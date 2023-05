Polizei Stormarn: Reinbekerin hört Alarmanlage – Auto steht plötzlich woanders

Reinbek. Autodiebe haben sich in Reinbek – sehr zum Glück der Besitzerin des Wagens – äußerst ungeschickt angestellt. Am späten Montagabend, 15. Mai, versuchten die Unbekannten, den Kia Sorento vom Grundstück der Frau am Kirschenweg zu stehlen. Gegen 23.35 Uhr hörte die Reinbekerin laut Polizei die Alarmanlage des Fahrzeugs aufheulen.

Als sie daraufhin nach dem Rechten sah, stand der SUV nicht mehr unter dem Carport, wo sie ihn abgestellt hatte. Stattdessen entdeckte die Frau ihren Wagen etwa 50 Meter weiter die Straße hinunter, wo der Kia in Fahrtrichtung Königsberger Straße geparkt worden war. Offenbar hatte die Alarmanlage die Diebe so verschreckt, dass sie den SUV in Panik stehenließen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den flüchtigen Tätern blieb erfolglos.

Die Kripo Ratzeburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise. Erreichbar sind die Beamten unter Telefon 04541/80 90.