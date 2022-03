Raus aufs Land Frühlingsmarkt in Trittau verbreitet österliches Flair

Beliebt und belebt: Der Österliche Frühlingsmarkt am Mühlenteich ist ein Anziehungspunkt für Besucher aus der gesamten Region.

Beliebtes Ausflugsziel an der Wassermühle: Nach zwei Jahren Pause bieten mehr als 100 Aussteller am Wochenende ihre Produkte an.