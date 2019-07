TSV Glinde gewinnt in letzter Minute

Glinde. Eine kuriose Szene in letzter Minute hat dem TSV Glinde einen Auftaktsieg in der Hamburger Fußball-Bezirksliga Ost beschert. Bedrängt von Neuzugang Dustin Siegmund ging ein Verteidiger des ETSV Hamburg im eigenen Strafraum zu Boden und spielte dabei den Ball mit der Hand. Der Schiedsrichter entschied auf Handspiel und somit Elfmeter für die Stormarner – und Angreifer Siegmund verwandelte platziert zum 3:2 (2:1)-Endstand.

Trainer spricht von einem „guten Start“

„Ich habe die Situation nicht genau gesehen und war erst mal überrascht, dass es Strafstoß gab. So, wie es Dustin mir später geschildert hat, war es aber eine mutige und gute Entscheidung des Schiedsrichters“, sagte Trainer Sören Deutsch, der das Gefühl eines geglückten Glinder Auftakts bislang noch nicht kannte. In der Vorsaison hatte der TSV seine ersten vier Partien allesamt verloren. „Nachdem wir vor einem Jahr so lang warten mussten, ist das eine tolle Sache – gerade gegen den ETSV, der für mich zu den besten Clubs der Liga gehört“, sagte Deutsch. „Wenn wir von den nächsten beiden Spielen mindestens eines gewinnen, ist das ein guter Start.“

Ein guter Start gelang den Stormarnern auch in die Partie gegen den Eisenbahner Turn- und Sportverein. Vincent Bakker (16. Minute) traf zur Führung. Den Ausgleich durch Kutay Keklikci (33.) beantwortete Bo Gehrke nur wenige Minuten später (39.). Umso verärgerter reagierte Deutsch auf den Auftritt seiner Schützlinge nach der Pause. „Das war von uns eine gute erste Halbzeit und eine nicht nachvollziehbare zweite Hälfte“, sagte er. „Seit anderthalb Jahren ist es so, dass Glinde zu tollen Sachen imstande ist. Aber wir kriegen keine Konstanz rein. Für mich als Fußballer ist es unverständlich, dass man nach so einer starken Halbzeit plötzlich keine Spielfreude mehr zeigt.“ Die Folge des Leistungsabfalls war der erneute Ausgleich durch Bryan Bultmann (72.). Dann kam die dritte Minute der Nachspielzeit und Siegmunds Schuss ins Glück.

Ahrensburg mit durchwachsener Leistung

Ganz ähnlich verlief der Saisonauftakt für den Ahrensburger TSV. Gegen den SC Vier- und Marschlande gewann der Aufstiegs-Mitfavorit trotz durchwachsener Leistung – und durch ein Tor in letzter Minute. Nach einem weiten Einwurf von Malte Kohlsaat drückte der eingewechselte Nico Kratz den Ball mit der Brust zum 2:1 (1:0)-Sieg über die Linie. „Das Spiel hätte in beide Richtungen kippen können. Wir waren nicht so stark, wie teilweise in den Vorbereitungsspielen und der Gegner hat es gut gemacht“, sagte Trainer Matthias Nagel. Nach der ordentlichen ersten Hälfte mit dem Treffer durch Neuzugang Marco Vogler (7.) und weiteren Torchancen kam mit dem Ausgleich durch Peer Wegner (47.) der Bruch. „Da müssen wir uns bei unserem Torwart Niklas Issem bedanken“, sagte Nagel – und bei Kohlsaat, der mit seinen Einwürfen immer wieder für Torgefahr sorgt. Nagel: „Das sind Brandbomben. Dieses Mittel nutzen wir sehr gern.“

Der Barsbütteler SV verlor sein Heimspiel gegen den SV Börnsen durch einen Treffer in der 73. Minute von Marcel Hamester mit 0:1 gegen den SV Börnsen. Trainer Murat Gülec: „Das war sehr ärgerlich und nur diesem einen Fehler im Spielaufbau geschuldet. Unsere Leistung war richtig gut, obwohl viele Spieler gefehlt haben.“

Personallage bei Ammersbekern entspannt sich

Noch größere Personalprobleme hatte Aufsteiger Hoisbütteler SV bei seinem Comeback in der Bezirksliga Nord. Beim 1:3 (0:2) beim TSV Sasel II saßen nur zwei Senioren-Spieler als Einwechselspieler auf der Bank. Als hängende Spitze bot Trainer Tobias Hansen den etatmäßigen Keeper Tobias Lucas auf – und der nutzte seine Chance als Aushilfsstürmer zu dem Tor zum Endstand (64.). Ali Cakmak (16.), Lars Oppermann (18.) und Armin Gohari (47.) leiteten den verdienten Sieg der Gastgeber ein.

Ab sofort entspannt sich die personelle Situation bei den Ammersbekern. Hansen: „Viele haben aber noch Fitness-Rückstand, außerdem warten starke Gegner. Auch die nächsten Spiele werden deshalb sehr hart.“