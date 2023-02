Reinbek: Omas gegen Rechts fürchten um das Ansehen der Stadt

Die Initiative will, dass Rechte öffentliche Gebäude in Reinbek nicht mieten dürfen und sammelt Unterschriften. Die Hintergründe.

Reinbek. Die Omas gegen Rechts sammeln am Sonnabend, 11. Februar, Unterschriften, dagegen dass das Schloss Reinbek und andere öffentliche Räume in der Stadt an Menschen mit politisch rechtem Hintergrund vermietet werden. Die Omas gegen Rechts sind von 11 bis 13 Uhr am Einkaufszentrum Sachsenwaldstraße (Nummer 20).

Initiative Omas gegen Rechts sammelt Unterschriften

Hintergrund ist, dass sich im November 2022 die Desiderius-Erasmus-Stiftung im Schloss zu einer Tagung treffen durfte. Die Referenten dieses Treffens werden zum rechten Flügel der AfD oder zur Identitären Bewegung gerechnet. Beide werden wegen Demokratiefeindlichkeit vom Verfassungsschutz beobachtet. Die Satzung des Schlosses lasse keinen Ablehnung der Mietanfrage zu, hieß es im November von der Stadt Reinbek. Darunter habe das Ansehen des Schlosses und der Stadt Reinbek gelitten, stellen die Omas gegen Rechts fest. Sie haben für ihre Forderung bereits etwa 300 Unterschriften gesammelt.