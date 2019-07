Agit Aydin schießt Oststeinbek zum Sieg

Oststeinbek.. Sie marschierten durch die Kreis- und die Bezirksliga – und jubeln nun auch in der zweithöchsten Spielklasse Hamburgs weiter. Die Fußballer des Oststeinbeker SV haben ihr Auftaktspiel gegen den SV Nettelnburg/Allermöhe mit 3:1 (1:1) gewonnen. „Dass wir uns als Aufsteiger gegen einen spielstarken und gestandenen Landesligisten durchgesetzt haben, ist unglaublich wichtig für das Selbstvertrauen“, sagte Matchwinner Agit Aydin nach seinem erfolgreich Debüt für den OSV.

Der Offensivspieler, der vom Landesliga-Topclub VfL Lohbrügge an den Meessen wechselte, schoss sein neues Team auf Anhieb zum Sieg. Mangelnde Chancenverwertung war eines der Probleme in der Vorbereitung und zunächst auch gegen den SVNA – dann kam Aydin. Nach einem Pass von Marc Oldag, der zuvor eine Großchance vergeben hatte, behielt der 26-Jährige die Nerven und vollstreckte zum 1:1 (42. Minute). Der Treffer beendete die schwierigste Phase im Spiel der Hausherren, die durch ein Tor von Gästestürmer Philip Stefaniuk (24.) in Rückstand geraten waren. Besonders stark dann Aydins zweiter Streich: Maximilian Kochsiek hebelte mit einem Pass aus dem Halbfeld die gegnerische Abwehr aus, Aydin nahm den Ball mit der Brust an und traf unter Druck zur Führung (75.).

Immer wieder Phasen ohne Ordnung

Wie schon beim Pokalspiel gegen den Klassenkonkurrenten SV Altengamme (2:1 nach Verlängerung) zeigte der Liganeuling noch einige Schwächen. „Wir haben immer wieder Phasen, in denen wir die Ordnung verlieren“, sagte Trainer Simon Gottschling. „Das liegt wahrscheinlich auch an der mangelnden Kommunikation untereinander. Man darf aber auch nie vergessen, dass wir kaum erfahrene Spieler haben.“

Trotzdem erarbeiteten sich die Gastgeber deutlich mehr Torchancen als der Gegner, waren kreativer, entschlossener und in der Schlussphase auch sichtbar fitter. Schon vor dem 3:1 durch den eingewechselten Erdinc Örün nach glänzender Vorarbeit von Adrian Voigt (85.) wirkte der SVNA geschlagen. „Da hatten wir deutlich mehr Körner“, sagte Gottschling. Das ist die vielleicht wertvollste Erkenntnis des Auftaktspiels. Unter diesen Voraussetzungen haben die Stormarner eine große Chance, ihr Saisonziel (einstelliger Tabellenplatz) zu erreichen.

Mehrere Akteure kamen zu spät aus Berlin

Ganz ohne Störgeräusche geht es in Oststeinbek jedoch selten. Erst kurzfristig erfuhr Gottschling, dass mehrere seiner Spieler an diesem Wochenende in Berlin mit ihrer Futsal-Mannschaft im Einsatz waren. Sie kamen erst 30 Minuten vor dem Anpfiff am Platz an. Morad und Youssef Sbou sowie Maximilian Grünberg flogen daraufhin aus der Startelf. Während mit Grünberg und Kochsiek zwei Futsaler noch eingewechselt wurden, blieben Morad, Youssef und auch Tarik Sbou draußen. Youness Sbou, der nach eigenen Angaben nicht in Berlin dabei war, stand wegen einer Fußverletzung gar nicht im Kader.

Gottschling kritisierte die Spieler: „Ich wusste vorher nicht Bescheid. Wenn sie Futsal spielen wollen, ist das in Ordnung. Aber ich erwarte, dass sie zu unseren Spielen pünktlich erscheinen und Kraft haben.“ Der Coach kündigte „hohe Geldstrafen“ an, sah in dem Vorfall aber auch eine Chance: „Eigentlich ist das gar nicht verkehrt für uns. Jetzt müssen sie von hinten schieben. Die anderen haben gespielt und es gut gemacht.“ Mit weiteren Querelen rechnet er nicht. „Sie werden einsichtig sein und korrekt reagieren.“

Stammtorwart Thorben Joost saß auf der Bank

Auch Stammtorwart Thorben Joost kam noch nicht zum Einsatz, nachdem er erst in dieser Woche aus dem Urlaub zurückgekehrt war. Sein Stellvertreter Jan Daniel Niedwetzki war ebenso wie vor einer Woche gegen Altengamme beim Gegentreffer machtlos, zeigte allerdings erneut einige Unsicherheiten. „Aber auch Thorben muss sich erst mal beweisen“, sagte Gottschling.

Möglicherweise bekommt der Keeper bereits am Mittwoch seine erste erste Chance. Dann wartet Bezirksligist SV Börnsen in der zweiten Pokalrunde.

Oststeinbeker SV: Niedwetzki – Gimeno Hinrichs, Oshoffa, Köksal, Badawere (60. Kochsiek) – Sejdi, Fehlandt – Lösche (36. Grünberg), Oldag (77. Örün), Aydin – Voigt