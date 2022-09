Polizei Stormarn: Autodiebe schlagen in Glinde und Todendorf zu

Glinde/Todendorf. Nach dem Diebstahl von zwei hochwertigen Autos in Stormarn am Wochenende ermittelt die Polizei. Zunächst sei am frühen Sonnabendmorgen, 3. September, in der Zeit zwischen Mitternacht und 9 Uhr ein Geländewagen des Modells Range Rover Velar aus einem Carport an der Straße Am Hofplatz in Todendorf gestohlen. Den Wert des grauen Fahrzeugs mit Oldesloer Kennzeichen gibt die Polizei mit rund 45.000 Euro an.

In der Nacht von Sonntag, 4. September, auf Montag, 5. September, wurde eine Limousine der 7er-Reihe des Herstellers BMW an der Straße Am Walde in Glinde entwendet. Den Tatzeitraum gibt die Polizei mit 20.30 Uhr am Sonntagabend und 5.45 Uhr am Morgen des Folgetags an. Rund 35.000 Euro ist der schwarz folierte Wagen mit Oldesloer Kennzeichen den Ermittlern zufolge wert.

Die Kriminalpolizei in Ratzeburg sucht Zeugen. Wer Angaben zum verbleib der Autos machen kann oder verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht hat, melde sich bitte bei den Beamten unter der Telefonnummer 04541/80 90.