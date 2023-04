Falsche Polizisten: Telefonbetrüger in Stormarn unterwegs – Polizei warnt

Beamte verzeichnen am Dienstagvormittag zahlreiche Meldungen von Betroffenen. Besonders zwei Gemeinden hatten die Täter im Visier.

Falsche Polizisten Polizei warnt: Telefonbetrüger in Stormarn unterwegs

Ammersbek/Steinburg. Die Polizei warnt vor Telefonbetrügern, die es aktuell offenbar auf Opfer in Stormarn abgesehen haben. „Aktuell gehen bei der Polizei über Notruf zahlreiche Meldungen über solche Vorfälle ein“, sagt Sandra Kilian, Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg. Am Dienstagvormittag bis etwa 12 Uhr versuchten Kriminelle demnach vor allem, Menschen in Ammersbek und Steinburg zu kontaktieren.

Die Unbekannten geben sich laut Kilian als Polizeibeamte aus und versuchen, die Angerufenen unter verschiedenen Vorwänden dazu zu bringen, ihnen Bargeld oder andere Wertgegenstände zu übergeben. „Glücklicherweise hatten die Betrüger nach derzeitigen Erkenntnissen bisher keinen Erfolg“, sagt die Polizeisprecherin.