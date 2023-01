Polizei Stormarn: Wieder Geländewagen gestohlen – diesmal in Reinbek

Reinbek. Im Süden Stormarns ist ein weiterer Geländewagen gestohlen worden. Wie die Polizei informiert, handelt es sich erneut um ein Fahrzeug der Marke Hyundai Kona. Der weiße SUV im Wert von rund 25.000 Euro stand demnach am Vierländer Weg in Reinbek. Zwischen Sonntag, 8. Januar, 15 Uhr, und Dienstag, 10. Januar, 9.30 Uhr, sei der Wagen aus der Wohnstraße verschwunden.

Erst gestern hatte die Polizei gemeldet, dass am vergangenen Wochenende ein Hyundai Kona in Glinde entwendet wurde. Der schwarze, 35.000 Euro teure Geländewagen mit Elektroantrieb war an der Sönke-Nissen-Allee geparkt, als er zwischen Freitag, 6. Januar, 18 Uhr, und Montag, 9. Januar, 8.10 Uhr, gestohlen wurde. Ob zwischen beiden Fällen ein Zusammenhang besteht und es die Täter gezielt auf Fahrzeuge der Marke Hyundai abgesehen haben, ermittelt derzeit die Kriminalpolizei in Ratzeburg. Die Beamten bitten auch Zeugen um Hinweise an Telefon 04541/80 90.