenden des Kurztrips unter die Lupe genommen: Der Kreuzfahrtdampfer „Margaritaville At Sea“ bietet seinen Passagieren einen Whirlpool, einen Nachtclub, ein Casino, eine Bingo-Halle und ein wechselndes Showprogramm im eigenen Theater. Für abendfüllende Aktivitäten sei also auch auf der günstigsten Kreuzfahrt Amerikas gesorgt.

YouTuber Cruikshank hatte Schlimmes erwartet – und wurde auf seiner Reise positiv überrascht. Das Fazit des Kreuzfahrtneulings: Er hat die Reise mit seiner Begleitung zwar sichtlich genossen, sagt aber auch: „Ich war bereit von Bord zu gehen. Zwei Tage sind für so eine Reise perfekt.“