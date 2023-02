Schlagermusik – eine tolle Medizin für Demenzkranke

Reinbek. Musik ist eng mit Emotionen verknüpft. Sie wird im Gehirn im Langzeitgedächtnis gespeichert. Kein Wunder, dass häufig gehörte Melodien und Liedtexte auch bei Menschen, die an Demenz erkrankt sind, Erinnerungen an Gesichter und Geschichten hervorrufen. Zu einem musikalischen Nachmittag mit Musik lädt deshalb die Alzheimer-Gesellschaft Schleswig-Holstein und die Lokale Allianz für Menschen mit Demenz gemeinsam mit der Stadt und dem Reinbeker DRK-Ortsverein ein. Am 17. März von 15 bis 17 Uhr können sich Interessierte und Betroffene sowie ihre Angehörigen im Jürgen-Rickertsen-Haus über vielfältige Hilfs- und Beratungsangebote zum Thema Demenz informieren. Im Anschluss wird die Musikerin Stefanie Jankuhn bekannte Schlagern der vergangenen Jahrzehnte spielen. Der Eintritt ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Jeder Dritte über 80 Jahre erkrankt an Demenz

In Deutschland gibt es laut der Gesellschaft für Alzheimer etwa 1,6 Mio Menschen mit einer Demenz. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, daran zu erkranken. Im Alter von mehr als 80 Jahren ist es fast jeder Dritte betroffen. In seltenen Fällen erkranken auch jüngere Menschen. Weil immer mehr Menschen ein hohes Alter erreichen, nimmt die Zahl der Betroffenen zu. Medikamente, so genannte Antidementiva, können im frühen Stadium das Fortschreiten der Erkrankung verzögern. Ein heilendes Mittel gibt es noch nicht. Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz werden durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Das Bundesmodellprogramm hat in der Zeit von 2012 bis 2018 bereits 500 lokale Hilfenetzwerke gefördert. 2020 wurde das Bundesprogramm im Rahmen der Nationalen Demenzstrategie neu aufgelegt. uge