Reinbek: Schützenverein lädt ein zum Tag der offenen Tür

Am Tag der offenen Tür können Interessierte an der Loddenallee schauen und ausprobieren. Es gibt sogar etwas zu gewinnen.

Am Schießstand beim Schützenverein Reinbek können sich Nichtschützen ausprobieren.

Reinbek. Ist ein Schützenverein eigentlich nur etwas für Traditionalisten? Oder geht es dort eher um Sport? Wer das herausfinden möchte, sollte am Sonnabend, 25. Juni, einmal an der Loddenallee 4 vorbeischauen: Denn der Reinbeker Schützenverein lädt von 12 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Alle Interessierten Menschen können nicht nur den Verein, sondern auch das Sportschießen kennenlernen.

Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren können am Tag der offenen Tür bis 15.30 Uhr, aber auch noch donnerstags zuvor von 19 bis 21 Uhr, mit dem Kleinkalibergewehr bei der Stadtmeisterschaft mitmachen. Die Gewehre werden vom Verein bereit gestellt und erfahrene Schützinnen und Schützen unterstützen dabei.

Nichtschützen können in Reinbek Geldpreise und Mitgliedschaften gewinnen

Mitmachen lohnt sich. Denn auf den ersten drei Plätzen gibt es Geldpreise in Höhe von 100, 50 und 25 Euro sowie jeweils eine kostenlose Jahresmitgliedschaft im Wert von 165 Euro zu gewinnen. Zwölf Schuss Munition für das Kleinkaliber kosten 6,50 Euro. Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren können ebenfalls mitmachen und noch mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr für das Jugendpreisschießen mit dem Luftgewehr üben. Das ist kostenlos. Für die ersten drei Plätze gibt es Pokale, Gutscheine und ebenfalls eine kostenlose Jahresmitgliedschaft im Wert von 50 Euro zu gewinnen. Jugendliche brauchen allerdings eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Die Wettbewerbe sind nur für Nichtschützen gedacht.

Auch die Kleinen können beim Familienfest etwas gewinnen – und Spaß haben

Ansonsten ist der Tag der offenen Tür auch ein Familienfest mit Hüpfburg, Kinderschminken sowie einem Spieleparcours mit zehn Stationen für die Kleinen: Vom Torwandschießen über Entenangeln bis zum Eierlaufen ist alles dabei. Eine Laufkarte für die Spiele kostet 2 Euro. Wer dort keinen der kleinen Preise ergattert, kann noch am Glücksrad drehen. Ein Angebot an Grillspezialitäten, Erfrischungsgetränken, Bier vom Fass sowie Kaffee und Kuchen sorgt bei so viel Sport und Spaß unter den Gästen für die nötige Energie.