Offener Garten: BUND lädt ein an die Schulstraße in Reinbek

Offener Garten Der BUND lädt in seinen wilden Garten an der Schulstraße

Reinbek. Seit 2000 gibt es die Aktion „Offener Garten“, eine private Initiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein grünes Band durch Schleswig-Holstein zu knüpfen. Gartenliebhaber laden ihn ihr eigenes Reich, ihr grünes Zuhause ein, geben und erhalten Impulse für ihr Hobby und tauschen sich aus. In den besten Jahren waren an die 70.000 Gartenfans am Hauptwochenende unterwegs. In diesem Jahr ist die BUND-Ortsgruppe Reinbek/Wentorf, erstmals dabei.

Zur Aktion „Offener Garten“ lädt die Ortsgruppe am Sonnabend, 18. Juni

„Wir öffnen unseren ,Wilden Garten’ am C-Haus in Reinbek am Sonnabend, 18. Juni“, sagt Renate Sturm vom BUND. „Alle interessierten Naturliebhaber sind uns von 15 bis 18 Uhr willkommen. Sie können unser Paradies an der Schulstraße 15 mit allen Sinnen erleben – mitten in der Stadt.“ Ob Naturteich, Barfußpfad, Weidentipi, Insektenhotel oder Lehmofen, alles dürfe erforscht und entdeckt werden. „Wir freuen uns auf Besuche und bieten frischen Pfefferminz-Tee und wildes Gebäck“, verspricht ihre Mitstreiterin Marlitt Quistorf.

Mehr Informationen gibt es auch online unter www.bund-sh.de/ter mine/, alle anderen, mehr als 200 teilnehmenden Gärten der Aktion sind unter offenergarten.de samt interaktiver Landkarte zu finden.