Stormarn DRK-Rettungswache in Reinbek vor der Schließung

Der Reinbeker Politiker Heinrich Dierking kritisiert das Standortgutachten zu den Rettungswachen im Kreis Stormarn. Dieses beinhaltet auch einen Verzicht auf den Standort in Neuschönningstedt.

Kreis hat Standorte des Rettungsdienste in Stormarn prüfen lassen. Gutachter will Außenstelle in Neuschönningstedt schließen.