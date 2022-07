Glinde: Diebe stehlen zwei Wohnmobile in einer Nacht

Polizei Stormarn Zwei Wohnmobile in einer Nacht in Glinde gestohlen

Glinde. In Glinde sind in der Nacht auf Mittwoch, 29. Juni, zwei Wohnmobile gestohlen worden. Ein weißer Fiat Livingstone Duo Sport im Wert von 37.000 Euro wurde nach Angaben der Polizei zwischen 18 Uhr am Dienstagabend und Mittwochmorgen, 5.05 Uhr, an der Straße An der Au gestohlen. Zwischen 19 Uhr und 1 Uhr schlugen die Diebe der Straße An der alten Wache zu und entwendeten ein Wohnmobil des Typs Citroen Clever im Wert von rund 45.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ratzeburg bittet um Hinweise unter Telefon 04541/80 90.