Diagnose Krebs: Hier bekommen Betroffene wichtige Infos

Reinbek. „Niemals zuvor war das medizinische Wissen über Krebserkrankungen so groß wie heute. Krebs kann heute in vielen Fällen geheilt werden“, so die Aussage der Deutschen Krebsgesellschaft. Eine Voraussetzung dafür sei allerdings die Früherkennung. Das Wissen um die Ursachen und den Krankheitsverlauf bei Krebserkrankungen nimmt ständig zu. Die Möglichkeiten von Diagnose, Prävention, Behandlung und Nachsorge verbessern und verändern sich mit dem wissenschaftlichen Fortschritt. Um Betroffene und Angehörige zu informieren, gibt es am Sonnabend, 5. November, von 11 bis 15 Uhr im Jürgen-Rickertsen-Haus (Schulstraße 7) in Reinbek wieder einen Krebsinformationstag. Der Eintritt ist frei.

Organisiert hat diesen Informationstag mit vielen Vorträgen und der Möglichkeit zu Diskussion und zum Erfahrungsaustausch wieder die Krebsberatung der Südstormarner Vereinigung für Sozialarbeit (SVS). Vor allem die Themen Ernährung und Bewegung werden im Mittelpunkt des Tages stehen. Nicht nur Betroffene, auch Angehörige finden hier Antworten auf ihre Fragen. Beim Krebsinformationstag im vergangenen Jahr hatten sich rund 150 Interessierte eingefunden, um mehr zum Thema zu erfahren.

Vorträge zur Gesundheit und der Austausch stehen im Mittelpunkt

Die Diplom-Ökotrophologin Birgit Schmidt wird in ihrem Vortrag von 11.15 Uhr an über gesunde und genussvolle Ernährung sprechen. Um 12 Uhr geht es mit der Expertin und Pflegekraft Emily Krien um Aromatherapie, von 12.45 Uhr an berichtet die Ernährungsberaterin Corinna Lauritzen über Nahrungsergänzungsmittel in der Krebstherapie, hierzu wird eine Verkostung angeboten. Nicht nur bei der Entstehung von Krebs spielen Nahrungsmittel und die Ernährung laut den Expertinnen und Experten eine große Rolle, wichtig sei die Ernährungsweise auch während der Therapie. Und ebenso sei Bewegung bedeutsam, um die Nebenwirkungen einer Krebstherapie zu lindern. Darum geht es um 12.15 Uhr mit Uwe Schneider, dem sportlichen Leiter der TSV Reinbek.

„Wir freuen uns sehr, dass wir auch Dr. Michael Görn, stellvertretender Sektionsleiter der Hämatologie und Onkologie des St.-Adolf-Stifts in Reinbek, für einen Vortrag gewinnen konnten“, sagt Friederike Kruse vom Beratungsteam der SVS. Der Leiter der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung spricht von 13.30 Uhr an über „Immuntherapie bei Krebs“.

Thematisiert wird der gesamte Krankheitsprozess, auch der Tod ist kein Tabu

Aber auch die Begleitung auf dem letzten Weg wird an diesem Informationstag thematisiert. Barbara Ulrich, die Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes Reinbek, wird von 14 Uhr an dazu sprechen. Neben den Vorträgen gibt es zudem einige Informationsstände. Ergänzt wird dieser Tag durch die Fotoausstellung der Reinbeker Fotografin Angela Hasse, die Frauen in dem Krankheitsprozess fotografisch begleitete. Sie hat darüber ein Buch geschrieben, aus dem sie von 14.30 Uhr an lesen wird.

„Wir beobachten, dass viele Angehörige das Bedürfnis haben, sich zu informieren“, resümiert Friederike Kruse. Sie möchte motivieren, dass alle diesen Tag dafür nutzen. Um ins Gespräch zu kommen, wird es um 15 Uhr einen offenen Austausch bei Kaffee und Kuchen geben.

Newsletter für Stormarn und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Einlass zum Krebsinformationstag am 5. November im Jürgen-Rickertsen-Haus, Schulstraße 7, in Reinbek ist ab 10.30 Uhr. Parkmöglichkeiten sind vorhanden.

Aktuelle Angebote der Krebsberatung der SVS

Die Krebsberatung der SVS bietet aktuell unter anderem montags von 15 bis 16 Uhr eine Bewegungsgruppe an, jeden dritten Dienstag im Monat gibt es ein Begegnungscafé. Eine Anmeldung ist für beide Gruppen erforderlich. Da alle Angebote der Krebsberatung kostenlos sind, sind Sponsoren immer willkommen. Informationen gibt es unter Telefon 040/ 72 73 84 50 oder per E-Mail an bz@svs-stormarn.de