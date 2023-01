Energiewende: Was die Stadt Reinbek vom Dorf Klixbüll lernen kann

Reinbek. Was hat die kleine nordfriesische Gemeinde Klixbüll mit Reinbek zu tun? Hoffentlich viel, denn Klixbüll ist Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet – zuletzt auf der Weltklimakonferenz in Kairo. Was viele erst noch schaffen wollen, hat Klixbüll längst erreicht: Das rund 1000 Einwohner große Dorf in Nordfriesland ist schon heute CO 2 -neutral.

Eine wichtige Rolle auf dem Weg dorthin spielen die Windkraft – zu 100 Prozent in Bürgerhand –, die Photovoltaik-Anlagen auf allen öffentlichen Gebäuden, aber auch das Dörpmobil. Dahinter verbirgt sich ein vereinsbasiertes Carsharing-Angebot von Elektrofahrzeugen, was in der Gemeinde auf dem platten Land von vielen genutzt wird – auch von einer 96-jährigen Klixbüllerin, wie der NDR im Dezember berichtete.

Gemeinde übernimmt Beratungskosten für PV-Anlagen auf Privathäusern

So viel grünes Denken und Handeln wünschen sich die Mitstreiter der Klimaschutzinitiative Sachsenwald auch für Reinbek und die umliegenden Kommunen. Sie haben deshalb Klixbülls Bürgermeister zu einem Vortrag eingeladen. Am kommenden Dienstag, 31. Januar, berichtet Werner Schweizer ab 19 Uhr im Schloss Reinbek vom Erfolgsmodell Klixbüll. „Ich hätte mir vor zehn Jahren nie träumen lassen, was alles gelingen kann“, gesteht der 71-Jährige, der seit zehn Jahren Klixbülls Verwaltung leitet, auf Bürgerbeteiligung setzt und ein gutes Team hinter sich weiß.

In seinem Dorf bezahlt beispielsweise die Gemeinde die Beratungskosten, wenn sich Hauseigentümer über Photovoltaik informieren. „Werner Schweizer hat es geschafft, die Themen Nachhaltigkeit und Energie zusammen zu denken“, sagt Steffen Steinicke, einer von 15 Mitstreitern in der ehrenamtlichen Initiative „Klimaschutz Sachsenwald“. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Wer sich vorab informieren möchte, findet in der WDR-Mediathek den Film „Dringend gesucht – Wärme und Strom“, in dem die Gemeinde Klixbüll vorgestellt wird.