Autoknacker sind am Reinbeker Friedhof unterwegs

Reinbek. Autoknacker waren in den vergangenen Tagen im Umfeld des Friedhofs in Reinbek unterwegs. Wie die Polizei informiert, drangen Unbekannte am Sonntag, 14. Mai, in ein Audi A5 Cabriolet ein, das auf dem Parkplatz am der Klosterbergenstraße stand. Die Kriminellen zerstörten die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite und stahlen eine auf dem Sitz liegende Handtasche. Dabei gingen die Diebe offenbar äußert fix vor. Die Polizei gibt das Zeitfenster für die Tat mit lediglich fünf Minuten zwischen 12.30 und 12.35 Uhr an.

Kurz darauf schlugen die Täter erneut zu: Zwischen 12.40 und 13 Uhr versuchten sie, ebenfalls durch die Seitenscheibe, in einen in unmittelbarer Nähe geparkten Audi A 4 einzusteigen. Diesmal hielt das Glas jedoch stand, sodass die Kriminellen unverrichteter Dinge flüchteten. Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 040/727 70 70.