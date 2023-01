Polizei Glinde: Diebe stehlen 35.000 Euro teuren Geländewagen

Der Elektro-SUV des Modells Hyundai Kona stand an der Sönke-Nissen-Allee. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise.

Polizei Stormarn Diebe stehlen 35.000 Euro teuren Geländewagen in Glinde

Glinde. Autodiebe haben in Glinde am vergangenen Wochenende einen Geländewagen im Wert von rund 35.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei informiert, stand der schwarze SUV des Modells Hyundai Kona mit Elektromotor und Hamburger Kennzeichen an der Sönke-Nissen-Allee, als die Kriminellen das Fahrzeug entwendeten.

Den Tatzeitraum geben die Ermittler mit Freitag, 6. Januar, 18 Uhr, bis Montag, 9. Januar, 8.10 Uhr an. Die Kriminalpolizei in Ratzeburg hofft auf Hinweise von Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder Angaben zum Verbleib des Hyundai machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04541/80 90 bei den Beamten zu melden.