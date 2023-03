Polizei Stormarn: Diebe stehlen 46.000 Euro teures Wohnmobil in Glinde

Glinde. In Glinde haben Kriminelle in der Nacht von Montag auf Dienstag, 6. und 7. März, ein Wohnmobil von einem Parkplatz gestohlen. Das Fahrzeug des Herstellers Fiat, Modell Malibu van 640 LE, im Wert von rund 46.000 Euro und Oldesloer Kennzeichen verschwand laut Polizei in der Zeit zwischen 18 Uhr am Montagabend und 4.30 Uhr am Dienstagmorgen von dem Stellplatz am Weißdornweg.

Die Kripo in Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Wer Angaben zum Verbleib des Wohnmobils machen kann oder verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich bei den Beamten unter Telefon 04541/80 90 zu melden.